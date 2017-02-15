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Жоаозиньо: Упал – вставай! Такая философия мне нравится

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Совспорт Футбол»Комментарии
Жоаозиньо один из наиболее трудолюбивых и позитивных игроков «Краснодара».
Жоаозиньо один из наиболее трудолюбивых и позитивных игроков «Краснодара».Источник: ФК «Краснодар»

Ох, и крутое у «Краснодара» начало сезона! В плей-офф Лиги Европы он стартует матчами против «Фенербахче», а в чемпионате России сразится со «Спартаком». Это и многое другое «ССФ» обсудил с бразильским полузащитником «быков» Жоаозиньо.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Жуан Натаилтон Рамос дос Сантос (ЖОАОЗИНЬО)

Родился 25 декабря 1988 года в Убатубе (Бразилия).

Полузащитник.

Карьера: выступал за бразильскую «Португеза Депортос» (2005–2007), болгарский «Левски» (2007–2011), в «Краснодаре» с 2011 года. В российской премьер-лиге сыграл 144 матча (забил 26 мячей), в чемпионатах Болгарии – 73 матча (12 мячей).

Достижения: чемпион (2008/09) и обладатель Суперкубка Болгарии (2009). Финалист Кубка России (2013/14) и бронзовый призер чемпионата России (2014/15).

«В РОССИИ ТЕБЯ НЕ ОГРАБЯТ НА УЛИЦЕ»

– После получения российского паспорта вас чаще стали звать Георгием?
– Иногда ко мне действительно так обращаются. Мне нравится, привык. Но в команде все-таки чаще зовут Жо или Жоаозиньо.

– Вы шесть лет живете в России. Приобрели какие-то местные черты характера?
– Учусь потихоньку! Например, стал чуть более серьезным.

– Меньше улыбаетесь?
– Скорее, начал понимать, когда можно пошутить, а когда не стоит этого делать.

– По-прежнему учите русский?
– После отпуска пока не занимался с преподавателем, практикуюсь в общении с одноклубниками. Но когда вернемся со сборов, продолжу изучение языка.

– Как и прежде, записываете слова в тетрадь?
– Нет, забросил. И так запоминаю, если попадается какое-то новое слово. В крайнем случае, смотрю в телефоне подсказки.

– Многие легионеры признаются, что им нравится то или иное российское блюдо. Кто гречку называет, кто борщ. У вас какое любимое?
– Не знаю. Ем все, что дадут: салаты, супы. Ничего особенного не требую, я совсем не привередливый в плане еды.

– Читаете новости из родной страны? В последние годы они не очень приятные.
– Грустная ситуация! Трудно наблюдать за всем происходящим, зная, что твои близкие там. Иногда открываю бразильские сайты, смотрю, но сейчас больше слежу за российскими событиями.

– На данный момент у нас спокойнее?
– Да, здесь чувствуешь себя защищенным. Понимаешь, что на улице к тебе не подбегут вооруженные люди, чтобы ограбить. Ты можешь спокойно гулять, ничего не боясь. Вероятность какого-то инцидента крайне мала. В Бразилии иначе.

– Что вам больше всего нравится в Краснодаре?
– Все! Кино, рестораны, развлечения. Город очень хороший.

– А россияне чем импонируют?
– Мне по душе их гражданская позиция: надо защищать свои интересы, интересы страны, не обращать ни на кого внимания, идти своим путем.

5 марта Жоаозиньо (слева) намерен взять реванш у Квинси Промеса и компании за августовское поражение.
5 марта Жоаозиньо (слева) намерен взять реванш у Квинси Промеса и компании за августовское поражение.Источник: ТАСС

«ПОСМОТРИМ НА ЛУИСА АДРИАНО НА ПОЛЕ»

– Перед отпуском вы говорили, что «Краснодар» Игоря Шалимова мы увидим уже после предсезонных сборов. Что же поменялось?
– Мы привыкаем к идеям тренера. Но в глобальном смысле изменилось немногое. Думаю, что-то новенькое все увидят уже по ходу чемпионата, ведь нужна игровая практика, чтобы воплотить в жизнь новые наработки. Шалимов немного поменял наши действия при выходе в атаку, стали чаще использовать фланги.

