Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Спартак- : -Олесунн
Баскетбол  Зенит- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Фенербахче
Хоккей  СКА- : -ХК Сочи
Футбол  Ростов- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Легенда, почти спартаковец и партнер Ивановича. Старые знакомые: «Андерлехт»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
Легенда, почти спартаковец и партнер Ивановича. Старые знакомые: «Андерлехт»
Источник: ФК «Зенит»

«Советский спорт» в традиционной рубрике «Старые знакомые» вспоминает всех игроков «Андерлехта», связанных с российским футболом. 

В самом начале текущего европейского сезона «Андерлехт» играл с «Ростовом» в квалификации Лиги чемпионов. По сути, состав у бельгийцев сохранился, эти матчи учитывать не станем. В тех встречах принимал участие нынешний защитник «Зенита» Иван Новосельцев.  

Брэм Нюйтинг 

Впервые центральный защитник «Андерлехта» сыграл против россиян на групповом этапе Лиги чемпионов-2012/13, когда в октябре и ноябре бельгийцы обменялись домашними минимальными победами с «Зенитом». Нюйтинг провел в каждом матче по 90 минут. Так же, как и Николас Ломбертс, Доменико Кришито, Александр Кержаков и Александр Анюков. Последний даже заработал пенальти, реализованный Кержаковым. Оба матча в запасе провел Егор Бабурин.

Через полгода Брэм встретился с россиянами на молодежном чемпионате мира. Его Голландия обыграла Россию с Ибрагимом Цаллаговым, Олегом Шатовым и Федором Смоловым со счетом 5:1, а защитник весь матч просидел в запасе. Не сыграл Нюйтинг и через два года против московского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы. Бело-голубые, на тот момент Артур Юсупов, Александр Кокорин и Юрий Жирков, прошли дальше.  

Иван Обрадович

У бывшего защитника «Сарагосы» и «Партизана» 22 матча за сборную Сербии. Но в товарищеском встрече со сборной России в 2011-м он остался в запасе. Анюков, Кержаков и Жирков тогда начали в стартовом составе и были заменены по ходу встречи. А в 2009-м ЦСКА даже посылал в «Партизан» официальный трансферный запрос, но в Москву защитник так и не переехал.

Кара Мбоджи

Сенегалец переехал в Европу в 2010-м, а после двух сезонов в норвежском «Тромсе» перешел в бельгийский «Генк».

В 2014-м опорник сыграл два матча против «Анжи» в 1/16 финала Лиги Европы: на стадионе «Сатурн» команды голов не забили, а в Бельгии махачкалинцы обыграли соперника 2:0. Два матча на ноль тогда провел Михаил Кержаков, только что ушедший из «Зенита» в аренду в «Оренбург».

Массимо Бруно

23-летний бельгийский полузащитник уже играл за «Андерлехт» с 2011-го по 2014-й, а сейчас права на него принадлежат главному открытию немецкого чемпионата – «РБ Лейпцигу». 

В 2011-м 18-летний Бруно провел 78 минут в игре Лиги чемпионов с «Зенитом».

Леандер Дендокер, Юри Тилеманс

Если бы не серьезная конкуренция в средней линии, Дендокер наверняка уже играл бы за сборную Бельгии, но пока у 21-летнего опорника лишь один матч в национальной команде. Зато более 20 встреч в Еврокубках: две из них в 2015-м против «Динамо».  

Та же история у Тилеманса: ему сейчас всего 19, но при этом он сыграл уже 117 матчей за «Андерлехт», а в 2013-м стал третьим среди самых молодых игроков в истории Лиги чемпионов. Против «Динамо» он дважды выходил в стартовом составе. В декабре 2016-го юным талантом всерьез интересовался московский «Спартак». 

Лукаш Теодорчик

В отборе на молодежный чемпионат Европы сборная Польши уступила россиянам 0:2, 66 минут отыграл Лукаш Теодорчик. От нынешних игроков «Зенита» в той встрече выступали Цаллагов, Шатов и Кокорин.  

А еще Теодорчика очень хорошо знает Мирча Луческу, ведь поляк два года провел в киевском «Динамо». Но не факт, что 25-летний форвард сыграет против «Зенита», в последнем туре чемпионата Бельгии он не смог забить с метра в пустые ворота.

Оливье Дешахт

Дешахт – настоящая легенда «Андерлехта», он был в команде уже в 2001-м, когда бельгийцы играли в Лиге чемпионов с «Локомотивом». Правда, 19-летний Оливье в заявку тогда не попал. 

Через девять лет Дешахт провел домашний матч Лиги чемпионов против «Зенита», в котором бельгийцы уступили 1:3, а все голы сине-бело-голубых забил Кержаков. 90 минут тогда сыграли Ломбертс и Данни.  

В 2011-м Дешахт снова не сыграл с «Локомотивом», в матче Лиги Европы защитник остался в запасе, а его партнеры победили 2:0. Еще через год Дешахт провел 90 минут в Лиге чемпионов против «Зенита», а в 2015-м две игры против «Динамо».

В начале 2017-го Дешахт заплатил 100 000 евро штрафа за ставки против своего клуба. Футболист пытался доказать, что с его интернет-аккаунта ставил брат, но защитнику не поверили.  

Урош Спайич

У полузащитника пять матчей за сборную Сербии, но в товарищеской встрече против России в июне 2016-го он видел со скамейки как Бранислав Иванович бился с Игорем Смольниковым, Кокориным и Артемом Дзюбой, который забил единственный гол россиян в той встрече.

