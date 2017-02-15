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Он уедет жить в Лондон! «Челси» отложил покупку Марио Фернандеса до лета

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Марио Фернандес
Марио ФернандесИсточник: Associated Press

Уже этим летом в английскую Премьер-лигу могут вернуться российские футболисты. Вернее, речь пока идет об одном российском футболисте. Еще точнее – о бразильском футболисте с российским паспортом. Таких у нас в стране трое: вратарь «Локомотива» Гилерме, полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо и защитник ЦСКА Марио Фернандес.

Несложно догадаться, что реальные шансы уехать играть в Англию есть только у одного из них – правого игрока обороны столичных «армейцев» Марио Фернандеса. Этот футболист еще до перехода в ЦСКА был на карандаше у многих европейских топ-клубов. По мере развития своей карьеры он только больше убеждал скаутов, что является качественным игроком, который не помешал бы ни одной из команд Старого Света.

От «Барселоны» до «Спартака»

Только этой зимой журналисты куда только Марио Фернандеса не отправляли. Настойчивее всего звучали слухи об интересе со стороны «Барселоны». И основания для них были – в столице Каталонии действительно искали правого защитника, способного навести шороху в атаке. Такого, как Марио Фернандес, или даже ветеран Дарио Срна из «Шахтера».

Поговаривали и о том, что Фернандес может оказаться в «Милане». В Италии по какой-то причине пристально следят за развитием карьеры бразило-русского игрока – постоянно пишут о нем новости. Вполне возможно, что активность наводят агенты.

Проскочил слух и о том, что Фернандесом заинтересовались в Германии – в дортмундской «Боруссии», которая в последнее время все пристальнее присматривается к российскому рынку. Но ничего более конкретного, чем новость на три строки не последовало.

Позабавила болельщиков информация о том, что Фернандес может перейти из ЦСКА в московский «Спартак». Якобы на защитника имеет виды главный тренер «армейцев» Массимо Каррера. Но даже сам Марио признался, что такой трансфер полностью исключен. Видимо, из ЦСКА он уедет либо в Европу, либо в Бразилию. На родину у него теперь все равно безвизовый въезд по российскому паспорту.

- Фернандес – отличный футболист, интерес к которому проявляют многие европейские команды. По уровню он может играть в любом топ-клубе мира, будь то «Барселона», «Бавария» или «Ювентус». Он уже перерос чемпионат России – пора двигаться дальше. Так будет лучше и для его карьеры. Другое дело – предложение должно устроить руководство ЦСКА. Только в этом случае трансфер возможен, - сказал журналисту «Советского спорта» футбольный агент Сергей Пушкин.

Фактор Конте

Однако был один слух, который выделялся из остального ряда сразу по нескольким причинам. А некоторые стечения обстоятельств его только подтверждали, хоть и не напрямую. В общем, Марио Фернандеса в своих рядах хочет видеть лондонский «Челси».

Начнем плясать от печки – от клубных потребностей. Антонио Конте просто необходим качественный игрок на правый фланг, который, при великолепных оборонительных способностях, может и вперед пойти, и в штрафную ворваться, и навес исполнить. Вряд ли речь идет о прямой замене Мозесу, но подменять футболиста, умеющего играть только в атаку при перестроении на более оборонительную тактику, кому-то надо. Бранислав Иванович с этими функциями справлялся не ахти как – вот его и проводили в «Зенит», отдав футболиста бесплатно – лишь бы забрали. Да и в центре обороны Фернандес играть может и любит. В ЦСКА его начали использовать на фланге по одной причине – в центре играли Березуцкие и Игнашевич.

Вряд ли кто-то помнит, но туринский «Ювентус» следил за Марио Фернандесом, пока тот был еще футболистом бразильского «Гремио». Слежка продолжилась и в России. Но, то лимит на легионеров, позволяющий заявить не больше двух неевропейцев, не давал совершить трансфер, то Лихтштайнер начинал играть, как Бог, снимая необходимость укреплять правый фланг.

Главным тренером «Юве» тогда был как раз нынешний наставник «Челси» Антонио Конте, который за это время очень хорошо успел познакомиться со способностями Фернандеса.

Фактор Карреры

Еще лучше с потенциалом Марио Фернандеса был знаком другой тренер «Ювентуса», который, помогая Антонио Конте, отвечал за работу с защитниками туринской команды. Зовут этого человека Массимо Каррера.

