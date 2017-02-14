Умар Кремлев: Мы готовы к сотрудничеству с оппонентами

В гостях «Советского спорта» побывал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, который рассказал о прошедших выборах, ближайших задачах и дружбе с Роем Джонсом.

«ПОБЕДА НА ВЫБОРАХ – РЕЗУЛЬТАТ ДИАЛОГА С РЕГИОНАМИ»



– Умар Назарович, как так получилось, что мы постоянно слышали позицию ваших соперников по выборам, а на них с большим отрывом победили вы?

– Мы занимались не разговорами, а делом: предлагали свои идеи и планы регионам, предлагали услуги, договаривались с каждым индивидуально. Говорили о том, как планируем менять систему, затрагивали «больные» темы судейства и жеребьевки. Я лично на эти темы беседовал с регионами, а не вел разговоры в интернете или где-то еще. У нас был непосредственный диалог с руководителями регионов. И на конференции это дало свои результаты – 67%.

– В Федерации бокса России изменилась структура, упразднена должность президента. Не могли бы описать, как изменились обязанности между новыми руководителями организации?

– На данный момент, генеральный секретарь – это человек, ответственный за всю деятельность организации. Но каждый шаг согласовывается у высшего наблюдательного совета. Роль исполкома заключается в законодательной части. Мы хотим, чтобы решение о назначение специалиста главным тренером утверждалось не одним человеком, а было коллективным, чтобы были споры, обсуждение. Но никак не решением одного человека. Глобальные вопросы должны обсуждаться.

– Как вы оцените деятельность федерации за последний олимпийский цикл? Что было сделано правильно, где были допущены ошибки?

– Не хотелось бы затрагивать тему прошлого. Уверен, что люди, которые работали эти четыре года стремились к лучшим результатам. Но прошедшие выборы наглядно оценили проделанную ими работу. Не было сделано ничего. Не было взаимодействия федерации ни с кем.

Нам нужно менять систему и начать работу с регионами, спонсорами, по всем направлениям. Деятельность должна быть прозрачной. Не должно быть даже подозрений в кулуарных решениях. Это касается турниров, назначений и решений по развитию бокса в стране. В отдельных регионах работает только один человек. Он – глава местной федерации и он – все остальное. Такого не должно быть. Мы работаем над регламентом, чтобы на должностях президента, вице-президента, пресс-секретаря, тренера, и других позициях работали люди, и каждый из них отвечал за свое направление. Думаю, что в пятницу на Исполкоме эта программа будет утверждена, и со следующей недели мы ее запустим.

«НЕ ФАКТ, ЧТО НОВЫЙ ТРЕНЕР БУДЕТ РУКОВОДИТЬ СБОРНОЙ ЧЕТЫРЕ ГОДА»

– Поиск спонсоров – дело непростое. Иногда договариваются с вышестоящим начальством и спонсора «назначают»…

– «Назначить» нельзя, но можно обговаривать нюансы и предложить то, что спонсору понравится. Например, рекламный пакет. Если вести диалог, можно найти многих людей, которые любят бокс, заинтересованы в нем и готовы помочь. С ними просто не общались.

– Одной из проблем любительского бокса является то, что о боксерах говорят раз в четыре года – во время Олимпиады. Другие любительские турниры, в том числе чемпионаты мира и Европы, не показываются на телевидении. В этом направлении ведется работа?

– Мы уже сейчас ведем переговоры с «Матч ТВ». У нас есть устная договоренность. Я лично встречался с Тиной Канделаки. Есть понимание, и есть задумки, как сделать и фильмы, и ролики, и прямые трансляции со всех турниров. На мой взгляд, любительский бокс главнее профессионального. Сейчас профессионалов знают полстраны и полмира. Но ведь именно любители дерутся за свою страну. Мы должны их показывать. Они защищают честь страны. Профессиональный бокс – это чисто коммерческий проект. Там дерутся за деньги. Мы хотим исправить ситуацию и сделать так, чтобы на телевидении больше показывали фильмы про олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Они более достойны.

– А возможно ли из наших любительских боксеров сделать такую яркую звезду, какой является Сергей Ковалев?

– Конечно. Нужно над этим работать и мы сейчас будем этим заниматься. Мы хотим, чтобы в каждой весовой категории у нас была своя звезда. Для этого нужно их чаще показывать на телевидении.

– Вы готовы принять кого-нибудь из команды Эдуарда Хусаинова, который боролся с вами за право возглавить федерацию?

– Да. Мы открыты и всегда готовы к общению и предложениям. Показывайте свои программы развития и будем сотрудничать. Мы ждем всех.

– Вы говорили, что готовы встретиться с Александром Лебзяком. Встреча была?

– Пока нет. Пройдет исполком, потом обязательно встретимся. Тогда можно будет строить более конкретные планы, а не только на словах все обговаривать.

– Какой вы видите его роль? Тренера сборной?

– Нет. Он возглавлял сборную. К сожалению, не каждый выдающийся спортсмен может реализовать себя как тренер. И не каждый выдающийся тренер в прошлом обязательно был отличным спортсменом.

Когда мы выберем тренера, это не будет означать, что он будет руководить сборной все четыре года. Мы посмотрим по ситуации. Справляется ли он или нет. Сейчас мы расширяем состав тренеров: добавляем специалистов по физподготовке. Будем привлекать экспертов.

