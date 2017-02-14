Трогательное письмо сына умершего регбиста сборной ЮАР своему отцу

Юуст ван дер Вестхьюзен (слева) Источник: Associated Press

Новость о смерти 45-летнего регбиста Юуста ван дер Вестхьюзена потрясла мир в первых числах февраля. Сраженный боковым амиотрофическим склерозом и прикованный к инвалидному креслу регбист продолжал доблестно бороться с недугом до последних дней.

Победитель знаменитого Кубка мира 1995 года в составе сборной ЮАР провел в общей сложности 89 матчей за «спрингбокс» и принес 190 очков своей команде. О нем говорят как об одном из лучших номеров «9» в истории регби.

Сейчас весь регбийный (и не только) мир скорбит об уходе легендарного игрока. Аплодисменты и минута молчания на Кубке шести наций, сообщения в твиттере и интервью, специальные доски для соболезнований — все это сопровождает регбийные матчи в последние дни. Многие бывшие партнеры и соперники Юуста отдали дань памяти регбисту во время встреч Кубка шести наций. По мнению главного тренера сборной Уэльса Роба Хоули, ван дер Вестхьюзен был примером выдающегося таланта.

Но, наверное, самым трогательным и нежным посланием Юусту ван дер Вестхьюзену стало письмо его сына. Джордан, которому исполнилось всего 13 лет, разместил листок для своего папы как раз на специальной доске, установленной на стадионе «Лофтус Версфельд» – домашнем стадионе «Blue Bulls», Именно в этом клубе выступал Юуст до 2003 года, пока у него не был диагностирован злосчастный недуг. Письмо маленького Джордана оказалось среди 15 000 других соболезнований. В нем малыш благодарит отца «за все» и, главное, за слова, обращенные сыну: «Будь лучшим настолько, насколько можешь!».

Вот перевод текста этого письма:

«Дорогой папа,

Спасибо тебе за все, и больше всего за «будь лучшим настолько, насколько можешь!

Ты лучший регбист в мире!

Я хочу быть лучшим спортсменом как ты, потому что ты говорил мне, что я должен много трудиться!

Я всегда буду любить тебя больше всего на свете.

Папа, пожалуйста, скажи Богу, чтобы «Ливерпуль» выиграл!

Ты никогда не будешь один!

Я очень тебя люблю.

Джордан».

Внизу письма сын Юуста ван дер Вестхьюзена нарисовал четыре регбийные футболки с именами его папы и троих детей под заветным номером «9». А ниже и самого себя с Юустом на регбийном поле.

Еще более трогательным становится письмо Джордана в свете результатов минувшего тура английской премьер-лиги. «Ливерпуль» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0 благодаря дублю Садио Мане. Была ли это просьба Юуста ван дер Вестхьюзена? Если да, то он подарил немало радостных минут в это грустное время своему сыну.