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Старых не промахнется! Мечтательный прогноз на женскую индивидуальную гонку

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ирина Старых
Ирина СтарыхИсточник: РИА «Новости»

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене состоится женская индивидуальная гонка на 15 км. Размышляем, что ждать от нее российскому болельщику.

Кто хочет в «Клуб Зеро»?

СБОРНАЯ РОССИИ

Татьяна Акимова

Ольга Подчуфарова

Ирина Старых

Светлана Слепцова

В последнее время принято от женской сборной не ждать ничего – так проще мириться с поражениями. Но сегодня – индивидуальная гонка, которая во все времена была щедра на сюрпризы. Поэтому не спешите с печальными прогнозами.

Во-первых, напомним, что именно в этой дисциплине сборная России выиграла последнюю золотую медаль на чемпионатах мира. В 2015 году в Контиолахти в индивидуалке победила Екатерина Юрлова, которая благодаря стрельбе на ноль вошла тогда и в символический «Клуб зеро».

Если кто не знал или забыл, напомним, что в этот клуб можно попасть, победив на чемпионате мира или Олимпиаде с нулем в личной гонке. В Контиолахти список «Клуба зеро» вместе с Юрловой пополнили Эрик Лессер и Валентина Семеренко. В Холменколлене-2016 – Мартен Фуркад (впервые в карьере), Тириль Экхофф, Мари Дорен-Абер и Лаура Дальмайер, на ЧМ-2017 – Габриэла Сокуалова и Бенедикт Долль, победившие с нулем в спринте.

Способен ли кто-то из российской женской команды повторить успехи этой славной компании? Поразмышляем.

Как раз индивидуалка – это та дисциплина, где наши не самые быстроногие спортсменки могут поймать свой шанс. Промах в этой гонке карается не штрафом в 150 метров, а сразу минутой. Поэтому быстроногие, но плохо стреляющие редко побеждают в этой самой продолжительной биатлонной дисциплине.

Давайте взглянем на список побед, например, Кайсы Макарайнен. Из 21 золотого финиша только дважды ей удалось выиграть на 15-ти километрах. Ее хлеб – спринты (там меньше стрелять и меньше шансов промахнуться) и дальнейшее преследование, где уже 4 рубежа, но запасы со спринта могут помочь удержать преимущество. Вот таких выигранных связок у Макарайнен – пять за карьеру.

Ставка на точность

Не пропустите!

Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины. 16.30

ТВ: Матч! Начало трансляции – 16.20

Но то Макарайнен, а что же наши? Как раз стрельба позволяет нашей команде хоть как-то удерживаться на плаву в этом сезоне и время от времени появляться в топ-10 или даже на пьедестале.

Даже Ольга Подчуфарова, которая так и не набрала скорость к главному старту сезона (хотя тренеры обещали), в Антхольце была близка к подиуму именно в индивидуалке. Она стала восьмой, притом что на последнем рубеже «поймала» две минуты. Достреляй Ольга до конца чисто – была бы победа. Да что там – это была бы сенсация номер один в этом сезоне. А ведь Подчуфарова реально могла не промахнуться. Но видимо сама не поверила в то, что такое возможно, – слишком уж фантастическим получался сюжет.

Четыре ноля – не бог весть что такое и для Ирины Старых. Это мы увидели уже здесь, в Хохфильцене, где российская спортсменка, стартовавшая в преследовании из третьего десятка, вышла на итоговое четвертое место, обогнав по пути Кайсу Макарайнен. Тоже удивительная история, но уже ставшая реальностью. При условии той же скорости и стрельбы Старых имеет все шансы стать автором главной сенсации чемпионата мира-2017.

Кроме Старых и Подчуфаровой, гонку побегут Татьяна Акимова и Светлана Слепцова. И если Слепцова, по сути, доживает свой век в большом биатлоне, то Акимова, приехавшая в Хохфильцен в статусе лидера сборной, – из тех, кто может побороться с топовыми спортсменками. Пока у нее два места во втором десятке и две гонки с не очень удачной стрельбой. Три промаха в преследовании – не ее уровень. Татьяна может и наверняка сработает лучше в одной из предстоящих гонок: возможно, как раз в индивидулке. Работа над ошибками, необходимые поправки уже произведены, и сегодня мы увидим уже другую Акимову – гораздо более аккуратную на рубеже. Ставка – на точность.

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