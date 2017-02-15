Боеготовность №1. Оцениваем свою форму экспресс-тестом
«Советский спорт» – о том, как быстро оценить свою форму и понять, что вам пора в спортзал.
1. КОЛИЧЕСТВО ПОДТЯГИВАНИЙ
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Что нужно: подтянуться как можно большее количество раз. Мужчина в неплохой физической форме в возрасте 30-50 лет должен быть в состоянии подтянуться 5-7 раз – об этом говорит, например, доктор Бубновский. Основатель кроссфита Грег Глассман предъявляет более жесткие требования к мужчинам: он считает, что подтягиваться нужно не менее 10-15 раз.
Результат: если вы не можете подтянуться ни разу – ваша форма далека от идеальной. Скорее всего, подтягиваниям мешают избыточный вес и слабые мышцы спины, рук и плечевого пояса. Подтянулись с трудом 2-3 раза – тоже слабый результат, который говорит о том, что вам пора менять свою жизнь.
Что делать: увеличить силу мышц и перейти к полноценным подтягиваниям помогут подводящие упражнения. Начните укреплять мышцы подтягиваниями с опорой на стул (руки на турнике, пятки кладете на стул перед собой), подтягиваниями в половину амплитуды и подтягиваниями лежа (держась за турник снизу, ноги на полу).
2. КОЛИЧЕСТВО ОТЖИМАНИЙ
Что нужно: армейские нормативы предписывают отжаться за один подход в среднем от 40 до 100 раз (в зависимости от подразделения). В том случае, если новобранец не способен выполнить нижнюю планку норматива, его физическая форма получает оценку «неудовлетворительно».
Результат: не можете отжаться ни разу? Это говорит о слаборазвитых мышцах груди, кора, трицепсах и, вероятно, о лишних килограммах (силы мышц недостаточно, чтобы вытянуть вес). Попробуйте отжиматься с опорой на коленях. Если и в этом случае ничего не получилось, бейте тревогу и бегите в спортзал. 15-20 отжиманий – средний результат для взрослого мужчины.
Что делать: попробуйте отжиматься через день, 4-5 подходами до отказа (, а к отжиманиям добавьте скручивания на пресс и упражнение планку (начните с 30 секунд и увеличивайте время на 15 секунд каждую тренировку).
3. ПОДЪЕМ ПО ЛЕСТНИЦЕ
Что нужно: поднимитесь по лестнице подъезда до пятого этажа. Зафиксируйте свои ощущения.
Результат: одышка, пульс больше 130 ударов в минуту, пульсация в висках, невозможность пройти весь путь без отдыха говорят о лишнем весе, неважном состоянии легких (вероятнее всего, связанном с курением), нетренированной сердечно-сосудистой системе.
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Другой параметр вашей формы: как быстро вы возвращаетесь к своим нормальным показателям после подъема. Если прошло больше двух минут, а вы по-прежнему чувствуете учащенное сердцебиение, головокружение и недостаток воздуха – вам нужно срочно заняться собой.
Что делать: обратитесь к врачу, чтобы исключить вероятность заболеваний. Начинайте вводить в свой режим дня аэробные нагрузки. Ходите по получасу в день, через день совершайте небольшие пробежки в небыстром темпе – от 15 минут. Если пробежать сразу 15 трудно – чередуйте бег и ходьбу. Постепенно увеличивайте время и темп беговых тренировок.
Добавьте к ним отжимания, приседания, подтягивания, скручивания на пресс – делайте их кругами, одно за другим. Начните с 5 подтягиваний, 10 отжиманий, 15 приседов в каждом круге. Сокращайте время отдыха. Делайте как можно больше кругов за 10, 15, 20 минут (время увеличивайте). Постарайтесь отказаться от курения. Ходите в бассейн хотя бы 1 раз в неделю.
4. ВРЕМЯ ХОДЬБЫ ПЕШКОМ
Не только ходьба в повседневной жизни может помочь сжечь калории. Подъем по лестнице и калории также связанные понятия, ведь подъем по лестнице является гораздо более энергозатаратным действием, нежели простая ходьба. Согласно исследованиям французских ученых, человек, который весит 70-80 килограммов сжигает целых 25 калорий за полторы минуты подъема по лестнице. Сколько лестничных пролетов можно пройти за полторы минуты? Три, может быть четыре, но не больше. Но представьте, что человеку предстоит подняться в свой офис, расположенный на десятом этаже, два раза в день, утром и после обеда. Эти подъемы в сумме займут у него около пятнадцати минут, то есть просто по пути на работу он сможет сжечь 250 калорий, а это уже полноценная тренировка. Также легко можно устроить себе вечернюю тренировку прямо в собственном подъезде. Сегодня я себе устроила такую вечернюю "прогулку" по лестничным пролётам! Времени - минимум, пользы - максимум! 🙋🙆💪 #ккал#бегполестнице#вечерняятренировка#похудетьлегкоибыстро#тратимккал#прогулка#здоровыйорганизм#здоровыйобразжизни
Что нужно: рассчитайте сколько времени вы ежедневно ходите пешком. Исследования показывают, что человеку нужно проходить в день не менее 5 километров (по времени, это в среднем занимает один час).
Результат: считайте только то время, которое вы проводите на свежем воздухе. Если в день вы ходите меньше 45 минут – возможно, именно здесь кроется причина ваших недомоганий, головных болей и плохого самочувствия.
Пять простых тренировок на беговой дорожке
Что делать: Ходьба укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает метаболизм, заставляет работать ваши легкие, препятствует накоплению лишнего веса. По возможности, сократите использование общественного транспорта. Идите до метро и обратно пешком. Гуляйте 15-20 минут в обед. Пройдите пешком 2-3 станции метро после работы. Заведите себе привычку гулять днем в выходные.
5. КОЛИЧЕСТВО САХАРА
Посмотрела фильм "Сахар" 2014г по совету @pp.tysya 🙂 все сразу встало на свои места, стали понятны причины постоянного упадка сил и плохого настроения в школьные и универские годы (тогда я не ограничивала себя в потреблении сахара, пила по 4 чашки чая с 2,5 ложками сахара+колу очень часто), стало ясно, что не получая своевременную "сахарную инъекцию" мой организм начинал "грустить"😐 После просмотра "Сахара" уже не хочется есть мои любимые киндер-шоколадки🤢 #сахар #sugar #nosugarplease #sport #sportlife #sportgirl #pp #ppfood #fitness #fitstagram #fitnesbikini #fitnessmotivation #spb #спорт #фитнес #мотивация #сушка #диета #сушкатела #спб #fitnessblog #ppblog
Что нужно: окончательных критериев безопасных норм потребления сахара не существует – они разнятся по версиям ВОЗ, Минздрава и различных медицинских ассоциаций. Средняя ежедневная «норма» сахара для мужчины 35-50 лет колеблется между 40 и 50 граммами. Это примерно 10-12 чайных ложек.
Посчитайте, сколько употребляете вы.
Результат: Одна банка «колы» объемом 0,33 л содержит 80% от всей дневной нормы сахара. Прибавим к этому еще сникерс или простой сладкий зефир – и вот мы уже превысили норму.
Что делать: начните с того, чтобы сократить количества сахара в кофе и чае. Сократите потребление сладких напитков, фаст-фуда и мучных изделий. Если сразу отказаться тяжело – установите себе норму: скажем, одна булочка в день с утра. Ешьте больше овощей. Следуйте рекомендациям выше – гуляйте, делайте пробежки, ходите в бассейн. Все вместе это поможет сахару сгореть без следа, а вам – чувствовать себя лучше и оставаться в форме.