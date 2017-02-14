«Высокий уровень? Это не про Погба». Эксперты обсуждают игру «Манчестер Юнайтед»

– «МЮ» обошел «Ливерпуль» в таблице, до того, как команда Юргена Клоппа обыграла «Тоттенхэм», – говорит Неценко. – Честно говоря, я скептически отношусь не к «Юнайтед», а к самому Жозе. 16 матчей без поражений – красиво, но только лишь на бумаге. Кого обыграл «Юнайтед» из топ-6? Только «Тоттенхэм». Со всеми лучшими командами АПЛ им еще предстоит провести матчи. А еще есть «Эвертон» и «Саутгемптон». Это очень крепкие команды.

– Ох, сколько же очков растерял «Юнайтед», прежде чем Моуринью разобрался, что и к чему, – говорит Черданцев. – Да, команда набрала ход, но иногда я смотрю на турнирную таблицу и жду, когда же «Манчестер» выйдет на второе место.

Почему я так отношусь к этому тренеру, – продолжает Неценко, – он большую часть этого сезона «мариновал» Генриха Мхитаряна на скамейке запасных, Хуан Мата выходил только на замену. Наконец-то Жозе догадался выпускать этих ребят в стартовом составе. Их ведь покупали под самый высокий уровень. Погба? Нет, это не про него. Поль через каждые три паса отдает мяч чужому игроку.

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– Но ведь Мхитарян сам заявил, что не играл по своей вине, – говорит Нагучев.

– Моуринью не враг себе, – вступил в беседу Шмурнов. – Говорить, что он дурачок, который только разобрался – очень странно. Жозе действительно уделил много времени работе на тренировках. Дело в том, что он сразу не понял, как использовать Мхитаряна. То же самое относится и к Генриху. Но это нормально, поскольку этот футболист приехал в чемпионат Англии из немецкой Бундеслиги. Не удивлен, почему Мхитарян не играл, а сейчас блистает. Наоборот, Жозе нужно хвалить, он ему очень помог.

– Все знают, что этот португальский тренер – великий психолог, – говорит Черданцев. – Раз он нашел такой подход к игроку, а тот заиграл, значит он действительно ему помог. Это мы можем со стороны говорить о том, как можно сажать на лавку Уэйна Руни. Я и сам до сих пор этого не пойму, но значит в этом есть смысл.

Мне кажется, в футболе есть такие игроки, которым место в составе должно быть гарантировано всегда. И под этого игрока нужно подстраивать всю команду. Моуринью давал Руни шанс? Ну, здесь игра идет на результат, поэтому Уэйн и сидит в запасе.

Что касается Мхитаряна, – продолжает Черданцев. – то он сам заявил, что Моуринью, как тренер, сильнее Юргена Клоппа. По его словам, в «Боруссии» игроки лишь гоняли мяч, – заключил Черданцев в эфире программы «Международная панорама» на телеканале «Футбол-1».

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