– Он более жесткий наставник, чем Кононов?
– Да, и еще он эмоциональный, чаще к нам обращается, требует выполнения инструкций, чуть больше кричит. В общем, немного отличается о Кононова.

– В первом матче после зимней паузы вам играть со «Спартаком». Стал ли соперник сильнее с приходом Александра Самедова и Луиса Адриано?
– Сложно сказать, слабее точно не стал. Но мы и сами сейчас усердно тренируемся, этот матч точно будет отличаться от того, что состоялся в Москве (2:0 в пользу хозяев. – Прим. ред.).

– И чем же?
– Да всем! В тот раз был не наш день. В Краснодаре все будет по-другому.

– Новичка красно-белых Луиса Адриано уже называют одной из звезд чемпионата. Справедливо?
– Возможно, да. Он же приехал из «Милана». Среди молодых Адриано точно считается звездой. Но посмотрим, что он покажет на поле в течение чемпионата.

– В августовском матче вас что-то удивило в сопернике?
– Не сказал бы, зато удивило наше поражение. Ни футболисты, ни тренер не ожидали, что сыграем так слабо.

– Шалимов в 90-е годы выступал за «Интер», Каррера – за «Ювентус». Получается, увидим российский матч с элементами итальянского дерби? Много тактики?
– Возможно, и получится провести аналогию с матчем «Интер» – «Юве». Сложно предугадать мысли тренера соперника. Да и задумки Шалимова на эту игру мы пока не знаем. Но я уверен, что он расскажет, как правильно действовать против «итальянского» «Спартака»!

– Новым стадионом «Краснодара» не перестают восхищаться. Вы своим бразильским друзьям хвастались?
– Родным показывал фото, они о стадионе наслышаны!

– У вас лучшая арена в Европе?
– Она одна из лучших во всем мире!

Европейская карьера Жоаозиньо начиналась в софийском «Левски».
Европейская карьера Жоаозиньо начиналась в софийском «Левски».Источник: Associated Press

«ДОМА ТУРКИ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫ»

– Теперь о матче с «Фенербахче». Не страшно ехать в Турцию?
– Конечно, есть опасения из-за того, что происходило там в последние годы: погромы, теракты. Но это никак не повлияет на нас. Думаю, футбольные клубы будут хорошо охранять.

– Вы не пытались связаться с бразильцами, которые живут в Турции, узнать о ситуации?
– Я там ни с кем не знаком. Звонить некому, к тому же не особенно волнуюсь.

– Первый поединок, в Краснодаре, станет во многом определяющим?
– Согласен, домашние встречи всегда важны. «Фенербахче» на своем поле очень силен. Поэтому нужно приложить максимум усилий, выдать идеальный матч. Надеюсь, нас поддержит полный стадион.

Голосование: Как завершится матч «Краснодар» – «Фенербахче»?

– Вас, кстати, в турецкие клубы никогда не звали?
– Не знаю, если и были разговоры, то только с клубом. Лично ко мне не обращались.

– А как насчет Китая? Если бы оттуда пришло предложение, задумались бы о переходе?
– Сложно что-то конкретное ответить. Сейчас у меня нет агента, все дела ведет клуб. Мое будущее зависит от него. Если руководство посчитает, что мне лучше уехать, тогда подумаю над вариантами. А так я очень благодарен «Краснодару» и предпочту остаться и завершить здесь карьеру.

– Вам интересно было бы смотреть чемпионат Китая?
– Даже не думал об этом. Очень мало смотрю футбол, только некоторые матчи Лиги чемпионов и чемпионата Англии. Иногда еще испанскую Примеру захватываю. Возможно, кому-то будет интересно и китайское первенство.

