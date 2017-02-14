Слухи! Летом Фернандес уедет в «Челси». При чем здесь Каррера?
Сначала факты. «Челси» продает своего возрастного правого
защитника, который не так уж и хорошо отрабатывает впереди при тактике 5-3-2.
Леонид Слуцкий практически приступает к работе в тренерском штабе
«аристократов». Бывшему помощнику Антонио Конте по «Ювентусу и сборной Италии,
Массимо Каррере, звонит какой-то «именитый тренер» и подробно расспрашивает о
Марио Фернандесе.
Фернандес в «Челси»
Насколько нужно быть далеким от футбола человеком, чтобы не сложить все эти кусочки паззла одну красивую картинку? Ведущие передачи «Идеальный слух», во всяком случае, с этой задачей справились и принялись копать дальше.
Оказалось, что уже этой зимой «Челси» интересовался
возможностью приобрести Марио Фернандеса у ЦСКА. До официального запроса дело,
конечно, не дошло. Но интерес был. Учитывая дружеские отношения между
президентом ЦСКА Евгением Гинером и владельцем «Челси» Романом Абрамовичем,
английский клуб согласился взять паузу до лета, не заставляя «армейцев»
расставаться со своим лучшим игроком сейчас, когда ЦСКА предстоит с мясом
выгрызать право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Лето – совсем другое дело. В ЦСКА уже будут готовы кандидаты
на замену Марио Фернандесу. Сезон будет завершен. Сделку, если она, конечно,
состоится, можно будет завершить спокойно, без истерик, без дедлайнов.
+80 к лояльности
судей
Также главные спортивные сплетники обсудили лучший
«трансфер» зимнего окна в Российской футбольной Премьер-лиге – вступление
бывшего арбитра ФИФА, заместителя главы судейского департамента Станислава
Сухины в должность начальника футбольного клуба «Локомотив».
Теперь бывший коллега и друг многих российских рефери
не просто будет трудиться на команду, которую им предстоит судить. Он будет
отвечать за прием арбитров, когда они будут приезжать в Москву для работы на
матчах «железнодорожников». А кто может знать лучше бывшего судьи, как нужно
принимать арбитров, чтобы на поле они выходили в благосклонном расположении
духа?