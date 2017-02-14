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Александр Шешуков: Кирьяков не дал ни единого шанса, общаться с ним нет желания

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Александр Шешуков: Кирьяков не дал ни единого шанса, общаться с ним нет желания
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)

33-летний полузащитник Александр Шешуков – о расторжении контракта с «Арсеналом», отношениях с Кирьяковым и переходе в «Балтику».

«За два дня до начала сборов сказали, что могу искать новую команду» 

 Гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов сказал, что вы расторгли контракт с «Арсеналом». 
– Да, еще на прошлой неделе расторг контракт с тульской командой. Скорее всего, продолжу карьеру в «Балтике». Думаю, подпишу контракт до лета, а дальше будет видно.

 Выбор в пользу «Балтики» сделан из-за Игоря Черевченко, который стал новым главным тренером калининградцев?
– Да, давно знакомы с Игорем Геннадьевичем. Да и зимой не так просто найти команду.

 Как узнали, что контракт будет расторгнут?
– В начале января мой агент сказал, что главный тренер во мне не заинтересован. За два дня до вылета на сборы в Турцию пришла бумага на почту, что я могу искать себе новую команду. При желании тренер может пояснить свою позицию лично каждому игроку, почему футболист не нужен команде.

 Вряд ли клуб из зоны вылета ФНЛ может предложить вам хорошие условия.
– Я это все понимаю. Ситуация сейчас тяжелая не только в ФНЛ, но и РФПЛ. Для меня сейчас самое главное – игровая практика. Важно поехать на сборы, потому что у меня сборы в 2017-м были очень скомканные: сначала работал с молодежкой, потом с «Арсеналом-2». Первый раз в моей карьере такие непонятные сборы. Ничего страшного. Надеюсь, за три недели успею подготовиться к сезону. 

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«Будет непросто остаться в ФНЛ, но нет ничего невозможного» 

 Варианты кроме «Балтики» были?
– Смысла об этом говорить сейчас уже нет. Варианты были, но почти все они отсеялись. У меня пока и с «Балтикой» контракта нет, только устные договоренности. Через день-два будет конкретика.

 Смотрели в таблицу, когда договаривались?
– Конечно. Знаю, что стоит задача остаться в ФНЛ. Будет очень непросто, ведь осталось 14 игр, а отрыв от спасительного места 10 очков. Но ничего невозможного нет, собирается новая команда. Если будем выигрывать почти каждую игру – сможем вылезти из непростой ситуации. Надеюсь, все будет нормально, и задачу решим. 

 А «Арсенал» сможет не вылететь в ФНЛ?
– Очень многое решится в первых матчах после перерыва: там будут встречи с конкурентами. Наверно, ситуация намного хуже у «Томи» – они первые кандидаты за вылет. Остальные команды из нижней части таблицы будут биться за переходные матчи.  

 Почему не получилось в «Арсенале»?
– Когда пришел Кирьяков, я почти сразу понял, что на меня рассчитывать не будут. Без объяснения причин мне не дали ни одного шанса. После матча с «Ростовом» тренер говорил, что на данный момент есть другие футболисты на моей позиции, которые выглядят предпочтительнее. Ему виднее. 

 Разговора один на один с Кирьяковым у вас не было?
– Нет. Тренер не проявлял инициативы поговорить, а подходить к этому человеку у меня никакого желания не было. 

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