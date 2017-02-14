Армия Квартальнова захватила лидерство
Победив ХК «Сочи» и воспользовавшись осечкой СКА, уступившего дома «Спартаку», ЦСКА возглавил Западную конференцию и сводную таблицу чемпионата.
СБОРНИИ В РЕЗЕРВЕ
Положа руку на сердце, не верилось, что ЦСКА сумеет отвоевать у СКА первое место на Западе и в сводной таблице чемпионата. Ликвидировать трехочковую дистанцию, когда лидер и фаворит три оставшихся матча проводит на своем поле, проблематично.
Да и
наставник
московских
армейцев Дмитрий
Квартальнов
не стал изменять
себе и пустился
экспериментирова
…Известие из Питера – СКА уступает «Спартаку» 1:4 полупустые трибуны арены на Ленинградке встретили куда с большим энтузиазмом, чем голы хозяев. Это стало сигналом к штурму гостевых ворот.
БОССЫ «ЛЕОПАРДОВ» ОБЕЩАЮТ
Сочинцы, не видевшие зарплаты с октября, решали задачу поскромнее – выломать дверь в плей-офф. В прошлом сезоне деньги в клубе из столицы Игр-2014 платили с такими же перебоями, что не помешало «леопардам» зацепиться за четвертое место на Западе. Однако в плей-офф за два сезона команда Вячеслава Буцаева вкуса побед не познала, потерпев 8 поражений подряд от ЦСКА и московского «Динамо».
По словам профсоюзного босса игроков и тренеров лиги Андрея Коваленко, хоккеисты из Сочи готовы подать иск в прокуратуру. Боссы клуба утверждают, что это провокация, деньги спонсоры в лице РЖД и Краснодарского края выплатят в полном объеме, не уточняя, правда, когда. В прошлом сезоне о долгах в диктофоны и телекамеры не побоялись сообщить Анисин и Людучин, и теперь их в команде нет.
Впрочем,
ныне сочинцам
не до исков-разбирател
Однако
хозяева подобрали
ключи к его
воротам. Да
Коста и 21-летний
Кузьменко
забросили по
шайбе. 2:0. Занавес?
Как бы не так.
«Леопарды»
усилиями
Костицына-старше
КВАРТАЛЬНОВ: «МЫ – ЛИДЕРЫ? НЕ ЗНАЛ»
В третьем периоде сочинец Мерескин, когда-то начинавший карьеру в ЦСКА, реанимировал умирающую интригу. 3:4. За 54 секунды до сирены хозяева остались в меньшинстве за нарушение численного состава. К тому времени «Спартак» оформил сенсационную победу в Питере, а «Витязь» в Подольске – над «Куньлунем».
Хозяева выстояли и вышли в лидеры. Это событие решил подкрепить кулаками капитанивший в этом матче Киселевич, сразившись с Максвеллом.
- Исход игры решили грубейшие ошибки во втором периоде, - резюмировал Буцаев.
- Как
сказываются
на команде
задержки зарплаты?
- Это не впервой. Наш гендиректор обещал, что в скором времени долги выплатят.
- Когда
ждать игроков
сборной? – спросили
Квартальнова.
- Смотря кого.
- Светлакова,
получившего
травму в Гётеборге.
- Не знаю, - наставник ЦСКА помотал головой.
- Теперь
ЦСКА вышел в
лидеры. СКА
проиграл «Спартаку».
- Правда? Не знал. Спасибо. Постараемся лидерство удержать.
Матч
ЦСКА - ХК Сочи - 4:3 (1:0, 3:2, 0:1)
Голы:
да Коста (Петров, Киселевич), 8:04 (1:0). Кузьменко (Скотт), 24:36 (2:0). Костицын (О'Делл, Воробьёв), 25:58 (2:1). Петерссон 27:11 (2:2). Кузьменко (Ожиганов, Кошелев), 30:35 (3:2). Попов (Кузьменко, Кошелев), 34:01 (4:2). Мерескин (Мамкин, Левицкий), 42:38 (4:3).
Место и дата
14 февраля 19:30, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция