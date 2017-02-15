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ЦСКА собирает основу, а Каррера работает над ошибками. Обзор сборов (видео)

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
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ЦСКА собирает основу, а Каррера работает над ошибками. Обзор сборов (видео)
Источник: ПФК ЦСКА

«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.

Возвращение Тошича

Вслед за Акинфеевым к полноценным тренировкам в общей группе приступил Тошич. Серб, напомним, долго восстанавливался после повреждения икроножной мышцы.

Сейчас ничего не болит, хотя тренироваться после такого перерыва всегда тяжело. Усталость есть, но не сильная, занятие я выдержал нормально. Надеюсь, что через пару тренировок наберу кондиции, после чего смогу принять участие в товарищеских играх. Пока до максимума мне действительно далеко. Сделаю все возможное, чтобы к началу сезона приблизиться к оптимальным кондициям. Буду работать изо всех сил, главное – чтобы со здоровьем все было в порядке, – сказал Тошич в интервью пресс-службе клуба.

Здорово, что в основную группу вернулись почти все. По предыдущим сборам так и не удалось понять, какой состав у ЦСКА сейчас оптимальный. Было много молодежи, что хорошо, конечно, но... Много экспериментов. На третьем сборе надо наигрывать основу. Сегодня армейцы встретятся с испанской «Картахеной». А впереди еще два контрольных матча.


Фото: официальный сайт ЦСКА

А вчера состоялось два спарринга. «Рубин» обыграл китайский клуб «Чайна Форчун» (3:1), а «Амкар» уступил молдавскому «Шерифу» (1:2).

Лоськов стал арбитром

Накануне «Локомотив» провел двусторонку, в которой приняли участие почти все игроки, приехавшие на сбор. Матч «красных» против «зеленых» доверили судить Дмитрию Лоськову, которому помогали Олег Пашинин и Саркис Оганесян. «Красные» победили – 5:3. Голами отличились многие, даже Портнягин!

О планах команды на третьем сборе рассказал Лоськов. На днях легенде российского футбола исполнилось 43.


Похоже, данное видео снимали уже после или в разгар застолья. Но никто, конечно, плохого слова не скажет.

«Спартак»: от матча к матчу

«Спартак» очень вовремя провел матч с «Рубином». Времени на подготовку к сезону и работу над ошибками еще много; впереди третий сбор. Вчера игроки поделились на две группы. Те, кто принял участие в контрольном матче, провели восстановительную тренировку. Все остальные – полноценную. В общей группе наравне со всеми занимался Ананидзе. Оказывается, у него была травма. Впрочем, Жано их получает так часто, что за всеми не уследишь. Здоровья!


Фото: официальный сайт «Спартака»

Сегодня красно-белые проведут предыгровую тренировку, а завтра сыграют с норвежским «Олесунном» в последнем спарринге на втором сборе.

За день до старта

«Зенит» провел заключительное занятие в Тюбизе. Сегодня команда переедет в Брюссель, где проведет открытую тренировку на стадионе «Констант Ванден Сток».

Матч «Андерлехт» – «Зенит» покажут в 73 странах мира.

«Андерлехт» – это один из самых больших клубов Бельгии. Но сколько бы раз мы ни встречались, «Зенит» всегда должен считаться фаворитом, тем более на такой стадии Лиги Европы. Однако в прогнозах на первую игру все же надо быть достаточно осторожными. Мы в этом году еще не проводили официальных матчей, а бельгийский клуб возобновил сезон 22 января. Кроме того, зимний перерыв составил у них всего три недели. За счет второго матча на «Петровском» мы сохраняем стратегическое преимущество, – оценил шансы Ломбертс.


«Ростов» подготовил анонс предстоящего матча с чешской «Спартой».


А для болельщиков «Краснодара» есть хорошая новость. Дисквалификация Гранквиста сокращена до одного матча. Швед сможет принять участие в ответном матче с «Фенербахче».

Ближайшие матчи
15.02. ЦСКА – «Картахена», Испания
16.02. «Спартак» – «Олесунн», Норвегия
16.02. «Терек» – «Удинезе», Италия
16.02. «Крылья Советов» – «Пахтакор», Узбекистан
18.02. «Амкар» – «Актобе», Казахстан
18.02. «Локомотив» – «Бэйцзин Гоань», Китай
18.02. «Локомотив» – «Хэбэй Чайна Фортун», Китай
19.02. «Терек» – «Горица», Италия
20.02. «Крылья Советов» – «Тосно»

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Михаил Борзыкин
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