«ЗАРПЛАТА ТРЕНЕРА ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТОЙНОЙ – 200-300 ТЫСЯЧ»



– Еще один важный момент. Система судейства меняется практически каждый олимпийский цикл. Какая система наш взгляд является более оптимальной? Были ли рекомендации из АИБА (Международная ассоциация любительского бокса – прим. ред.)?

– Внутри страны мы имеем право сами разбираться с судейством: создавать комиссии, просматривать спорные бои и в случаях предвзятого судейства, лишать возможности работать арбитров на турнирах. Мы будем эти моменты жестко пресекать. И начинать будем с регионов, а не только на турнирах первого класса. Поэтому мы планируем записывать все турниры, чтобы у нас был доступ ко всем боям и могли рассмотреть любые жалобы.

– Можно озвучить зарплату главного тренера сборной России?

– Мы этот вопрос еще не изучали, но понимаем, что зарплата должна быть достойной. Он должен быть обеспечен, чтобы мог работать только со сборной. И будут бонусы в случае удачных выступлений. Главное результаты.

– Достойная зарплата в вашем понимании – это сколько?

– 200-300 тысяч рублей. Можно даже 500 тысяч. В зависимости от результатов. Если тренер будет реально показывать результаты, мы готовы платить даже больше. Главное, чтобы был результат. Смысл платить миллион, когда результатов нет? Мы еще планируем помогать тренерам в регионах. С ними тоже нужно общаться, чтобы понять, что им нужно для работы.

– Есть ли уже какой-нибудь медальный план на ближайшие турниры, Олимпиаду?

– Задача, поставленная Алексеем Александровичем Рубежным (председатель наблюдательного совета, – прим. ред.), говорит о том, что мы должны показать результаты за год. У нас должно быть понимание, что мы идем вперед, а не стоим на месте.

– В июне пройдет чемпионат Европы по боксу…

– Мы посмотрим, но не думаем, что покажем серьезный результат. Люди только пришли. Разбираемся. Формируемся. Мы надеемся на лучшее, но сама задача в течение года – выровнять ситуацию и, допустим, выйти в первую тройку командного зачета. Есть различные нюансы, многих боксеров засуживают. В том числе и наших. Работа будет вестись не только внутри страны, но и на международном уровне.

– С этого года вы еще стали проводить турниры WSB (Полупрофессиональная Лига Бокса, - прим. ред.). Это некая комбинация любительского и профессионального бокса. Почему вы ими заинтересовались?

– Они проводятся под эгидой АИБА. Смысл в том, чтобы помимо встреч сборных внутри каждой страны были и командные бои.

– Возможно ли участие в них профессиональных боксеров?

– Да. АИБА разрешила выступать всем профессионалам в любительских турнирах. Перед Олимпиадой к Федору Чудинову поступило устное предложение об участие на турнире. Там были спорные моменты, и мы отказались.

– Вам не нужен олимпийский чемпион в своей команде?

– Не в этом дело. Нужно много готовиться. Тем более от нашей страны поехали достойные боксеры.

– Получается, Федору предлагали место в сборной?

– Нет. Ему предлагали участвовать независимо. Без флага. По программе АИБА. Мы не захотели.

«РОЙ ДЖОНС ХОЧЕТ ОТКРЫТЬ ШКОЛУ БОКСА В ОДИНЦОВЕ»

– Вы организовали бой Роя Джонса в России. Ваше сотрудничество продолжается?

– Рой Джонс – мой товарищ и друг. Он долго хотел получить российский паспорт. Его никто не уговаривал. Два или три года до его получения он просил об этом. Знаю, что он очень любит Россию. Я не собирался на нем зарабатывать, как это говорили в СМИ.

Решение о бое принял лично Рой. Я же скорее предлагал ему работу в развитии бокса. Но Рой сам захотел бой, сам выбрал соперника – Энцо Маккаринелли. Но он несерьезно подошел к бою. Он сам признает свою ошибку. Но он вышел драться. Да, проиграл, но это говорит только о том, что был настоящий бокс, а не договорное шоу.

– Когда Джонсу дали российский паспорт, его должны были где-то прописать…

– Прописка есть. В Одинцово. Мы хотим сделать там боксерский зал. Уже выбрано место. Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев нам поспособствовал.

– С квартирой тоже помогли?

– Нет. Сами взяли. Никто не дарил.

– Рой приезжал в Россию после боя с Маккаринелли. Знает ли он о квартире?

– Думаю, когда он приедет, мы ему еще и дом построим, – шутит Кремлев. – Пока у Роя свои планы. Он открытый и порядочный человек. И он хочет, чтобы в Одинцово открылась его школа бокса. Квартира, дома и что-то еще ему неважны. Меня он спрашивал только про школу.

– Как думаете, российский зритель хотел бы увидеть еще один бой Джонса в нашей стране?

– Почему нет? Его любят. Он – легенда. На него придет много людей. Он как Мохаммед Али, Костя Цзю или Флойд Мэйвезер. Все они доказали, что в свое время им не было равных. Будем привлекать его к работе в Федерации бокса.

– Поедете на его ближайший бой с Бобби Ганном?

– Посмотрю, но не поеду. Лучше он к нам. Поездит по регионам, пообщается с молодежью, покажет пару тренировок. Нам главное развивать свой бокс, чтобы у нас были свои Рои Джонсы. У нас есть много хороших молодых спортсменов, которым только нужно помочь в развитии.

