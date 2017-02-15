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Дмитрий Васильев: Пусть Россию боятся и уважают

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Губерниев
Дмитрий ГуберниевИсточник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев из Хохфильцена – специально для «Советского спорта». 

- Дмитрий, пока чемпионат мира взял два выходных, страсти там не утихали. Чем Дмитрий Губерниев так обидел чехов?
- Он болел за Дальмайер, а не за Коукалову, - поясняет Дмитрий Васильев. – Я уже не раз говорил специально для наших зарубежных партнеров: Россия – правовое государство, свободная страна. В России можно болеть за кого угодно. Нам никто не дает свыше никаких указаний по этому поводу.

- Я только одного не понимаю – откуда чехи узнали, что Губерниев в своем репортаже болел за Дальмайер?
- Да они все наши репортажи смотрят и переводят каждое слово.

- Удивительно. Кому из нас придет в голову искать в интернете биатлонный репортаж на чешском канале!
- Мы же не чехи, мы – Россия. А Россию уважают и боятся, поэтому внимательно слушают. И пусть боятся и уважают, так и должно быть.

Дмитрий Васильев: Фуркад поступил, как крайне невоспитанный человек

- Чешский тренер Ондржей Рыбарж сказал, что чехам запрещено пить из бутылок, вскрытых заранее, а также принимать подарки от болельщиков. Видимо, он имел в виду русских болельщиков.
- Они вначале должны спросить разрешение у своего начальства – можно ли брать бутылки у кого-либо. Как я понимаю, у них все происходит по согласованию, в отличие от России.

- Что все-таки имел в виду Рыбарж, говоря, чтоб не брали от болельщиков бутылки. Может, он имел в виду русских болельщиков? Я с трудом представляю себе сцену: подбегает наш болельщик к чешскому биатлонисту и протягивает ему бутылку – на, выпей!
- Да им ничего нельзя без указки с выше. Если они живут в такой стране, где можно все только по согласованию сверху.

- Почему чехи на нас так обижены?
- Они ведут себя, как маленькие дети, у которых отобрали любимую игрушку - сразу надувают щечки. А причина в том, что наша Тюмень победили их Нове Место в борьбе за право провести чемпионат мира 2021 года. Вот они и ходят обиженные на нас. Что на это еще сказать? Когда люди живут одной ненавистью и злостью, таких людей остается только жалеть.

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- Какая обстановка в нашей команде? Начали неплохо, затем две «деревянные» медали.
- Ничего страшного не произошло – это спорт. Тенденция неплохая – и Антон Шипулин, и Ирина Старых показали два красивых финиша. Жаль, что без медалей, он тут сами виноваты. Три штрафных круга у Антона – много. Убери хотя бы один круг, и был бы на подиуме.

- После примирения Шипулина и Фуркада обстановка нормализовалась?
- С Антоном все в порядке. У него хорошее настроение, готовится к стартам. Пусть переживают те, кто привык губки надувать. А мы великодушные люди и снисходительно смотрим на наших оппонентов.

- Как погода в Хохфильцене?
- Великолепная! Лучше себе даже нельзя представить. Солнце, легкий морозец, ветра нет, лыжня скоростная. Просто фантастика!

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Сегодня на ЧМ состоится индивидуальная гонка у женщин.

Начало – в 16.30. Прямая трансляция «Матч ТВ».

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