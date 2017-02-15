Игорь Шалимов: Ари ищет варианты продолжения карьеры

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче».

- Настроение отличное. Сборы прошли хорошо. Важно было обойтись на них без травм. Мы форсировали подготовку к возобновлению сезона, чтобы успеть набрать хорошую форму. Это нам удалось сделать, поэтому сейчас у команды боевое настроение. Да, завтра нас ждет первая официальная игра в новом году, но волнения по этому поводу нет.

– Как на подготовку к возобновлению чемпионата сказалась отмена игры с казанским «Рубином»?

– Не думаю, что это большая проблема. Конечно, было бы здорово сыграть с таким соперником, как «Рубин», но ничего страшного в этом нет, что игра не состоялась. Меня беспокоило, что в первых матчах забивали немного, поэтому в конце сборов больше занималась атакой, чем обороной.

– Кто завтра не сыграет?

– Павел Мамаев работает с ограничениями. Петров еще не вернулся в общую группу. Измайлова беспокоит хроническая травма колена. Жоаозиньо тренируется в полную силу. Володя Быстров пропустил несколько тренировок, но это не так страшно.

– Какова ситуация с Ари?

– К игре с турками он не готовится, а ищет варианты для продолжения карьеры. Если варианты будут и клубы договорятся, то он уедет. Если нет – будет готовиться к остальным играм.

– Что можете сказать о сопернике? Можно ли кого-то выделить?

– Не заостряем внимания на конкретных исполнителях. Команда изучили, видели их три последние игры. Они плотно играют в обороне и хорошо убегают в контратаки. Важно, что последние три матча они провели на выезде. Игрокам будет сложно, если не произойдет сильной ротации.

– Какая задача сейчас стоит перед вами в этой игре? Вы довольны усилением?

– Задача у нас одна – выигрывать. По новичкам – мы всеми удовлетворены. На позиции всех, кого отдали, мы взяли новых исполнителей. Ими я доволен. Важно другое, что пойме мы, как они вписались в команду, в официальных матчах. Узнаем, насколько они готовы решать задачи, поставленные перед клубом.

– Как будет выглядеть оборона в связи с дисквалификацией Гранквиста?

– Андреас – капитан. Обидно, что он пропускает матч. Но мы располагаем центральными защитниками, способными его заменить. Я думаю, эта пара (вероятно, речь идет о Налдо-Мартынович ) футболистов будет играть хорошо.