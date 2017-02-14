Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Барыс1 : 1Сибирь
Хоккей  ЦСКА- : -ХК Сочи
Футбол  ПСЖ- : -Барселона
Хоккей  Салават Юлаев3 : 1Ак Барс
Хоккей  СКА- : -Спартак
Футбол  Бенфика- : -Боруссия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мозгов все еще на лавке. Обзор недели в НБА

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Тимофей Мозгов
Тимофей МозговИсточник: Associated Press

Три пропущенных Мозговым матча, удивительный рекорд Дреймонда Грина и слухи о возможном переезде в «Денвер» лидера ЦСКА Милоша Теодосича. Что происходит в сильнейшей лиге мира?

МОЗГОВ

Мозгов как потерял место в старте и в ротации, так до сих пор и не вернулся на площадку. Центровой «Лейкерс» с формулировкой «по решению тренера» пропустил третий матч подряд. И сами ЛАЛ, при этом, отожгли, особенно в поединке с «Милуоки» – набрали 47 очков за стартовую четверть (рекорд сезона!) и в итоге выиграли (122:114). Только Тимофей на этим праздником наблюдал очень опосредованно.

– Вообще, ситуация странная, – разводит руками глава РФБ Андрей Кириленко. – По своему таланту и по уровню, Мозгов – готовый игрок стартовой пятерки любого клуба НБА. То, что происходит в «Лейкерс» – мне непонятно. Возможно, дело в том, что клуб утратил шансы на плей-офф, и Люк Уолтон просто пытается экспериментировать, делая ставку на следующий сезон. Поэтому активнее заигрывает молодежь, оставляя Тимофея на скамейке. Плюс, команде теперь выгоднее проигрывать больше матчей, чтобы занять место как можно ниже и получить высокий выбор на драфте. В такую логику отсутствие Мозгова на площадке вполне укладывается.

Останется ли Мозгов в «Лейкерс»? Колонка Дмитрия Донского

ИГРОКИ НЕДЕЛИ

Леброн Джеймс
Леброн ДжеймсИсточник: Reuters

В НБА снова выбрали лучших игроков недели – почетный статус отошел Леброну Джеймсу и Блэйку Гриффину. Последний не так давно вернулся после травмы и, видимо, всерьез изголодался по баскетболу. Учитывая, что обратным курсом в лазарет «Клипперс» отправился Крис Пол, Гриффин стал главной опцией в атаке. Итог – за последние 7 дней он набирал в среднем почти трипл-дабл: 26,0 очка, 10,3 подбора, 8,0 передач, а ЛАК одержали две победы в трех матчах. Дела у «Кавс» даже чуть лучше – три выигранных поединка из четырех, а на счету Короля – 25,5 очков, 5,8 подбора, 11,3 передачи. Согласитесь – достойно!

ДОСТИЖЕНИЕ

Дреймонд Грин
Дреймонд ГринИсточник: Reuters

Но куда ярче отличился Дреймонд Грин – один из членов «большой четверки» «Уорриорз» во встрече с «Мемфисом» на выезде первым в истории сделал трипл-дабл… не набрав 10 очков! На счету Грина – 12 подборов, 10 передач и 10 перехватов, до кучи – еще 5 блокшотов, при этом – лишь 4 очка… Всего-то три точных броска со средней (или два – издали) дали бы Дреймонду возможность вступить в клуб тех, кто делал квадрупл-дабл. Клуб, мягко скажем, закрытый – в нем за всю историю всего-то четыре игрока: Нейт Термонд, Элвин Робертсон, Хаким Оладжьювон и Дэвид Робинсон. Каждый отметился по разу, последним – Адмирал, в далеком 1994 году. И уж точно никто ранее в НБА не оформлял квадрупл-дабл с пятью блокшотами! Грин в принципе стал первым, кто смог набрать 10 «стилов» и 5 блокшотов с тех пор, как по этим элементам стали вести статистику (в сезоне 1973-1974).

Короче, размах вы поняли!

Но почему партнеры не помогли своему парню? Все выглядело так, будто наставник «Воинов» Стив Керр сознательно не позволил Грину добрать квадрупл – попросту убрал форварда с площадки за 2 минуты до конца. Мол, в прошлом году и так много внимания уделяли цифрам и рекордам (73 победы, все дела), в итоге – проиграли чемпионат. Так что и нечего больше за ними гнаться. Сам Грин, к слову, тоже не расстроился. По крайней мере, виду не подал.

– Меня очки не волнуют, – отметил Дреймонд. – Я лучше сделаю такой вот трипл-дабл, чем квадрупл. В конце концов, главное – победа.

«Голден Стейт» победил, да – 122:107.

