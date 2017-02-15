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«Реал» против итальянской «Барселоны»! Анонс дня в Лиге чемпионов

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Реал» против итальянской «Барселоны»! Анонс дня в Лиге чемпионов
Источник: Reuters

«Реал» против «Наполи», «Бавария» против «Арсенала» – «Советский спорт» представляет сегодняшние суперматчи в Лиге чемпионов.

ДУХ «БАРСЕЛОНЫ» НА «САНТЬЯГО БЕРНАБЕУ»

Встречи «Реала» и «Наполи» могут стать украшением 1/8 финала Лиги чемпионов. Повод так думать - игра итальянской команды в атаке. Про «королевский клуб» говорить просто излишне - команда, имеющая в своих рядах Криштиану Роналду, забить может в любой момент.

Игра «Наполи» очень зрелищна. И, что важно, продуктивна. Не зря на данный момент неаполитанцы - лидеры серии А по результативности (57 голов). Туринский «Ювентус» отстает - 49 забитых мячей. А ведь летом «Старая синьора» скупала лидеров соперников, в том числе приобрела за 90 миллионов евро форварда «Наполи» Игуаина! Но если нападающего купить можно, то зрелищность - нет, над ней нужно только работать.

Нынешний «Наполи» похож на «Барселону» времен Пепа Гвардиолы. Схожих черт много. Неаполитанцы используют схему 4-3-3, где главную роль играют футболисты невысокого роста - ИнсиньеМертенс и Кальехон. В центре полузащиты лидером является Гамшик, который прекрасно обыгрывается с партнерами в короткий пас, выводит товарищей на ударные позиции и сам угрожает воротам. Как здесь не вспомнить про Иньесту.

Главное же сходство «Наполи» с «Барсой» Гвардиолы - стиль! Игра в короткий пас при минимуме касаний. В среднем за матч в серии А «Наполи» делает 607 передач! «Барса» раньше демонстрировала такой же уровень. Нынче несколько сбавила - 560 пасов за матч. Сразу два футболиста неаполитанцев являются лидерами серии А по количеству передач. Это Гамшик (1941) и Жоржинью (1326). Обратите внимание - оба игроки средней линии, а не защитники. Тягомотиной у своих ворот команда Маурицио Сарри не занимается. При потере мяча «Наполи» тут же вступает в его отбор. Это тоже роднит его с «Барсой» времен Гвардиолы.

Та «Барселона» была для «Реала» жутко неудобным соперником. Особенно в Мадриде. При Гвардиоле сине-гранатовые провели на «Сантьяго Бернабеу» семь матчей и ни разу не уступили, выиграв пять встреч! Особенно удался тренеру первый визит в Мадрид. В мае 2009 года его «Барса» прошлась катком по «Реалу» - 6:2. По дублю сделали Месси и Анри.

Чем закончится первый визит на «Сантьяго Бернабеу» для Сарри?

«Реал» (Испания) – «Наполи» (Италия)

Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу». 22.45 (мск).

Судья: Д. Скомина (Словения).
Травмы/дисквалификации: Бэйл – нет.
ТВ: «Матч Футбол 1», 22.30 (мск).

ЧЕТВЕРТАЯ ПОПЫТКА ВЕНГЕРА

Арсен Венгер
Арсен ВенгерИсточник: Reuters

Перед противостоянием «Баварии» и «Арсенала» представители двух клубов сошлись в одном: шансы команд равны, легко не будет никому. «Мелкие детали решат, кто выиграет, а кто проиграет», - сказал защитник лондонцев Мустафи. «Ключевым фактором могут стать мелкие нюансы», - отметил голкипер мюнхенцев Нойер.

Уверенности, что соперника можно бить одной левой, у «Баварии» и «Арсенала» сейчас не могло бы быть, даже если бы они в 1/8 финала Лиги чемпионов играли не между собой, а с более простыми соперниками - слишком нестабильны оба коллектива в 2017 году.

«Пушкари» умудрились потерять очки с командами из второй половины АПЛ - «Борнмутом» (3:3) и «Уотфордом» (1:2). Никогда до этого в премьер-лиге команда Арсена Венгера не проигрывала «Уотфорду»! Главная проблема лондонцев - игра в обороне: в 25 турах английского чемпионата «Арсенал» пропустил 28 мячей! Для сравнения, показатели «Челси» и «Тоттенхэма» - 18 голов, «МЮ» - 21 гол.

Один из вариантов спрятать проблемы в обороне - сильная атака. Забивай много - и о твоей защите никто не вспомнит. Но и тут у лондонцев не все гладко. Атакующий хавбек Озил - ключевой полузащитник в схеме 4-2-3-1 - последний раз забивал еще 10 декабря, когда поразил ворота «Сток Сити» (3:1). С тех пор восемь матчей - и ни одного гола. Вот что об этом думает Венгер: «Озил ошибается технически в простых ситуациях. Каковы причины? Не знаю. Я говорил с ним в конце прошлой недели». А ведь Венгер славится тем, что умеет залезть в душу к игрокам!

«Баварии» тяжело даются голы. В минувшие выходные она играла с обитающим в зоне вылета «Ингольштадтом». До 90-й минуты на табло горели нули. Лишь в конце матча Видаль и Роббен смогли поразить чужие ворота. Как бы то ни было, намек аутсайдер бундеслиги «Арсеналу» дал: с «Баварией» можно закрыться и рассчитывать на успех.

В такой ситуации нельзя исключать, что противостояние станет шахматной партией между Карло Анчелотти и Венгером. С одной стороны, француз в незавидном положении – в такие игры итальянец любит и умеет играть. Не зря он уже выиграл три Лиги чемпионов - две с «Миланом» и одну с «Реалом». С другой стороны, в этом шанс Венгера. При нем «Арсенал» уже трижды встречался в 1/8 финала с «Баварией» (в 2005, 2013 и 2014 годах) и неизменно проигрывал! Что, если сложности заставят его сыграть нестандартно, и это станет ключом к успеху?

«Бавария» (Германия) – «Арсенал» (Англия)

Мюнхен. Стадион «Альянц Арена». 22.45 (мск)

Судья: М. Мажич (Сербия).
Травмы/дисквалификации: Боатенг, Рибери – Касорла, Рэмси.
ТВ: «Матч ТВ», 22.40 (мск). «Матч Футбол 2», 22.30 (мск).

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