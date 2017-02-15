Умар Кремлев: Штурм отказался от третьего боя с Чудиновым

Феликс Штурм и Федор Чудинов Источник: Reuters

Глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев раскрыл подробности поединка российского боксера Федора Чудинова с Феликсом Штурмом и назвал сроки ближайшего боя экс-чемпиона мира по версии WBA.

«МЫ С РЯБИНСКИМ НЕ КОНКУРЕНТЫ»



– У вас есть своя промоутерская компания «Патриот». Как складываются ваши отношения с конкурентами? С Андреем Рябинским?

– Я не считаю, что у нас есть конкуренция. У Андрея своя программа. В чем у нас конкуренция? Мы по-разному ведем дела и строим развитие. У меня акцент делается на том, чтобы профессионалы чаще работали с любителями.

– Когда вы открывали свою компанию, хотели ли быть похожим на такого монстра промутерского дела, как Дон Кинг?

– Нет. Зачем? Он взял спортсмена и заработал. У меня задача – не зарабатывать, а развивать. Чем больше моих спортсменов добьются успеха, тем приятнее мне будет. Мне нравится сама идея. Например, я подписал 20-летних Дилмурода Сатыбалдиева и Магомеда Мадиева. Их никто не знал. Теперь они на хорошем счету. Приятно, когда видно результат своей работы.

– Развитие – отличная цель, но можно ли на боксе в России зарабатывать?

– Если поменять систему и влить больше денег, создать много известных боксеров, тогда да. Для этого нужно, чтобы наши боксеры выступали по всему миру, чтобы о них везде слышали. Если в другой стране его засудят – ничего страшного. Федора Чудинова засудили в Германии, давайте смотреть вперед. Даже допинг нашли у его соперника Феликса Штурма, но бой все равно не аннулировали. Что поделаешь? Европа рассказывает нам про демократию, вот она. Ничего страшного. Следующий бой у нас за титул суперчемпиона по версии WBA c Джорджем Гроувзом. Чем более в России будет боксеров, известных во всем мира, тем интенсивнее будет развиваться бокс в нашей стране.

– Я был на боксерском вечере, когда Денис Лебедев дрался с Виктором Рамиресом. Куча народу в зале. Все места заняты. Такие вечера же прибыльны?

– Не знаю, как было там, но у меня другая задача. Мы 50-70 процентов билетов раздаем молодежи. 4 февраля у нас был турнир. На финал поставили бой Дмитрия Чудинова. До этого в рамках WSB прошли бои команд России и Казахстана. Красиво прошло. И народу было 2 с половиной тысячи, хотя вечер организовывали экстренно. Буквально за пять дней. Мы хотим сделать спорт доступным. Мы знаем, кто может купить билеты, а кому их можно выдать. Пусть смотрят и стремятся. У нас нет задачи – взвинтить цены и заработать. Это все в рамках развития.

«ПО ШТУРМУ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ОСТАЕТСЯ ИДТИ ВПЕРЕД»



– Согласен, что судейский вердикт во втором поединке Чудинов – Штурм был несправедлив. Но бокс знал и более несправедливые решение и никогда их результаты не были аннулированы. Почему же вы тогда предъявили иск к WBA?

– Дело не только в судействе. Пусть оно останется на их совести. Другой вопрос. У Штурма был найден допинг. Немецкая прокуратура завела дела. Почему же результат не аннулирован? Я вижу в этом только политические мотивы.

– Ваше мнение о Феликсе Штурме изменилось за прошедший год?

– Понятно, что его задачей было уйти из бокса чемпионом и сделать это любым способом. Он это сделал. Кому-то дал денег, принял допинг, поменял перчатки. Федя в перерыве после первого раунда не мог руки сжать в кулак. При этом перчатки были нормальными, когда мы их отдавали на хранение судье. Может, это и вина моей команды. Прозевали. Поняли, что это другие перчатки только ко второму раунду.

– Вопрос по этому делу уже закрыт или оно еще не закончено?

– Решение уже принято. Мы не хотим к этому возвращаться. Мы даже предлагали Штурму третий бой – он не хочет.

– Почему после Штурма Федор не проводил больше поединков?

– Это связано с тем, что мы ждали решения WBA. Мы хотели организовать промежуточный бой, но в нам ответили, что если такой бой состоится, значит, вы отказались от титула. Пришлось ждать. Могу официально заявить, что у Феди обязательный претендент – Гроувз.

«БОЙ ЧУДИНОВА С ГРОУВЗОМ ПЛАНИРУЕТСЯ НА ИЮНЬ»



– Сроки?

– Мы должны были договориться в январе на февраль. Команда Гроувза тянула. Я принял решение свернуть переговоры и идти на торги. С этим цирком пора было заканчивать. Если торги пройдут в феврале-марте, бой будет где-то в июне. Я хотел сделать промежуточный бой, поскольку Федор уже больше года не выходил на ринг.

– Как переживает ситуации Федор?

– Он расстроен. Но сейчас хотя бы решение есть. Будет промежуточный и титульный бой. Промежуточный планируем провести в Ярославле. Но пока мы не определились с местом точно.

– Если вы выиграете торги у команды Гроувза, где пройдет бой?

– Обязательно в России и в регионе. Доступ сделаем символическим. Для некоторых даже бесплатным. В каком именно регионе – решим.



– Как вы оцените уровень оппозиции, которую Гроувз может предложить Чудинову?

– Он – хороший боксер. Но удобный для Феди.

– У него открытая стойка…

– Да. И Федя любит боксировать с высокими боксерами. С боксерами среднего и небольшого роста ему неудобно. Но я думаю, что Федору вообще без разницы с кем боксировать, зная его характер.