ЗАЩИТА

Кевин Дюрант
Кевин ДюрантИсточник: Reuters

А следом отправился на выезд в Оклахома-Сити – к толпе фанатов «Тандер», которые ждали – не могли дождаться встречи с Кевином Дюрантом.

Кевина ждал прием настолько теплый, что парень решил подстраховаться – нанял дополнительных охранников лично для собственной персоны, благодаря чему штат секьюрити команды увеличился почти в три раза! К счастью, особо им напрягаться не пришлось. Конечно, «предателя» встретили криками и свистом. Конечно, Рассел Уэстбрук старался выпрыгнуть из штанов в попытке огорчить бывшего «бро» – набрал 47 очков, 11 подборов и 8 передач. Но «Тандер» все же уступили (114:130). А на здоровье Кевина никто не покусился.

ОБИДА

Ламаркус Олдридж (слева)
Ламаркус Олдридж (слева)Источник: Reuters

В ожидании «Матча всех звезд» игроки традиционно делятся мнением о составе сборных Запада и Востока. Без огорченных и обиженных, конечно, не обходится. Одним из них внезапно оказался Ламаркус Олдридж – парень, казалось бы, спокойный и вовсе не честолюбивый. Правда, форварда «Шпор» печалил не тот факт, что его не выбрали, а только слабое представительство своей команды.

– У «Голден Стейт» – 46 побед в сезоне. У нас – 42. Но от «Воинов» на МвЗ едут четыре игрока, от нас – всего один. Мне кажется, это неправильно, – признался Олдридж. Потом добавил: – Но я не буду закатывать истерику. Я повзрослел и не стану злиться. Наоборот – просто планирую наслаждаться перерывом, чтобы затем вернуться на площадке свежим и отдохнувшим.

Напомним, что от «Воинов» в Новый Орлеан поедут Стефен Карри, Дреймонд Грин, Кевин Дюрант и Клэй Томпсон. От «Сперс» – только Кавай Ленард. И, честно говоря, не совсем понятно, кто мог бы еще… Статистика Олдриджа – 17,4 очка и 7,4 подбора в среднем за сезон. На «Олл-Стар» не тянет. У остальных – и того скромнее. «Сан-Антонио» славится командной игрой, приносящей результат, а не звездами-единоличниками. В конце концов, для Грегга Поповича куда приятнее тот факт, что его клуб стал первым в истории, кто 20 лет подряд обеспечивает положительный баланс побед и поражений в регулярке. А они это на днях как раз обеспечили.

СКАНДАЛ

Источник: Reuters

«Никс» не удается привлекать внимание победами – команда вновь скатилась в подвал таблицы на Востоке. Но вот скандалы… Скандалами клуб славится всегда!

В недавнем матче против «Клипперс» в «Мэдисон Сквер Гарден» произошел еще один – легенду «Никс» Чарльза Оукли насильно вывели из зала, с первого ряда VIP-трибун. Толпой охранников. Поваляв предварительно 53-летнего мужчину в проходе на полу. А затем – сдали полиции. И вскоре наложили пожизненный запрет на его появление на арене.

Причиной стало якобы то, что Оукли оскорбил владельца клуба Джеймса Долана. Сам Чарльз это опроверг.

– Я провел на трибуне всего 4 минуты и ничего ему не говорил – клянусь собственной матерью, – признался Оукли. – Ко мне просто подошли охранники и спросили, чего я тут сижу. Я показал им билет. Меня попросили уйти. Я отказался. Остальное вы видели.

Как бы там ни было, чести такое отношение к легенде собственного клуба ни Долану, ни его секьюрити не делает. Сторону Чарльза заняли все. Даже Леброн поддержал ветерана фразой «Оукли – в президенты!». А главным пострадавшим в итоге оказался начальник службы безопасности арены Фрэнк Бенедетто. Его уволили. Причины сообщать не стали.

ПЕРЕХОД

Милош Теодосич (№4)
Милош Теодосич (№4)Источник: ПБК ЦСКА

И напоследок – новости из Европы. Но – про НБА. По сообщению Novosti.rs, «Денвер» ближайшим летом попытается заполучить Милоша Теодосича. Защитник ЦСКА по окончании сезона станет свободным агентом, и в свои 30 лет вполне может попробовать все-таки поиграть за океаном. Учитывая, что в «Наггетс» у него есть хороший друг – партнер по сербской сборной Никола Йокич, вместе с которым они взяли серебро в Рио. Плюс Тео вроде как интересуются и «Сан-Антонио», и «Юта». Есть одно «но» – уехав в США, Милош автоматически утратит статус «лучшего баскетболиста не из НБА».

