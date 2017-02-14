Турнир прогнозистов АПЛ. Результаты двенадцатого тура
В рамках 25-го тура АПЛ читатели «Советского спорта» соревновались с корреспондентом отдела футбола Артемом Терентьевым в умении прогнозировать результаты матчей.
Сборную читателей представлял пользователь с ником AlexeyKolesnik, набравший максимальное количество очков по итогам 24-го тура.
«Арсенал» - «Халл Сити» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:0
Прогноз читателей – 2:0
«Сток Сити» - «Кристал Пэлас» – 1:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:1
«Сандерленд» - «Саутгемптон» – 0:4
Прогноз «Советского спорта» - 1:0
Прогноз читателей – 1:1
«Мидлсбро» - «Эвертон» – 0:0
Прогноз «Советского спорта» - 0:1
Прогноз читателей – 0:1
«Манчестер Юнайтед» - «Уотфорд» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 3:0
Прогноз читателей – 2:0
«Вест Хэм» - «Вест Бромвич» – 2:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:1
Прогноз читателей – 1:0
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:2
Прогноз читателей – 1:1
«Бернли» - «Челси» – 1:1
Прогноз «Советского спорта» - 0:1
Прогноз читателей – 0:1
«Суонси» - «Лестер» – 2:0
Прогноз «Советского спорта» - 2:1
Прогноз читателей – 2:1
«Борнмут» - «Манчестер Сити» – 0:2
Прогноз «Советского спорта» - 1:2
Прогноз читателей – 1:2
Общий счет – 20:19 в пользу Артема Терентьева.
«Советский спорт» ведет в серии со счетом 9-3.
В 26-м туре сборную читателей будет представлять пользователь с ником 19sw61.