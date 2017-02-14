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Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты двенадцатого тура

Андрей Тиссен
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Виллиан против Джоуи Бартона
Виллиан против Джоуи БартонаИсточник: Reuters

В рамках 25-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.

Сборную читателей представлял пользователь с ником AlexeyKolesnik, набравший максимальное количество очков по итогам 24-го тура.

«Арсенал» - «Халл Сити» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0

«Сток Сити» - «Кристал Пэлас» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:1

«Сандерленд» - «Саутгемптон» – 0:4
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 1:1

«Мидлсбро» - «Эвертон» – 0:0
Прогноз «Советского спорта» - 0:1
Прогноз читателей – 0:1

«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 3:0
Прогноз читателей – 2:0

«Вест Хэм» - «Вест Бромвич» – 2:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:0

«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:2
Прогноз читателей – 1:1

«Бернли» - «Челси» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 0:1
Прогноз читателей – 0:1

«Суонси» - «Лестер» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:1

«Борнмут» - «Манчестер Сити» – 0:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:2

Общий счет – 20:19 в пользу Артема Терентьева.

«Советский спорт» ведет в серии со счетом 9-3.

В 26-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником 19sw61.

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