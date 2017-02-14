«Спартак» отдает Зуева в аренду и берет замбийца. Свежие трансферные новости
«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
ГРИГОРЬЕВ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К «ОРЕНБУРГУ»
Полузащитник Максим Григорьев отправился с «Оренбургом» на сбор, который пройдет в Белеке.
В ближайшее время «Оренбург» объявит о переходе Григорьева из «Ростова» на правах аренды до конца сезона.
Напомним, что первую часть сезона полузащитник провел в «Ростове, где не смог закрепиться в стартовом составе желто-синих.
ШЕШУКОВ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬ КАРЬЕРУ В ФНЛ
Полузащитник Александр Шешуков расторг контракт с тульским «Арсеналом». По информации Sportbox.ru, футболист продолжит карьеру в «Балтике», которую возглавил Игорь Черевченко.
Кроме Шешукова «Арсенал» покинули Роман Герус и Руслан Мухаметшин.
САКАЛА ТЕПЕРЬ ИГРОК «СПАРТАКА»
«Спартак» подписал контракт с замбийским нападающим Фэшном Сакалой. Об этом сообщает soka25east.com. Футболист прошел медицинское обследование и подписал соглашение.
По данным источника, форвард подписал с красно-белыми контракт с на три года. Сакала будет выступать за «Спартак-2».
Сакала выступает за молодежную сборную Замбии.
ЗУЕВ БУДЕТ ОТДАН В АРЕНДУ «КРЫЛЬЯМ»
«Спартак» согласился отдать 20-летнего полузащитника Александра Зуева в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщил генеральный директор «Крыльев» Виталий Шашков.
– «Крылья Советов» согласовали со «Спартаком» аренду Александра Зуева до конца сезона без права выкупа, – сказал Шашков в интервью «Чемпионату».
ШАНДАО ОСТАНЕТСЯ В «АНЖИ»
Агент защитника «Анжи» Шандао Ренато Фигаредо сообщил, что футболист не покинет махачкалинский клуб во время зимнего трансферного окна.
– У Шандао были предложения от других клубов в ходе нынешнего трансферного окна, но ни одно из них нас не устроило. Контракт игрока с клубом будет действовать еще два года, Шандао не собирается покидать клуб этой зимой. Также в апреле он получит итальянский паспорт, который поможет ему в будущем, – сказал Фигаредо ТАСС.
Ранее агент Шандао сообщил, что интерес к защитнику проявляют клубы из Китая и США.