Позже, уже после работы в сборной Италии, пути Конте и Карреры разошлись. Антонио отправился в «Челси», прихватив с собой большинство помощников, но не Массимо. Тому дорога на Туманный Альбион была закрыта – местные журналисты никогда не простили бы итальянцу историю с смертельным ДТП, в котором Каррера на своем авто протаранил двух девушек в рождественскую ночь. Они просто не дали бы Конте и его команде спокойно работать.

В итоге Массимо оказался в России, где смог поближе познакомиться с человеком, за которым так долго наблюдал все это время. Марио ему настолько понравился, что на какое-то время даже стал трансферной целью – до того момента, пока Каррере не объяснили, почему такой трансфер невозможен.

Затем был звонок. Как сказал итальянский агент Марко Трабукки, «от одного очень известного тренера». Несложно догадаться, что за «очень известный тренер» мог звонить Каррере. Этот «очень известный тренер» просил Массимо высказать ему мнение по Марио Фернандесу.

Вряд ли Каррера сказал что-то плохое. Ему следовало бы расхвалить Фернандеса хотя бы ради того, чтобы этим трансфером ослабить одного из своих соперников в борьбе за чемпионство.

Фактор Слуцкого

Что уж скрывать, Марио Фернандес – один из любимых игроков Леонида Слуцкого. Он, можно сказать, раскрыл его талант в ЦСКА, сделал лучшим правым защитником чемпионата и открыл двери в сборную России. Слуцкий всегда сравнивал Фернандеса с Серхио Рамосом – отличным, быстрым, умным и технически оснащенным центральным защитником, который всегда мог сыграть на правом фланге – по мере необходимости.

При чем тут Слуцкий? Дело в том, что очень вероятным местом работы Леонида Викторовича после ЦСКА и поездок в Южную Америку и Антарктиду станет именно лондонский «Челси». Российского тренера уже несколько раз видели в Лондоне. Два плюс два сложить было просто.

- Фернандес может оказаться в любой команде, в том числе и в «Челси», даже без Леонида Слуцкого и его рекомендаций. Но если он будет работать в «Челси», или, если Конте попросит его дать характеристику Фернандесу, уверен, он посоветует взять этого игрока, - уверен агент Сергей Пушкин.

По слухам Слуцкий уже даже успел составить подробнейший отчет по Марио Фернандесу и положить его на стол Антонио Конте. Тому осталось только убедить трансферный комитет «Челси» в том, что команде этот игрок необходим. Это, кстати, итальянцу делать удавалось не всегда.

Фактор Абрамовича

Не для кого не секрет, что владелец «Челси» Роман Абрамович всегда хотел видеть в своей команде россиянина и даже принимал определенные попытки. Просто, купленный им россиянин, не прижился в коллективе. Марио Фернандес – совсем другое дело – у него в команде найдется много друзей. В форме «аристократов» играет сразу четыре бразильца. А, если считать и Диего Косту, - все пять.

Не является секретом и дружба, которая связывает владельца «Челси» и президента ЦСКА Евгения Гинера. Стоит ли говорить, насколько такие отношения способны облегчить ведение переговоров по тому или иному трансферу.

А теперь наш эксклюзив. Конте требовал приобрести ему правого защитника уже этой зимой. Клуб отлично заработал на трансферах и никакой финансовый фэир-плей не мог помешать «аристократам» купить дорогого игрока. Из «Челси» даже звонили в ЦСКА. И в ЦСКА не обманывают: официальных бумаг никто не присылал. Зачем, если начать переговоры можно на другом уровне.

Вот только Гинер отказался отпускать Фернандеса сейчас, когда ЦСКА впервые за очень долгое время рискует не попасть в Лигу чемпионов, не говоря уже о борьбе за чемпионский титул. По нашей информации, разошлись на том, что договорились вернуться к переговорам летом, когда оба клуба уже будут свободны от своих задач на сезон, когда ЦСКА уже присмотрит кандидатов на замену Фернандесу, когда можно будет сделать все тихо, спокойно, без надрыва и фанатских истерик.

Несерьезно о серьезном - о переходе Марио Фернандеса в «Челси» - в эфире передачи Идеальный слух.

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