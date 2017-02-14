Олег Романцев: Паниковать болельщикам «Спартака» не нужно

Экс-главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что болельщикам «Спартака» не стоит переживать по поводу подготовки команды ко второй части сезона.

Во вторник Романцев стал почетным президентом «Академии Умного Футбола». Именно он предложил такое название. Филиалы академии будут открываться на базе общеобразовательных школ в Москве и Подмосковье (к лету планируют открыть не менее 20 таких школ). С детьми будут работать известные в прошлом игроки «Спартака».

Планируется, что дети смогут побывать в летнем лагере в португальской «Лейрии» и, возможно, поучаствуют в международных турнирах. Соответствующий меморандум был подписан в бизнес-школе RMA между Академией и клубом.

Олег Романцев пояснил, что выбрал такое название для академии, потому что его «Спартак» всегда играл в умный футбол. А корреспондент «Советского спорта» спросила тренера, в какой футбол играет нынешний «Спартак».

- «Спартак» последним из клубов премьер-лиги начал готовиться ко второй части сезона. Разве что «Томь» в это же время, наконец, собралась. Тут и поражение от «Рубина» – болельщики начинают паниковать. Что вы думаете об этом? – вопрос Романцеву.

- Паниковать нельзя. Каждый тренер делает по-своему. Кто-то за счет игр хочет привести игроков в оптимальную форму, кто-то – за счет тренировок.

- Как делали вы?

- Мне приходилось и так, и так действовать. В мое время «Спартак» сразу на трех фронтах выступал. Времени на подготовку было мало.

- Сейчас – только чемпионат. Ни Кубка, ни еврокубков…

- Думаю, тренеры всю подготовку спланировали. Ничего особенного в этом нет, не нужно пугаться. И то, что проигрывают на сборах – тоже нельзя пугаться. У нас была поговорка такая: чемпион по товарищеским матчам – первая команда на вылет. Так всегда и было.

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- Что скажете о новичках – Луисе Адриано и Александре Самедове?

- По Адриано пока сказать нечего. А Саша – обязательный парень, мастеровитый, он «Спартаку» пригодится.

- В качестве игрока основного состава?

- Думаю, когда человек меняет команду в таком возрасте, он приходит с уверенностью, что будет играть в основном составе. Желаю ему удачи.

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