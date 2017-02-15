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Увидеть Париж и... восхититься. «ПСЖ» разгромил «Барселону»

Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Увидеть Париж и... восхититься. «ПСЖ» разгромил «Барселону»
Источник: Reuters

«ПСЖ» на своем поле разгромил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, показав просто фантастический футбол.

СЛАДКАЯ ПАРОЧКА

«ПСЖ» и «Барселона» встречаются в плей-офф Лиги чемпионов в третий раз за последние пять лет. Это такая же спаянная парочка, как, например, «Бавария» и «Арсенал», первую часть очередного противостояния которых мы увидим в среду.

Но какими же разными получились эти матчи. В четвертьфинале сезона-2012/13 «ПСЖ» дал сине-гранатовым настоящий бой: ведомый Ибрагимовичем, изо всех сил бился в у себя дома, сравняв счет на последних минутах (2:2), а потом изрядно погонял каталонцев на выезде (1:1), до последних секунд претендуя на выход в полуфинал.

В четвертфинале сезона-2014/15 все сложилось по-другому. Ибрагимович у «ПСЖ» все еще был, а вот борьбы не получилось. «Барселона» сняла все вопросы уже в первом матче, победив в Париже со счетом 3:1, а форвард каталонцев Луис Суарес, оформивший дубль, сделал форменное посмешище из Давида Луиза. То выступление бразильского защитника запомнилось надолго, так что едва ли не первым кадровым решением нового главного тренера «ПСЖ» Унаи Эмери стало как можно скорее куда-нибудь его сплавить.

В ОЖИДАНИИ ГОЛОВ

Лионель Месси
Лионель МессиИсточник: Reuters

Чего можно было ожидать от этого матча? В первую очередь, голов. И много. И не только потому, что у одних есть Неймар, Л.Суарес и Месси, а у других Кавани и Ди Мария. Дело в том, что у обоих команд отсутствовали их лучшие обороняющиеся игроки. У «ПСЖ» пропускали встречу Тиагу Силва и Тиаго Мотта, у «Барселоны» - Маскерано и Видаль, а участие в матче Пике было под вопросом до последнего дня.

Показателен был и стартовый состав парижан. Дело в том, что на позициях крайних защитников у хозяев вышли Кюрзава и Менье, которых Эмери предпочел Максвеллу и Орье. Оба прежде всего сильны своей игрой в атаке – тот же Менье начинал как крайний нападающий. Из чего журналисты, в том числе и на официальном сайте УЕФА, сделали вывод: тренер «ПСЖ» хочет в первую очередь победить, а сыграть «на ноль» для него не так важно.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК

Анхель Ди Мария
Анхель Ди МарияИсточник: Reuters

Бывает, что наши ожидания превращаются в наши проблемы, но не на этот раз. На «Парк де Пренс» было действительно весело. Главным образом, конечно, благодаря «ПСЖ», чьи игроки демонстрировали невероятные настрой и самоотдачу, приправленные высочайшим индивидуальным мастерством.

В какой-то момент захотелось ущипнуть себя за руку, протереть глаза и спросить: а «Барселона» ли на поле? Или это какой-нибудь «Анже», «Дижон» или «Лорьян», которых парижане укатывают каждые выходные в национальном чемпионате? Что-то барселонское в первом тайме промелькнуло на поле только раз, когда Иньеста и Неймар идеально вышли из-под прессинга и бразилец вывел на удар Андре Гомеша, но тот не придумал ничего лучше, как пнуть мяч во вратаря Траппа

Зато его соотечественник тер Штеген показал все свои навыки. Умение играть на линии – пожалуйста. Чутье и реакция при ударах с близкого расстояния – и это могу. Прочитать игру и выйти на перехват мяча далеко за пределы штрафной – легко. Зря, что ли, вместе с Нойером в сборной Германии тренируюсь?

Но немец – хороший, добротный вратарь. Но не более того. В каких-то моментах он был бессилен – включать «режим бога» тер Штеген еще не научился. Ничего немец не смог поделать со штрафным в исполнении Ди Марии – аргентинец, конечно, пробил превосходно, но тут подсуропил и стоявший в «стенке» Л.Суарес, сделавший небольшой шаг в сторону. Во втором тайме аргентинец еще раз как рукой забросил мяч в «девятку», но уже с игры. Так Ди Мария сделал себе подарок на день рождения – в день матча ему исполнилось 29 лет.

Да и удар Дракслера в дальний угол из пределов штрафной был хорош, равно как и вся атака «ПСЖ», начавшаяся с того, что Рабьо и Вератти отобрали мяч у Месси. Немец вообще провел отличный матч – именно он заработал штрафной, с которого забил Ди Мария – и показал, что не зря парижане заплатили за него в январе «Вольфсбургу» 40 миллионов евро.

Единственный раз, когда тер Штегену можно было бы предъявить претензии – это когда забивал Кавани. Удар у уругвайца получился сочным, но все-таки в ближний угол. Форвард, кстати, как и Ди Мария, тоже праздновал во вторник день рождения – ему исполнилось 30 лет. Впрочем, глупо обвинять вратаря, когда ты проигрываешь 0:4 вообще без всяких шансов.

Интересно даже, кто-то после этого вечера назовет еще когда-нибудь Эмери «тренеришкой», как это сделал однажды один российский футболист?

Матч

ПСЖ - Барселона - 4:0 (2:0)

Голы

Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

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