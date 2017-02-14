Александр Шешуков: Кирьяков не дал ни единого шанса, общаться с ним нет желания

33-летний полузащитник Александр Шешуков – о расторжении контракта с «Арсеналом», отношениях с Кирьяковым и переходе в «Балтику».

«За два дня до начала сборов сказали, что могу искать новую команду»

– Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов сказал, что вы расторгли контракт с «Арсеналом».

– Да, еще на прошлой неделе расторг контракт с тульской командой. Скорее всего, продолжу карьеру в «Балтике». Думаю, подпишу контракт до лета, а дальше будет видно.

– Выбор в пользу «Балтики» сделан из-за Игоря Черевченко, который стал новым главным тренером калининградцев?

– Да, давно знакомы с Игорем Геннадьевичем. Да и зимой не так просто найти команду.

– Как узнали, что контракт будет расторгнут?

– В начале января мой агент сказал, что главный тренер во мне не заинтересован. За два дня до вылета на сборы в Турцию пришла бумага на почту, что я могу искать себе новую команду. При желании тренер может пояснить свою позицию лично каждому игроку, почему футболист не нужен команде.

– Вряд ли клуб из зоны вылета ФНЛ может предложить вам хорошие условия.

– Я это все понимаю. Ситуация сейчас тяжелая не только в ФНЛ, но и РФПЛ. Для меня сейчас самое главное – игровая практика. Важно поехать на сборы, потому что у меня сборы в 2017-м были очень скомканные: сначала работал с молодежкой, потом с «Арсеналом-2». Первый раз в моей карьере такие непонятные сборы. Ничего страшного. Надеюсь, за три недели успею подготовиться к сезону.

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«Будет непросто остаться в ФНЛ, но нет ничего невозможного»

– Варианты кроме «Балтики» были?

– Смысла об этом говорить сейчас уже нет. Варианты были, но почти все они отсеялись. У меня пока и с «Балтикой» контракта нет, только устные договоренности. Через день-два будет конкретика.

– Смотрели в таблицу, когда договаривались?

– Конечно. Знаю, что стоит задача остаться в ФНЛ. Будет очень непросто, ведь осталось 14 игр, а отрыв от спасительного места 10 очков. Но ничего невозможного нет, собирается новая команда. Если будем выигрывать почти каждую игру – сможем вылезти из непростой ситуации. Надеюсь, все будет нормально, и задачу решим.

– А «Арсенал» сможет не вылететь в ФНЛ?

– Очень многое решится в первых матчах после перерыва: там будут встречи с конкурентами. Наверно, ситуация намного хуже у «Томи» – они первые кандидаты за вылет. Остальные команды из нижней части таблицы будут биться за переходные матчи.

– Почему не получилось в «Арсенале»?

– Когда пришел Кирьяков, я почти сразу понял, что на меня рассчитывать не будут. Без объяснения причин мне не дали ни одного шанса. После матча с «Ростовом» тренер говорил, что на данный момент есть другие футболисты на моей позиции, которые выглядят предпочтительнее. Ему виднее.

– Разговора один на один с Кирьяковым у вас не было?

– Нет. Тренер не проявлял инициативы поговорить, а подходить к этому человеку у меня никакого желания не было.

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