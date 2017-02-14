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«Спартак» внезапно помог ЦСКА: жуткое поражение СКА от красно-белых

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Спартак» внезапно помог ЦСКА: жуткое поражение СКА от красно-белых
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

В День влюбленных главный подарок сенсационно оформил «Спартак»: москвичи вдруг повязали бантик на СКА и вручили ЦСКА лидерство.

Любовь работать без отдыха

В воскресенье вечером супруга Павла Дацюка Мария родила третьего ребенка – сына, его назвали Павлом. Павел Дацюк-отец в понедельник утром, несмотря на семейные обстоятельства, тренировался вместе с командой – работа, подготовка к последней в регулярке домашней серии все равно идет по плану.

И Олег Знарок на следующий день после Евротура с клубной командой. Хотя после Кубка мира он чуть не сразу с самолета из Канады руководил СКА, так что тут нечему удивляться.

На самом деле СКА и «Спартак» играют между собой во второй раз за три дня, почти режим плей-офф. В Новогорске во время короткого сбора армейцев спартаковцы даже выиграли по буллитам, хотя состав у СКА был приличный: с Ковальчуком, тем же Дацюком.

Дубль в контрольном матче сделал Евгений Кетов, и как будто то был кастинг на место в первом звене, которое вакантно без травмированного Сергея Плотникова. С Кови и Дацюком на правом краю именно Кетов, хотя его привычнее видеть в четвертом силовом сочетании. 

«Любовь» фанатов

Кстати, в центре петербургского льда уже картинка «Плей-офф 2016-2017» – между последним матчем регулярки и первым в Кубке Гагарина у СКА будет всего три дня. Поэтому с оформлением льда решили разобраться в продолжительной паузе на Евротур, чтобы потом СКА мог без пауз тренироваться именно на игровой площадке.

Для фанатов «Спартака» эта надпись «плей-офф» – как лишний намек на то, что у команды не получилось. Уже и в раздевалку к игрокам идти нет смысла. Хотя в гостевом секторе все равно людно. Но непривычно тихо. Шумовой взрыв будет только тогда, когда команда их команда вдруг зафеерит.

По фойе Ледового традиционно перед матчем гуляет Пятачок – лицензионный герой Союзмультфильма. Обычно он просто развлекает болельщиков СКА, на этот раз к нему повышенный интерес. Мультяшный персонаж не разговаривает, просто позирует для фото. Но над ним петербуржцы вполне однозначно подшучивают на одну тему – близость к спартаковской теме. Правда, это все по-доброму.

Любовь к трофеям

СКА точно не боится Кубка Континента, не верит в его проклятие. Наоборот команда Олега Знарка настроена взять и промежуточный титул, и итоговый.

И начало матча в тему СКА, Евгений Кетов снова забивает – теперь в официальную статистику. Но дальше – жуть. Жесточайший провал СКА.

«Спартак», для которого плей-офф – максимум надпись на чужом льду, забивает четыре подряд! Там и ошибка Егора Рыкова, только вернувшегося из сборной России, лучшего защитника Шведских игр между прочим. И обидный для армейцев рикошет от спартаковца: бросок ровно в гущу игроков вроде бы без шансов добраться до Игоря Шестеркина. Но от колена Виктора Боброва шайба заползает под штангу Шестеркину – все теперь против СКА. А главное – еще и у вратаря Свенссона вдохновение!

У СКА и ЦСКА синхронная серия из трех соседей по Западу: «Спартак», «Сочи» и «Торпедо». Приходится болельщикам из Петербурга сразу же проверять по смартфонам, как там москвичи в параллельном матче. Отрыв в три очка – неплохо, но одним таким провальным матчем его легко спустить.

Игроки СКА могут во втором перерыве ознакомиться: ЦСКА тоже позволил себе провал – но «Сочи» смог только с 0:2 отыграться. А дальше команда Квартальнова жахнула в ответ двумя голами и в онлайн-таблице сравнялась с Петербургом.

Проблемы после пауз на Евротур у СКА оба раза до этого были сложности, но решенные: трудная победа над «Динамо» в основное и еще более напряженная в Тольятти в дополнительное. Третий пример – самый проблемный.

Уйти с «минус три» за период – сверхзадача для СКА. Нет теста лучше за неделю до плей-офф. Еще и проверка от собственных болельщиков: когда вообще было, чтобы Ледовый свистел своей команде? После половины беззубого третьего периода очень звонкое неодобрение. Можно списать на то, конечно, что в этот момент фан-сектора совсем не мирную перекличку устраивают, но больше похоже на критику именно игры команды.

В этот День влюбленных игроки СКА к женам и подругам домой вернулись без праздничного настроения.

Теперь у СКА и ЦСКА одинаковое количество очков, но по главному дополнительному показателю – сумме побед в основное время – Квартальнов обходит Знарка. За два матча до конца регулярки фаворитом в борьбе за Кубок Континента благодаря «Спартаку» стал вдруг ЦСКА.

Матч

СКА - Спартак - 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)

Голы:

Кетов (Дацюк, Яковлев), 7:25 (1:0 - бол.). Васильев (Калинин, Мирнов), 13:32 (1:1). Дыбленко (Никонцев, Кляузов), 14:22 (1:2). Радил (Лещенко), 23:28 (1:3). Бобров (Потапов, Бондарев), 29:50 (1:4 - бол.). Ковальчук (Белов, Дадонов), 53:46 (2:4).

Место и дата

14 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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