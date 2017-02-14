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«Динамо» невероятно везет! Как москвичи вырвали важную победу у хабаровчан

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Хоккеисты "Динамо"
Хоккеисты "Динамо"Источник: «Советский спорт»
В первом матче после паузы бело-голубые сумели добиться успеха (3:2), огорошив «Амур» очень неожиданным голом в третьем периоде.

Итак, битва за третье место в Западной конференции входит в решающую фазу! Сразу у трех команд, уже железно обеспечивших себе выход в плей-офф, есть стимул серьезно пободаться за турнирные очки.

«Локомотив», московское «Динамо», «Торпедо».

Казалось бы, ну какая разница любой из этих команд – с третьего или с пятого места в конференции стартовать в Кубке Гагарина?

Однако, разница есть и весьма серьезная. Право начать плей-офф дома. При равных силах команд это немаловажный фактор в итоговом успехе в серии до четырех побед.

Ну а кто сейчас скажет – какая из вышеперечисленных команд сильнее? Думаю, что большинство специалистов воздержатся от прямого ответа. И будут абсолютно правы. Клубы действительно примерно равны по силам.

С другой стороны, февральская пауза в чемпионате здорово смешала карты. Перед многими тренерами наверняка возникла дилемма – решать текущие турнирные задачи или наплевать на оставшиеся три матча и как следует загрузить команду. Чтобы вернуться на пик формы уже в середине первого раунда плей-офф.

И вот тут очень показательно заочное противостояние именно «Динамо» и «Локомотива».

Обратите внимание: соперники у западных клубов будут одни и те же – «Амур», «Адмирал», «Куньлунь».

Ярославцы накануне сделали первый ход – разгромили дома команду из Владивостока, 6:1. А вот бело-голубые ответить такой же убедительной победой в матче с хабаровчанами не смогли. Судя по всему, в паузе подопечные Сергея Орешкина активно готовились к Кубку Гагарина. И потому в начале поединка выглядели куда потяжелее «Амура», игроки которого только на поверхностный взгляд утратили турнирную мотивацию. А на самом деле лихо бьются за будущие контракты. Перед встречей с москвичами они одержали четыре победы кряду.

Гости открыли счет, потому что двигались быстрее в зоне «Динамо». Во втором периоде соперники обменялись голами в большинстве, благодаря мощным броскам от синей линии. И все шло к тому, что хозяева этот матч отдадут.

Но на 47-йминуте ветеран бело-голубых Максим Соловьев делал безобиднейший наброс на ворота. Игрок «Амура» попытался ему помешать, задел шайбу. И та по непонятной для всех в том числе и для голкипера Александра Лазушина траектории юркнула в сетку.

От такой удачи и «Динамо» завелось не на шутку, почуяв что трудный поединок, даже мощно поработав в перерыве, можно забрать. И было вознаграждено за веру в себя. Бросок Алексея Цветкова, подставленная на пятачке клюшка Мартиньша Карсумса. И 3:2 на предпоследней минуте.

Вот так фокус! Учитывая, что «Торпедо» умудрилось потерять очко в Череповце, похоже за третье место будут биться только москвичи и ярославцы. С нетерпением ждем их следующих матчей. В четверг «Локомотив» встретится с «Куньлунем», а «Динамо» - с «Адмиралом».

Матч

Динамо - Амур - 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Голы:

Попов (Дедунов, Назаров), 14:14 (0:1). Горохов (Литовченко, Бывальцев), 21:31 (0:2). Хиетанен (Никулин, Карсумс), 28:34 (1:2). Соловьёв (Кокарев, Подшендялов), 46:42 (2:2). Карсумс (Соловьёв, Цветков), 58:23 (3:2).

Место и дата

14 февраля 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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