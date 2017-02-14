«Спартак» внезапно помог ЦСКА: жуткое поражение СКА от красно-белых
В День влюбленных главный подарок сенсационно оформил «Спартак»: москвичи вдруг повязали бантик на СКА и вручили ЦСКА лидерство.
Любовь работать без отдыха
В воскресенье вечером супруга Павла Дацюка Мария родила
третьего ребенка – сына, его назвали Павлом. Павел Дацюк-отец в понедельник
утром, несмотря на семейные обстоятельства, тренировался вместе с командой –
работа, подготовка к последней в регулярке домашней серии все равно идет по
плану.
И Олег Знарок на следующий день после Евротура с клубной
командой. Хотя после Кубка мира он чуть не сразу с самолета из Канады руководил
СКА, так что тут нечему удивляться.
На самом деле СКА и «Спартак» играют между собой во второй
раз за три дня, почти режим плей-офф. В Новогорске во время короткого сбора
армейцев спартаковцы даже выиграли по буллитам, хотя состав у СКА был
приличный: с Ковальчуком, тем же Дацюком.
Дубль в контрольном матче сделал Евгений Кетов, и как будто то был кастинг на место в первом звене, которое вакантно без травмированного Сергея Плотникова. С Кови и Дацюком на правом краю именно Кетов, хотя его привычнее видеть в четвертом силовом сочетании.
«Любовь» фанатов
Кстати, в центре петербургского льда уже картинка «Плей-офф 2016-2017»
– между последним матчем регулярки и первым в Кубке Гагарина у СКА будет всего
три дня. Поэтому с оформлением льда решили разобраться в продолжительной паузе
на Евротур, чтобы потом СКА мог без пауз тренироваться именно на игровой
площадке.
Для фанатов «Спартака» эта надпись «плей-офф» – как лишний
намек на то, что у команды не получилось. Уже и в раздевалку к игрокам идти нет
смысла. Хотя в гостевом секторе все равно людно. Но непривычно тихо. Шумовой
взрыв будет только тогда, когда команда их команда вдруг зафеерит.
По фойе Ледового традиционно перед матчем гуляет Пятачок – лицензионный
герой Союзмультфильма. Обычно он просто развлекает болельщиков СКА, на этот раз
к нему повышенный интерес. Мультяшный персонаж не разговаривает, просто
позирует для фото. Но над ним петербуржцы вполне однозначно подшучивают на одну
тему – близость к спартаковской теме. Правда, это все по-доброму.
Любовь к трофеям
СКА точно не боится Кубка Континента, не верит в его
проклятие. Наоборот команда Олега Знарка настроена взять и промежуточный титул,
и итоговый.
И начало матча в тему СКА, Евгений Кетов снова забивает –
теперь в официальную статистику. Но дальше – жуть. Жесточайший провал СКА.
«Спартак», для которого плей-офф – максимум надпись на чужом
льду, забивает четыре подряд! Там и ошибка Егора Рыкова, только вернувшегося из
сборной России, лучшего защитника Шведских игр между прочим. И обидный для
армейцев рикошет от спартаковца: бросок ровно в гущу игроков вроде бы без шансов
добраться до Игоря Шестеркина. Но от колена Виктора Боброва шайба заползает под
штангу Шестеркину – все теперь против СКА. А главное – еще и у вратаря Свенссона
вдохновение!
У СКА и ЦСКА синхронная серия из трех соседей по Западу: «Спартак»,
«Сочи» и «Торпедо». Приходится болельщикам из Петербурга сразу же проверять по
смартфонам, как там москвичи в параллельном матче. Отрыв в три очка – неплохо,
но одним таким провальным матчем его легко спустить.
Игроки СКА могут во втором перерыве ознакомиться: ЦСКА тоже
позволил себе провал – но «Сочи» смог только с 0:2 отыграться. А дальше команда
Квартальнова жахнула в ответ двумя голами и в онлайн-таблице сравнялась с
Петербургом.
Проблемы после пауз на Евротур у СКА оба раза до этого были
сложности, но решенные: трудная победа над «Динамо» в основное и еще более
напряженная в Тольятти в дополнительное. Третий пример – самый проблемный.
Уйти с «минус три» за период – сверхзадача для СКА. Нет
теста лучше за неделю до плей-офф. Еще и проверка от собственных болельщиков:
когда вообще было, чтобы Ледовый свистел своей команде? После половины
беззубого третьего периода очень звонкое неодобрение. Можно списать на то,
конечно, что в этот момент фан-сектора совсем не мирную перекличку устраивают,
но больше похоже на критику именно игры команды.
В этот День влюбленных игроки СКА к женам и подругам домой
вернулись без праздничного настроения.
Теперь у СКА и ЦСКА одинаковое количество очков, но по главному дополнительному показателю – сумме побед в основное время – Квартальнов обходит Знарка. За два матча до конца регулярки фаворитом в борьбе за Кубок Континента благодаря «Спартаку» стал вдруг ЦСКА.
Матч
СКА - Спартак - 2:4 (1:2, 0:2, 1:0)
Голы:
Кетов (Дацюк, Яковлев), 7:25 (1:0 - бол.). Васильев (Калинин, Мирнов), 13:32 (1:1). Дыбленко (Никонцев, Кляузов), 14:22 (1:2). Радил (Лещенко), 23:28 (1:3). Бобров (Потапов, Бондарев), 29:50 (1:4 - бол.). Ковальчук (Белов, Дадонов), 53:46 (2:4).
Место и дата
14 февраля 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция