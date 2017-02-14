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Бой Бриггс – Окендо на грани срыва. За титул WBA сразится россиянин?

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бой Бриггс – Окендо на грани срыва. За титул WBA сразится россиянин?

Бой за звание «регулярного» чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBA между американцем Шенноном Бриггсом и пуэрториканцем Фресом Окендо находится под угрозой срыва из-за отсутствия интереса со стороны промоутеров.

Дело в том, что никто за прошедшие два месяца не изъявил желания потратить миллион долларов на организацию поединка. Такова минимальная цена для титульного боя в этом дивизионе согласно уставу Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

При этом заинтересованные в поединке лица существуют, но цена в один миллион долларов за бой между 45-летним экс-чемпионом из США и 43-летним экс-претендентом из Пуэрто-Рико им кажется «немного» завышенной.

Первые торги за право проведения поединка прошли 13 февраля в Панаме и были признаны недействительными. На них присутствовал только представитель Бриггса Генри Ривальта. Он назвал сумму в 400 000 долларов. В соответствии с тем, что до минимальной суммы не хватило 600 тысяч, один из директоров WBA Аурелио Фиенго объявил процесс несостоявшимся.

На этот случай предусмотрена следующая процедура. Вскоре будут объявлены новые торги, и если желающих сделать минимальную ставку не найдется, WBA возьмет процесс под свой контроль. В результате боксеры потеряют позиции, позволяющие им принять участие в титульном поединке.

В случае такого негативного развития событий за пояс могут подраться двое других бойцов, расположенных в рейтинге за ветеранами. Правилами предусмотрена схема розыгрыша пары, которая получит право сразиться за пояс чемпиона. Стороны оповещены о подобном развитии событий.

В это связи уместно посмотреть рейтинг WBA. Бриггс и Окендо занимают в нем четвертое и пятое места. Второе место у Владимира Кличко, который вместе с Энтони Джошуа разыграет титул суперчемпиона WBA в поединке этой весной. Пояс «регулярного» чемпиона его не заинтересует. 

На первой строчке идет кубинец Луис Ортис, от боя с которым недавно отказался чемпион по версии WBC Деонтей Уайлдер. При этом Ортис перед тем, как он сменил промоутера, должен был сразиться за титул «регулярного» чемпиона с россиянином Александром Устиновым. Но сорвал переговоры, а затем и торги.

Таким образом, следующим претендентом на бой значится сам Устинов, идущий на третьим месте. Совершенно непонятно, почему именно он изначально не был назначен на бой вместо одного из ветеранов. Далее по списку значатся Дэвид Хэй, у которого запланирован бой с Тони Белью в марте. Сам Хэй после победы над Белью рассчитывает сразу выйти на Кличко. После британца на седьмой строчке рейтинга идет новый «временный» (а по факту пока и единственный) чемпион в тяжелом весе по версии WBA Мануэль Чарр. Он этот титул не выиграл. Немца просто назначили чемпионом мира. Так что ему, скорее всего, предстоит своя защита титула.

Так что пока самым заинтересованным лицом в том, чтобы бой Бриггс – Окендо был сорван, остается россиянин Устинов, а нам остается надеяться, что неожиданных спонсоров ветераны в ближайший месяц не получат.

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