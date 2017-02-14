Армия Квартальнова захватила лидерство

Семен Кошелев (в центре) Источник: КХЛ

Победив ХК «Сочи» и воспользовавшись осечкой СКА, уступившего дома «Спартаку», ЦСКА возглавил Западную конференцию и сводную таблицу чемпионата.

СБОРНИИ В РЕЗЕРВЕ

Положа руку на сердце, не верилось, что ЦСКА сумеет отвоевать у СКА первое место на Западе и в сводной таблице чемпионата. Ликвидировать трехочковую дистанцию, когда лидер и фаворит три оставшихся матча проводит на своем поле, проблематично.

Да и наставник московских армейцев Дмитрий Квартальнов не стал изменять себе и пустился экспериментирова ть с составом, оставив вне заявки сборников – Светлакова, Мамина, Науменкова, Основина, Фаста. А Сорокин, хоть и облачился в форму, весь матч провел на скамейке запасных. Ворота защищал честолюбивый дублер Филоненко – ростом 195 сантиметров и с ловушкой на правой руке. 21-лений голкипер запомнился надежной игрой в недавнем дерби в Лужниках со «Спартаком».

…Известие из Питера – СКА уступает «Спартаку» 1:4 полупустые трибуны арены на Ленинградке встретили куда с большим энтузиазмом, чем голы хозяев. Это стало сигналом к штурму гостевых ворот.

БОССЫ «ЛЕОПАРДОВ» ОБЕЩАЮТ

Сочинцы, не видевшие зарплаты с октября, решали задачу поскромнее – выломать дверь в плей-офф. В прошлом сезоне деньги в клубе из столицы Игр-2014 платили с такими же перебоями, что не помешало «леопардам» зацепиться за четвертое место на Западе. Однако в плей-офф за два сезона команда Вячеслава Буцаева вкуса побед не познала, потерпев 8 поражений подряд от ЦСКА и московского «Динамо».

По словам профсоюзного босса игроков и тренеров лиги Андрея Коваленко, хоккеисты из Сочи готовы подать иск в прокуратуру. Боссы клуба утверждают, что это провокация, деньги спонсоры в лице РЖД и Краснодарского края выплатят в полном объеме, не уточняя, правда, когда. В прошлом сезоне о долгах в диктофоны и телекамеры не побоялись сообщить Анисин и Людучин, и теперь их в команде нет.

Впрочем, ныне сочинцам не до исков-разбирател ьств. Оставшиеся до финиша регулярки матчи они проводят на выезде- в Москве, Питере и Череповце. А их соперники «Витязь» и «Йокерит» - дома. Так что плей-офф для южан уже начался. Только вот ЦСКА для Буцаева и Ко – камень преткновения: из десяти матчей «леопардам» удалось выиграть у армейцев только один, в начале января прошлого года, с запасным голкипером Шикиным. Буцаев тот вратарский бенефис не забыл и снова бросил под ЦСКА героя Буффало-2011.

Однако хозяева подобрали ключи к его воротам. Да Коста и 21-летний Кузьменко забросили по шайбе. 2:0. Занавес? Как бы не так. «Леопарды» усилиями Костицына-старше го и Петерссона во втором периоде сравняли счет. Но тут же попали под пресс атак. И на второй перерыв ушли, уступая 2:4. Кузьменко, к слову, впервые сделал в КХЛ дубль.

КВАРТАЛЬНОВ: «МЫ – ЛИДЕРЫ? НЕ ЗНАЛ»

В третьем периоде сочинец Мерескин, когда-то начинавший карьеру в ЦСКА, реанимировал умирающую интригу. 3:4. За 54 секунды до сирены хозяева остались в меньшинстве за нарушение численного состава. К тому времени «Спартак» оформил сенсационную победу в Питере, а «Витязь» в Подольске – над «Куньлунем».

Хозяева выстояли и вышли в лидеры. Это событие решил подкрепить кулаками капитанивший в этом матче Киселевич, сразившись с Максвеллом.

- Исход игры решили грубейшие ошибки во втором периоде, - резюмировал Буцаев.

- Как сказываются на команде задержки зарплаты?

- Это не впервой. Наш гендиректор обещал, что в скором времени долги выплатят.

- Когда ждать игроков сборной? – спросили Квартальнова.

- Смотря кого.

- Светлакова, получившего травму в Гётеборге.

- Не знаю, - наставник ЦСКА помотал головой.

- Теперь ЦСКА вышел в лидеры. СКА проиграл «Спартаку».

- Правда? Не знал. Спасибо. Постараемся лидерство удержать.