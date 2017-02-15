Представьте, что Слуцкий возглавил «Спартак». А это случилось в НХЛ! (видео)

Самые интересные события лиги – в нашем традиционном обзоре «Пять гвоздей НХЛ».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Евгений Малкин пропустил семь матчей плюс один («Матч звезд» в Лос-Анджелесе) из-за травмы. И теперь вернулся свежий-отдохнувший в строй, сразу же забив гол.

Вот оно, мастерство. Джино оказался в нужном месте в нужное время. Потом еще Малкин отметился голевой передачей. Большое интервью Евгения Малкина читайте скоро на сайте. Но заметим, что даже с учетом травмы и такой почти трехнедельной паузы Джино остался лучшим российским бомбардиром в НХЛ. Никто его не обогнал.

ПОЧТИ ЮБИЛЕЙ

Сидни Кросби очень хотел дома перед своими болельщиками набрать 1000-е очко за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.





И у него это почти получилось – Сид сделал передачу в матче с «Ванкувером» (4:0), набрал 999 очков. Но последний шаг сделать не сумел. Следующая попытка будет 16 февраля – в матче против «Виннипега». Что важно, игра снова пройдет дома.

«Не знаю, почему Кросби набрал только одно очко в последних трех матчах. Вообще его звено создало кучу моментов, - рассуждает тренер Майк Салливан. – Мне нравится, как креативно играет его тройка».

Позиция самого Кросби в том, чтобы побыстрее набрать это 1000-е очко, и чтобы от него поскорее отстали с вопросами, когда он наберет это 1000-е очко.

ХЕТ-ТРИК

18-летний Патрик Лайне всего первый год выступает в НХЛ, но уже успел сделать третий хет-трик. Теперь ему под горячую руку попался «Даллас».

Последний раз новичок так зажигал в НХЛ в сезоне-1992/93, когда в лигу пришли Теему Селянне (пять хет-триков в дебютном сезоне) и Эрик Линдрос (три).

Что к этому добавить? Лайне уже оправился от сотрясения мозга, которое получил в январе. Теперь в его активе 26 шайб, и в принципе можно еще достать лидера Сидни Кросби (30) в борьбе за «Морис Ришар Трофи» - приз лучшему снайперу лиги.

Хотя плотность в этой гонке сумасшедшая.

30 – Сидни Кросби

29 – Джефф Картер

28 – Макс Пачиоретти

27 – Кэм Аткинсон, Остон Мэттьюз

26 – Владимир Тарасенко, Александр Овечкин, Патрик Лайне, Микаэль Грабнер

Выстрелить может кто угодно!

ПОБЕДА

Кого еще отметим из россиян? Пожалуй, Никиту Зайцева. Его «Торонто» не совсем стабилен, но вот теперь «листья» разгромили «Айлендерс» (7:1). Сам Зайцев отметился голевой передачей.





Если бы мы выбирали лучшего новичка НХЛ среди россиян, я этот «Колдер Рашн Трофи» отдал бы, пожалуй, Никите.

СМЕНА КАРАУЛА

Конечно, в «Монреале» отожгли. Генменеджер Марк Бержевен уволил тренера Мишеля Террьена, поставив вместо него Клода Жюльена, которого на днях уволили из «Бостона».

Вы должны понимать, что между этими клубами на льду идет лютая война, особенно в плей-офф. А «Монреаль» уже увольнял Террьена 10 лет назад, ставив на его место как раз Жюльена. То есть история повторилась.

Как бы лучше объяснить? Вот 10 лет назад, допустим, Валерий Карпин возглавлял «Спартак». Тут увольняют Карпина, ставят на его место Леонида Слуцкого в «Спартак». Проходят годы, выгоняют Слуцкого, возвращают Карпина в «Спартак», команда с ним выстреливает на старте, потом валится – а в это время из ЦСКА увольняют Слуцкого, и «Спартак» его охотно подбирает.

Вот такая каша происходит сейчас в голове болельщиков НХЛ. Причем Бержевен все сделал правильно – его команда в кризисе, надо что-то менять. И он берет с рынка лучшего тренера из тех, кто сейчас свободен.

ТАБЛО

Нью-Джерси – Колорадо – 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)

Заха, Грин, Палмиери – Барберио, ГРИГОРЕНКО

НД: Калинин (0+0; 0, 0, 0, 10.22)

К: Тютин (0+0; 0, 0, 2, 17.21)

Задоров (0+0; 0, 0, 0, 20.35)

Григоренко (1+0; 0, 0, 3, 13.52)

Питтсбург – Ванкувер – 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

МАЛКИН, Гюнтцель, Кессел (МАЛКИН), Каллен

П: Малкин (1+1; +2, 0, 2, 18.36)

В: Трямкин (0+0; 0, 0, 0, 16.28)

Эдмонтон – Аризона – 5:2 (0:1, 3:1, 2:0)

Драйзайтль, Хендрикс, Летесту, Клефбом (СЛЕПЫШЕВ), Марун – Джурис, Ганзал

Э: Слепышев (0+1; +1, 0, 2, 14.25)

А: Бурмистров (0+0; -1, 0, 2, 16.36)

Торонто – Айлендерс – 7:1 (2:0, 1:1, 4:0)

Лейво, Кадри (ЗАЙЦЕВ), Нюландер, Мэттьюз (2), Бозак, Ханвик – Чимера

Т: Зайцев (0+1; +2, 0, 0, 20.06)

А: Кулемин (0+0; -1, 4, 1, 12.35)

Оттава – Баффало – 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Райан, Фанеф – О’Райлли, Моулсон, Бэйли

Б: Куликов (0+0; 0, 2, 0, 20.39)

Виннипег – Даллас – 5:2 (1:0, 1:2, 3:0)

Лайне (3), Армиа, Уилер – Джейми Бенн, Сегин

Миннесота – Анахайм – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Крамаросса

В скобках: голы + передачи; полезность, штраф, броски, время.

Вратари: броски – сэйвы; % отраженных бросков, время.