Но, подозреваем, он сможет с этим жить.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Денвер» претендует на Теодосича«Денвер» хочет приобрести сербского защитника ЦСКА Милоша Теодосича, сообщает novosti.rs.«Денвер» обыграл «Голден Стэйт»В матче регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт» потерпел поражение от «Денвера» со счетом 110:132.НБА. «Финикс» проиграл «Нью-Орлеану», «Юта» уступила «Клипперс» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата НБА.Леброн Джеймс и Блейк Гриффин признаны лучшими игроками недели в НБАФорвард «Кливленда» Леброн Джеймс и нападающий Клипперс» Блэйк Гриффин признаны лучшими игроками минувшей недели в НБА.НБА. «Торонто» проиграл «Детройту», «Сакраменто» победил «Нью-Орлеан» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».«Детройт» на выезде обыграл «Торонто»В матче регулярного чемпионата НБА «Торонто» проиграл «Детройту» со счетом 101:102 (27:25, 24:20, 31:21, 19:36).Останется ли Мозгов в «Лейкерс»? Колонка Дмитрия ДонскогоОстанется ли Мозгов в «Лейкерс»? Колонка Дмитрия ДонскогоОбозреватель Дмитрий Донской подробнее разбирает коллизию.Бывший центровой «Бостона» Фаб Мело скончался в возрасте 26 летБывший центровой «Бостон Селтикс» Фаб Мело умер в минувшую субботу в Бразилии. Ему было всего 26 лет.НБА. «Даллас» разгромил «Орландо», «Юта» уступила «Бостону» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата НБА.Фанаты «Оклахомы» освистали Кевина ДюрантаБолельщики клуба НБА «Оклахома-Сити Тандер» освистали бывшего лидера команды Кевина Дюранта, ныне выступающего за «Голден Стэйт».Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сделал уникальный трипл-дабл, не набрав 10 очковФорвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин стал первым в истории Национальной баскетбольной ассоциации игроком, сделавшим трипл-дабл, не набрав 10 очков.НБА. «Сакраменто» обыграл «Атланту», «Финикс» - «Чикаго» и другие матчи дня«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня регулярного чемпионата НБА.«Лейкерс» без Мозгова обыграл на выезде «Милуоки»В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 114:122 (30:47, 25:29, 29:27, 30:19).«Лейкерс» хочет обменять МозговаРуководство «Лейкерс» планирует расстаться с российским центровым Тимофеем Мозговым.Андрей Кириленко: Ситуация с Мозговым напрягаетПрезидент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что его напрягает ситуация, в которой оказался российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов.НБА. «Шарлотт» уступил «Хьюстону», «Портленд» - «Бостон» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».НБА. «Голден Стэйт» победил «Чикаго», «Сакраменто» обыграл «Бостон» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в НБА.«Лейкерс» без Мозгова проиграл на выезде «Детройту»В матче регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 121:107 (25:25, 31:25, 36:20, 29:32).Главное недоразумение НБА. Почему провалился «Бруклин»Главное недоразумение НБА. Почему провалился «Бруклин»Первая половина регулярного чемпионата НБА практически завершилась, а команда «Бруклин Нетс» пока не может выиграть и десяти матчей.НБА. «Шарлотт» обыграл «Бруклин» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НБА на сайте «Советского спорта».
Главные новости
Футбол
Зидан не включил Бэйла в заявку «Реала» на матч с «Наполи» в Лиге чемпионов
Велошоссе
Лэнса Армстронга могут обязать выплатить 100 млн $ по иску правительства США
Футбол
Голкипер «Балтики» перешел в пермский «Амкар»
Футбол
Тухель не взял Гетце в Лиссабон на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»
Футбол
Константин Генич: Самедов – железобетонный игрок стартового состава
Формула-1
Еврокомиссия может оштрафовать «Формулу-1» на 168 миллионов долларов
Футбол
Александр Бубнов: Аршавин может составить конкуренцию в сборной России
Футбол
19 апреля откроются точки продаж билетов на Кубок конфедераций-2017
Футбол
Виталий Мутко: Мы практически готовы к Кубку конфедераций
Футбол
Зинедин Зидан: Марадона? Я больше опасаюсь тех, кто будет на поле
все новости
Оклахома
Оклахомакалендарьстатистика
Голден Стэйт
Голден Стэйткалендарьстатистика
Нью-Йорк
Нью-Йорккалендарьстатистика
Денвер
Денверкалендарьстатистика
Лейкерс
Лейкерскалендарьстатистика
ЛеБрон Джеймс
ЛеБрон Джеймсвсе новости
Милош Теодосич
Милош Теодосичвсе новости
Дреймонд Грин
Дреймонд Гринвсе новости
Ламаркус Олдридж
Ламаркус Олдриджвсе новости
Кевин Дюрант
Кевин Дюрантвсе новости
Тимофей Мозгов
Тимофей Мозговвсе новости
Блейк Гриффин
Блейк Гриффинвсе новости
НБА
НБАтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Матч звезд НБА
Матч звезд НБА