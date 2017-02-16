Легенда, почти спартаковец и партнер Ивановича. Старые знакомые: «Андерлехт»

«Советский спорт» в традиционной рубрике «Старые знакомые» вспоминает всех игроков «Андерлехта», связанных с российским футболом.

В самом начале текущего европейского сезона «Андерлехт» играл с «Ростовом» в квалификации Лиги чемпионов. По сути, состав у бельгийцев сохранился, эти матчи учитывать не станем. В тех встречах принимал участие нынешний защитник «Зенита» Иван Новосельцев.

Брэм Нюйтинг

Впервые центральный защитник «Андерлехта» сыграл против россиян на групповом этапе Лиги чемпионов-2012/13, когда в октябре и ноябре бельгийцы обменялись домашними минимальными победами с «Зенитом». Нюйтинг провел в каждом матче по 90 минут. Так же, как и Николас Ломбертс, Доменико Кришито, Александр Кержаков и Александр Анюков. Последний даже заработал пенальти, реализованный Кержаковым. Оба матча в запасе провел Егор Бабурин.

Через полгода Брэм встретился с россиянами на молодежном чемпионате мира. Его Голландия обыграла Россию с Ибрагимом Цаллаговым, Олегом Шатовым и Федором Смоловым со счетом 5:1, а защитник весь матч просидел в запасе. Не сыграл Нюйтинг и через два года против московского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы. Бело-голубые, на тот момент Артур Юсупов, Александр Кокорин и Юрий Жирков, прошли дальше.

Иван Обрадович

У бывшего защитника «Сарагосы» и «Партизана» 22 матча за сборную Сербии. Но в товарищеском встрече со сборной России в 2011-м он остался в запасе. Анюков, Кержаков и Жирков тогда начали в стартовом составе и были заменены по ходу встречи. А в 2009-м ЦСКА даже посылал в «Партизан» официальный трансферный запрос, но в Москву защитник так и не переехал.

Кара Мбоджи

Сенегалец переехал в Европу в 2010-м, а после двух сезонов в норвежском «Тромсе» перешел в бельгийский «Генк».

В 2014-м опорник сыграл два матча против «Анжи» в 1/16 финала Лиги Европы: на стадионе «Сатурн» команды голов не забили, а в Бельгии махачкалинцы обыграли соперника 2:0. Два матча на ноль тогда провел Михаил Кержаков, только что ушедший из «Зенита» в аренду в «Оренбург».

Массимо Бруно

23-летний бельгийский полузащитник уже играл за «Андерлехт» с 2011-го по 2014-й, а сейчас права на него принадлежат главному открытию немецкого чемпионата – «РБ Лейпцигу».

В 2011-м 18-летний Бруно провел 78 минут в игре Лиги чемпионов с «Зенитом».

Леандер Дендокер, Юри Тилеманс

Если бы не серьезная конкуренция в средней линии, Дендокер наверняка уже играл бы за сборную Бельгии, но пока у 21-летнего опорника лишь один матч в национальной команде. Зато более 20 встреч в Еврокубках: две из них в 2015-м против «Динамо». Та же история у Тилеманса: ему сейчас всего 19, но при этом он сыграл уже 117 матчей за «Андерлехт», а в 2013-м стал третьим среди самых молодых игроков в истории Лиги чемпионов. Против «Динамо» он дважды выходил в стартовом составе. В декабре 2016-го юным талантом всерьез интересовался московский «Спартак».

Лукаш Теодорчик

В отборе на молодежный чемпионат Европы сборная Польши уступила россиянам 0:2, 66 минут отыграл Лукаш Теодорчик. От нынешних игроков «Зенита» в той встрече выступали Цаллагов, Шатов и Кокорин.

А еще Теодорчика очень хорошо знает Мирча Луческу, ведь поляк два года провел в киевском «Динамо». Но не факт, что 25-летний форвард сыграет против «Зенита», в последнем туре чемпионата Бельгии он не смог забить с метра в пустые ворота.

Оливье Дешахт

Дешахт – настоящая легенда «Андерлехта», он был в команде уже в 2001-м, когда бельгийцы играли в Лиге чемпионов с «Локомотивом». Правда, 19-летний Оливье в заявку тогда не попал.

Через девять лет Дешахт провел домашний матч Лиги чемпионов против «Зенита», в котором бельгийцы уступили 1:3, а все голы сине-бело-голубых забил Кержаков. 90 минут тогда сыграли Ломбертс и Данни.

В 2011-м Дешахт снова не сыграл с «Локомотивом», в матче Лиги Европы защитник остался в запасе, а его партнеры победили 2:0. Еще через год Дешахт провел 90 минут в Лиге чемпионов против «Зенита», а в 2015-м две игры против «Динамо».

В начале 2017-го Дешахт заплатил 100 000 евро штрафа за ставки против своего клуба. Футболист пытался доказать, что с его интернет-аккаунта ставил брат, но защитнику не поверили.

Урош Спайич

У полузащитника пять матчей за сборную Сербии, но в товарищеской встрече против России в июне 2016-го он видел со скамейки как Бранислав Иванович бился с Игорем Смольниковым, Кокориным и Артемом Дзюбой, который забил единственный гол россиян в той встрече.

Адриан Требель

В августе 2014-го француз провел 90 минут в отборочном матче Лиги чемпионов против «Зенита». Сине-бело-голубые дома победили 3:0, а в составе петербуржцев играли Юрий Лодыгин, Кришито, Анюков, Ломбертс, Шатов и Данни.

Фрэнк Ачимпонг

У ганца два матча в Лиге Европы против «Динамо», а также 78 минут в товарищеской встрече со сборной России летом 2016-го. От «Зенита» в том матче играли Жирков и Шатов. Новосельцев был в запасе.

Исаак Телин