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Слухи! Летом Фернандес уедет в «Челси». При чем здесь Каррера?

Степан Чаушьян, Павел Чуринов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марио Фернандес
Марио ФернандесИсточник: «Советский спорт»

Сначала факты. «Челси» продает своего возрастного правого защитника, который не так уж и хорошо отрабатывает впереди при тактике 5-3-2. Леонид Слуцкий практически приступает к работе в тренерском штабе «аристократов». Бывшему помощнику Антонио Конте по «Ювентусу и сборной Италии, Массимо Каррере, звонит какой-то «именитый тренер» и подробно расспрашивает о Марио Фернандесе.

Фернандес в «Челси»

Насколько нужно быть далеким от футбола человеком, чтобы не сложить все эти кусочки паззла  одну красивую картинку? Ведущие передачи «Идеальный слух», во всяком случае, с этой задачей справились и принялись копать дальше.

Оказалось, что уже этой зимой «Челси» интересовался возможностью приобрести Марио Фернандеса у ЦСКА. До официального запроса дело, конечно, не дошло. Но интерес был. Учитывая дружеские отношения между президентом ЦСКА Евгением Гинером и владельцем «Челси» Романом Абрамовичем, английский клуб согласился взять паузу до лета, не заставляя «армейцев» расставаться со своим лучшим игроком сейчас, когда ЦСКА предстоит с мясом выгрызать право играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Лето – совсем другое дело. В ЦСКА уже будут готовы кандидаты на замену Марио Фернандесу. Сезон будет завершен. Сделку, если она, конечно, состоится, можно будет завершить спокойно, без истерик, без дедлайнов.

+80 к лояльности судей

Также главные спортивные сплетники обсудили лучший «трансфер» зимнего окна в Российской футбольной Премьер-лиге – вступление бывшего арбитра ФИФА, заместителя главы судейского департамента Станислава Сухины в должность начальника футбольного клуба «Локомотив».

Теперь бывший коллега и друг многих российских рефери не просто будет трудиться на команду, которую им предстоит судить. Он будет отвечать за прием арбитров, когда они будут приезжать в Москву для работы на матчах «железнодорожников». А кто может знать лучше бывшего судьи, как нужно принимать арбитров, чтобы на поле они выходили в благосклонном расположении духа?    

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