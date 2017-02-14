Посмотрите, какие классные медали получат чемпионы КХЛ. Каждая весит полкило!

Медаль чемпиона КХЛ Источник: КХЛ

Лига представила эксклюзивные награды для призеров чемпионата КХЛ, которые определятся в апреле после завершения финала Кубка Гагарина.

В фантазии КХЛ точно не откажешь. В каждом сезоне ювелиры готовят эксклюзивные медали для победителей и призеров чемпионата нашей лиги.

В этом году основная идея формы наград – шайба, стремительно вонзающаяся в лёд. Причем, новые медали не только визуально отличаются от своих предшественников , изменились и материалы, из которых они изготовлены.

Золотые медали выполнены из специального сплава латуни. Серебряные - из нейзильбера. И только бронзовые из бронзового сплава.



На каждой из них выгравированы наименование чемпионата, период проведения и логотип Лиги. Имитация льда выполнена из сверхпрочного оптического поликарбоната. Подобная технология сочетания металла и светопрозрачного материала использовалась при изготовлении медалей зимней Олимпиады в Сочи.

Тяжесть медалей хоккеисты, ощутят не только во время матчей, борясь за них в Кубке Гагарина, но и на церемонии награждения.

Ведь каждая медаль весит почти полкило – 450 грамм! А её диаметр составляет 80 мм. То есть по размеру медаль даже немного больше шайбы (76,2 мм). Всего изготовлен 220 медалей в трёх достоинствах.



Золотые получат победители Кубка Гагарина. Серебряные – второй финалист. А бронзовые – представители обеих команд, выбывшие из борьбы в финалах Конференций.