Адриан Требель

В августе 2014-го француз провел 90 минут в отборочном матче Лиги чемпионов против «Зенита». Сине-бело-голубые дома победили 3:0, а в составе петербуржцев играли Юрий Лодыгин, Кришито, Анюков, Ломбертс, Шатов и Данни.

Фрэнк Ачимпонг

У ганца два матча в Лиге Европы против «Динамо», а также 78 минут в товарищеской встрече со сборной России летом 2016-го. От «Зенита» в том матче играли Жирков и Шатов. Новосельцев был в запасе.  

Исаак Телин

Концовка 2015-го была у Телина очень российской: 5-го сентября на «Открытие Арене» Исаак провел 9 минут в матче квалификации Евро, в котором шведы проиграли 0:1. Смольников, Шатов, Жирков и Кокорин просто поучаствовали в победе, а Дзюба забил единственный гол. В декабре Телин в составе «Бордо» сыграл матч в Лиге Европы против казанского «Рубина» (2:2).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Трое в лодке. Прогнозы Ловчева на матчи российских клубов в Лиге ЕвропыТрое в лодке. Прогнозы Ловчева на матчи российских клубов в Лиге ЕвропыОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев дает прогноз на матчи российских команд в 1/16 финала Лиги Европы.«Андерлехт» – «Зенит». В четырех матчах с бельгийцами питерцы одержали три победыСегодня в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» в гостях сыграет с бельгийским «Андерлехтом». Начало встречи – в 23.05 (мск).Перед матчем ЛЕ «Зенит» - «Маккаби» был обнаружен склад с пиротехникойГлава комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин сообщил, что перед матчем группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и израильским «Маккаби» в ноябре был обнаружен целый склад с пиротехникой.«Спартак» без Комбарова, ЦСКА без Витиньо. Обзор сборов (видео)«Спартак» без Комбарова, ЦСКА без Витиньо. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Кому – Лига, кому – фига. Юрий Цыбанев – о российских клубах в Лиге ЕвропыКому – Лига, кому – фига. Юрий Цыбанев – о российских клубах в Лиге ЕвропыСегодня российские клубы стартуют в плей-офф Лиги Европы. Обозреватель «Советского спорта» оценивает их шансы.«Андерлехт» – «Зенит». Начало текстовой трансляции в 23:05 (мск)В первом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Андерлехт» сыграет с «Зенитом».Глеб перешел в «Крылья Советов». Таблица трансферов РФПЛГлеб перешел в «Крылья Советов». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Мирча Луческу: Тимощук может войти в тренерский штаб «Зенита». Об этом есть разговоры между ним и руководствомГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением об уходе Сергея Семака в «Уфу», а также – о возможном появлении Анатолия Тимощука в тренерском штабе петербургского клуба.Мирча Луческу: Не вижу никаких причин, чтобы «Зенит» не был максимально готов к игре с «Андерлехтом»Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита»«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита»Форвард Олег Ящук – легенда «Андерлехта», сейчас он детский тренер в бельгийском клубе. Идеальный собеседник перед матчем «Зенита».Бранислав Иванович: Я сделал все, чтобы адаптироваться к «Зениту»Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта».Юри Тилеманс: «Андерлехт» набрал хороший ход, готовы показать это в игре с «Зенитом»Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».Главный тренер «Андерлехта»: На матч с «Зенитом» в составе будут измененияГлавный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».Франк Веркаутерен: С учетом ухода Халка из «Зенита» у «Андерлехта» есть шансы выйти в следующий раундБывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом».Жулиано: Мы хотим обыграть «Андерлехт» и пройти в Лиге Европы как можно дальшеПолузащитник «Зенита» Жулиано оценил шансы питерского клуба в Лиге Европы.«Зенит» интересуется КараваевымРуководство «Зенита» проявляет интерес к защитнику чешской «Спарты» Вячеславу Караваеву, сообщает «Федеральное агентство новостей».Андрей Червиченко: Новосельцеву лучше вернуться в «Ростов», чем просиживать штаны на лавке «Зенита»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, что защитник «Зенита» Иван Новосельцев может вернуться в «Ростов» на правах аренды.«Амкар» сделал предложение «Зениту» о трансфере ГасилинаГенеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал, что пермский клуб сделал предложение «Зениту» о выкупе прав на 20-летнего нападающего молодежной сборной России Алексея Гасилина.Анри Хагуш: Не перешел в «Зенит» из-за БердыеваЗащитник тульского «Арсенала» Анри Хагуш – о том, почему он не перешел в «Зенит» из БАТЭ в 2008 году.ЦСКА собирает основу, а Каррера работает над ошибками. Обзор сборов (видео)ЦСКА собирает основу, а Каррера работает над ошибками. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.
Главные новости
Футбол
Победы «Баварии» и «Реала» в ЛЧ, красивый гол Чалова и шайба Барбашева в НХЛ. Главные новости утра
Футбол
Михаэль Баллак: Складывается впечатление, что карьера Гетце пошла под откос
«Локомотив» претендует на лучшего игрока Кубка Африки
Хоккей
Ягр стал вторым игроком в истории НХЛ, набравшим 1900 очков
Футбол
Карлос Каземиро: Забив гол «Наполи», я потерял дар речи (видео)
Биатлон
Шипулин стартует первым в индивидуальной гонке на ЧМ, Фуркад – 4-м, Логинов – 31-м, Волков – 99-м
MMA
Федор Емельяненко: Популярность меня очень утомляет
Футбол
Серхио Рамос: Поражение «Барселоны»? Не хочется смотреть, как страдают твои друзья
Хоккей
Шайба Барбашева принесла победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом» (видео)
Хоккей
«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»
все новости
Андерлехт
Андерлехткалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика