«Без паники! За дело взялся магистр Захаркин!» Как Уфа рвется в плей-офф

«Салават Юлаев» прошел по лезвию ножа, но все-таки обыграл «Ак Барс» и почти обеспечил себе место в восьмерке.

ЖЕСТКИЕ МЕРЫ

- Положение у Уфы очень тяжелое, - рассуждал перед матчем заслуженный тренер страны, популярный комментатор «Матч ТВ» Сергей Гимаев. - Если «Салават Юлаев» проиграет «Ак Барсу» в основное время, то шансов на выход в плей-офф будет крайне мало. И это катастрофа для Башкирии. Поэтому «СЮ» в этой игре обязан выложить все!

- Игорь Захаркин сказал, что специально выводил команду на пик к этим двум матчам.

- Так или нет – я не знаю. Но ситуация в Уфе крайне тяжелая. Если команда не выйдет в плей-офф, последствия будут очень жесткими.

…Тут надо пояснить вот что. «Салават Юлаев» за всю историю КХЛ выходил в плей-офф всегда. Раньше прокол случался лишь однажды – в сезоне-2004/05, когда Уфа заняла 13-е место в регулярке при 16 командах. Тогда во время локаута никто не приехал, вот «СЮ» и не выдержал конкуренцию на фоне клубов с Дацюком и Ягром, Ковалевым и Ковальчуком.

Возможно, Игоря Захаркина в любом случае снимут с поста главного тренера. Вот что он должен совершить, даже если попадет в плей-офф? Выиграть Кубок Гагарина? Разве только это.

И все эти байки, что команда в плей-офф преображается... Мол, раньше проваливала сезон, но теперь вдруг стала зеленым монстром, который сокрушит всех. Никлас Сведберг заиграет как Доминик Гашек, защита станет монолитом, а в атаке будет залетать все подряд.

Хотя в истории КХЛ такой случай уже был. Помните, как «Авангард» чудом попал в плей-офф в том кошмарном сезоне, когда умер Леша Черепанов? Там в первом раунде нарвался на сильнейший клуб регулярки – «Салават Юлаев». И вынес его в серии (3-1). А во втором раунде секунд не хватило, чтобы пройти будущего чемпиона – «Ак Барс».

«Там ситуация была совсем другая. И в ней был виноват «Салават Юлаев», - говорит Гимаев. – Обыграли «Северсталь» в Череповце, не пустили ее в плей-офф, погнались за премиальными. И попали на «Авангард». Календарь у Уфы был ужасным, Омск же отдохнул – вот и совершил сенсацию…»

ТКАЧЕВ НА ТРИБУНЕ

Помню, перед матчем сборной в Санкт-Петербурге к прессе вывели двух друзей – форварда «Ак Барса» Владимира Ткачева и форварда «Салавата Юлаева» Кирилла Капризова.

Конечно, я спросил их о зеленом дерби во вторник.

- Договоритесь? – пошутил кто-то.

Но не в этот раз. Ткачев на матч не вышел, оставшись на трибуне. Это только для «СЮ» был суперматч. А какая мотивация у «Ак Барса»? Третье место в конференции уже гарантировано. Клуб выглядит нормально, можно не напрягаться недельку. Какая цель – испортить жизнь принципиальному соседу? Помочь «Нефтехимику», который еще может вскочить на подножку?

Да, это спорт, надо побеждать в каждом матче. Но в плей-офф, уверяю вас, центрфорварда первого звена сборной России Владимира Ткачева на трибуну не посадят.

«ПЕРЕМЕН ТРЕБУЮТ НАШИ СЕРДЦА»

Не сказать, что Уфа начала матч яростно, сметая всех на своем пути. Но к «Салавату Юлаеву» в первом периоде вернулась та фортуна, которая отворачивалась от команды в регулярке.

Вдруг начало залетать все! На третьей минуте забил Игорь Григоренко, через 10 минут отличился Александр Нестеров, а потом и Александр Логинов поразил ворота Эмиля Гарипова.

«Перемен требуют наши сердца!» - трепетал громадный баннер на трибуне.

Вот эти перемены и наступили.

«Ак Барс» ответил только одним голом – от Атте Охтамаа. А потом было то самое преображение, когда защита стала монолитом, и Сведберг не пропускал ничего.

Во втором периоде под силовой прием попал Артем Лукоянов. Вроде бы Максим Гончаров его сильно не бил. Но форвард «Ак Барса» ударился головой об стекло, рухнул на лед, врачи выкатили носилки…

Хорошо, что Лукоянов после матча мог говорить: «Здоровье не очень. Сейчас тяжело понять, только завтра будет ясно. По поводу матча – в первом периоде мы пропустили смешные голы. Сопернику же очень важно было победить, и трибуны его гнали вперед. А так мы с ними в плей-офф не встретимся, «СЮ» так и закончит на восьмом месте».

«Мне понравилась наша команда, потому что она сражалась, - сказал Игорь Захаркин на пресс-конференции. – Нам просто отступать было некуда. Логинов и Нестеров получили повреждения? Ну и что, у нас есть другие хоккеисты. Вообще мне важно, чтобы с командой было все в порядке. Мы сейчас узнали, кто наши друзья, а кто наоборот. Кто паникует, а кто верит. И мне понравилось, как ребята сплотились».

По раскладу получается, что если Уфа победит в последнем матче регулярки «Ладу», то будет играть в плей-офф. Магистр снова потрепал всем нервы, но похоже, выберется из этой передряги.