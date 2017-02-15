Миранчук согласовал контракт с «Локо», Ари покинет «Краснодар»? Свежие слухи
«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.
АРИ ИЩЕТ НОВЫЙ КЛУБ
Нападающий «Краснодара» Ари может покинуть клуб. Об этом заявил главный тренер «быков» Игорь Шалимов.
– Агент Ари ищет варианты в других клубах. Если будут достойные для футболиста варианты, то он уйдет, – сказал Шалимов «Советскому спорту».
Напомним, что один из претендентов на Ари – китайский клуб «ХэнаньЦзянье».
В «АМКАРЕ» НОВЫЙ ВРАТАРЬ
«Амкар» заключил трехлетний контракт с 21-летним голкипером Денисом Вамбольтом, выступавшим ранее за «Балтику» из Калининграда, сообщает официальный сайт пермяков.
Напомним, 21-летний Денис Вамбольт начинал заниматься футболом в ДЮСШ г.Балтийска. С «Балтикой» заключил контракт три года назад, но в основной состав пробился только минувшей осенью.
КОНТРАКТ ГЛЕБА БУДЕТ РАССЧИТАН ДО КОНЦА СЕЗОНА
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что соглашение между белорусским полузащитником Александром Глебом и самарским клубом рассчитано до конца сезона-2016/17.
– Медобследование полузащитник прошел успешно. Соглашение с Глебом планируется заключить до конца текущего сезона. Опцию продления пока еще обсуждаем, – сказал Шляхтин в интервью ТАСС.
Напомним, что в 2012 году Глеб уже выступал за «Крылья Советов» и провел за самарцев 8 матчей.
«УРАЛ» ПОДПИСАЛ ИГРОКА «ГЕНТА»
Игрок сборной Грузии Джемал Табидзе, права на которого принадлежат «Генту», стал игроком «Урала». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.
20-летний Табидзе тренировался в «Уралом» на втором сборе и прошел просмотр. Детали сделки не разглашаются.
МИРАНЧУК СОГЛАСОВАЛ КОНТРАКТ С «ЛОКО»
Антон Миранчук согласовал новый контракт с «Локомотивом». Об этом сообщил представитель игрока Вадим Шпинев.
– На данный момент Антон Миранчук все условия клуба принял. Новый контракт, рассчитанный до середины 2019 года, согласован, но еще не подписан. Мы надеемся, что это будет сделано в ближайшее время, – приводит слова Шпинева «Чемпионат».
Напомним, что Алексей Миранчук все еще не согласовал новое соглашение с «Локо» и, скорее всего, покинет московский клуб.
ГАСИЛИН МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «АМКАР»
По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», 20-летний форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин находится на просмотре в пермском «Амкаре».
Подопечные Гаджи Гаджиева сейчас проходят сбор в турецком Белеке.
В сезоне 2016/17 Гасилин провел 19 матчей за «Зенит-2» и забил 8 мячей. Также сыграл один матч за основную команду «Зенита» в кубковом матче против «Тамбова» (5:0). Четыре раз был в заявке на матче основной команды, дважды - в Лиге Европы.