«Динамо» невероятно везет! Как москвичи вырвали важную победу у хабаровчан

Итак, битва за третье место в Западной конференции входит в решающую фазу! Сразу у трех команд, уже железно обеспечивших себе выход в плей-офф, есть стимул серьезно пободаться за турнирные очки.

«Локомотив», московское «Динамо», «Торпедо».

Казалось бы, ну какая разница любой из этих команд – с третьего или с пятого места в конференции стартовать в Кубке Гагарина?

Однако, разница есть и весьма серьезная. Право начать плей-офф дома. При равных силах команд это немаловажный фактор в итоговом успехе в серии до четырех побед.

Ну а кто сейчас скажет – какая из вышеперечисленны х команд сильнее? Думаю, что большинство специалистов воздержатся от прямого ответа. И будут абсолютно правы. Клубы действительно примерно равны по силам.

С другой стороны, февральская пауза в чемпионате здорово смешала карты. Перед многими тренерами наверняка возникла дилемма – решать текущие турнирные задачи или наплевать на оставшиеся три матча и как следует загрузить команду. Чтобы вернуться на пик формы уже в середине первого раунда плей-офф.

И вот тут очень показательно заочное противостояние именно «Динамо» и «Локомотива».

Обратите внимание: соперники у западных клубов будут одни и те же – «Амур», «Адмирал», «Куньлунь».

Ярославцы накануне сделали первый ход – разгромили дома команду из Владивостока, 6:1. А вот бело-голубые ответить такой же убедительной победой в матче с хабаровчанами не смогли. Судя по всему, в паузе подопечные Сергея Орешкина активно готовились к Кубку Гагарина. И потому в начале поединка выглядели куда потяжелее «Амура», игроки которого только на поверхностный взгляд утратили турнирную мотивацию. А на самом деле лихо бьются за будущие контракты. Перед встречей с москвичами они одержали четыре победы кряду.

Гости открыли счет, потому что двигались быстрее в зоне «Динамо». Во втором периоде соперники обменялись голами в большинстве, благодаря мощным броскам от синей линии. И все шло к тому, что хозяева этот матч отдадут.

Но на 47-йминуте ветеран бело-голубых Максим Соловьев делал безобиднейший наброс на ворота. Игрок «Амура» попытался ему помешать, задел шайбу. И та по непонятной для всех в том числе и для голкипера Александра Лазушина траектории юркнула в сетку.

От такой удачи и «Динамо» завелось не на шутку, почуяв что трудный поединок, даже мощно поработав в перерыве, можно забрать. И было вознаграждено за веру в себя. Бросок Алексея Цветкова, подставленная на пятачке клюшка Мартиньша Карсумса. И 3:2 на предпоследней минуте.

Вот так фокус! Учитывая, что «Торпедо» умудрилось потерять очко в Череповце, похоже за третье место будут биться только москвичи и ярославцы. С нетерпением ждем их следующих матчей. В четверг «Локомотив» встретится с «Куньлунем», а «Динамо» - с «Адмиралом».