«НИКОГДА НЕ ХОТЕЛОСЬ УЙТИ В ЗАГУЛ»

– В Бразилии, как и в России, случается, что молодежь, получив большое жалованье, отодвигает футбол на второй план. У вас не было соблазна хорошенько развлечься после первой зарплаты?
– Ни разу! У меня не тот менталитет. Одни футболисты мечтают о вечеринках, другие – о работе. Я никогда не думал – дескать, сейчас получу деньги и пойду их транжирить, наслаждаться жизнью. Как и все обычные люди, иногда хожу развеяться, путешествую. Но никогда не уходил в загул, даже в молодости. Просто нужно иметь голову на плечах, а не считать, мол, я лучший в мире. Лучшее – это играть в футбол.

– Но на поведение влияет окружение, менталитет.
– Возможно. Нужно быть особенно внимательным со знакомыми. Есть такие «друзья», которые с тобой в ночных клубах, на вечеринках, а в плохой момент оставят тебя одного.

– Таким примером был Жо, который выступал за ЦСКА. Он сам рассказывал о проблемах с алкоголем, о том, что справился с ней, обретя веру. Для вас вера важна?
– Да, главная сила в мире – сила Бога. Религия – это всегда безопасное прибежище. Но у каждого человека свои мысли и своя религия, сложно говорить за всех.

– Иностранные футболисты, поигравшие в Бразилии, удивлялись такому ритуалу: в конце недели или после тренировок вся команда становится в круг и молится. Это традиция?
– Не знаю, можно ли назвать молитву традицией. Обычно у меня на родине все молятся перед игрой, а потом после матча, чтобы поблагодарить Бога. Это нормально, почти каждая команда так поступает.

– Вы начинали карьеру в клубе «Португеза». Там же выступал экс-полузащитник «Локомотива» Селсиньо. Знакомы с ним?
– Да, вместе играли в юношеских составах «Португезы». Потом он попал в первую команду, и его быстро продали в «Локомотив». После этого мы ни разу не общались. Я до сих пор не слышал ничего о Селсиньо. Кажется, он выступает где-то в Бразилии.

– Он действительно считался бриллиантом в команде?
– Парень был очень одаренный! Иначе его бы не приобрел «Локомотив», да и не играл бы он в юношеских сборных Бразилии. Не знаю, как вышло, что он потерял талант.

– Что сейчас с вашим родным клубом?
– Я получаю мало новостей. Знаю, что он во втором дивизионе первенства Паулиста. Хотя в мое время считался крепким коллективом чемпионата Бразилии. Положение тяжелое. Вроде «Португезу» даже хотели закрыть, но пока она существует.

В августе прошлого года бразилец получил гражданство России и теперь вправе выступать за сборную нашей страны.
В августе прошлого года бразилец получил гражданство России и теперь вправе выступать за сборную нашей страны.Источник: ФК «Краснодар»

«ЛЮБИМЫЙ РОССИЙСКИЙ СЕРИАЛ – «МАЖОР»

– Когда выступали за болгарский «Левски», удалось сыграть в Лиге чемпионов?
– Нет, только в квалификации группового этапа. Играли против венгров и белорусов. Уступили БАТЭ и остались без главного турнира Европы.

– Болгария вам понравилась?
– Страна действительно хорошая. Мне все нравилось, да и «Левски» – один из топовых клубов страны. Но там все не так профессионально, как в России. Здесь в тысячу раз круче!

– Молодым игрокам есть смысл ехать в Болгарию?
– Думаю, да. Хотя зависит от того, какая цель. Если молодому футболисту не хватает практики и нужно развить сильные качества, можно ехать. Там ты на виду, есть шанс получить предложения от более сильных клубов.

– Вы рассказывали, что смотрите фильмы на русском. Какой был последним?
– Да, смотрю фильмы без всяких субтитров, все по-русски! Какой последний? Это была комедия, названия не запомнил. А еще недавно видел второй сезон «Мажора». Это мой любимый сериал!

– Кто ваш кумир в спорте?
– Феномен Роналдо. Не только по игровым качествам, но по тому, как складывалась его карьера. Нападающий раз за разом справлялся с травмами, возвращался в футбол и продолжал выступать на самом высоком уровне. Упал? Вставай! Эта философия мне близка.

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