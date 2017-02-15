Миранчук согласовал контракт с «Локо», Ари покинет «Краснодар»? Свежие слухи

«Советский спорт» рассказывает о том, что произошло на трансферном рынке РФПЛ за минувшие сутки.

АРИ ИЩЕТ НОВЫЙ КЛУБ

Нападающий «Краснодара» Ари может покинуть клуб. Об этом заявил главный тренер «быков» Игорь Шалимов.

– Агент Ари ищет варианты в других клубах. Если будут достойные для футболиста варианты, то он уйдет, – сказал Шалимов «Советскому спорту».

Напомним, что один из претендентов на Ари – китайский клуб «ХэнаньЦзянье».

В «АМКАРЕ» НОВЫЙ ВРАТАРЬ

«Амкар» заключил трехлетний контракт с 21-летним голкипером Денисом Вамбольтом, выступавшим ранее за «Балтику» из Калининграда, сообщает официальный сайт пермяков.

Напомним, 21-летний Денис Вамбольт начинал заниматься футболом в ДЮСШ г.Балтийска. С «Балтикой» заключил контракт три года назад, но в основной состав пробился только минувшей осенью.

КОНТРАКТ ГЛЕБА БУДЕТ РАССЧИТАН ДО КОНЦА СЕЗОНА

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин сообщил, что соглашение между белорусским полузащитником Александром Глебом и самарским клубом рассчитано до конца сезона-2016/17.

– Медобследование полузащитник прошел успешно. Соглашение с Глебом планируется заключить до конца текущего сезона. Опцию продления пока еще обсуждаем, – сказал Шляхтин в интервью ТАСС.

Напомним, что в 2012 году Глеб уже выступал за «Крылья Советов» и провел за самарцев 8 матчей.

«УРАЛ» ПОДПИСАЛ ИГРОКА «ГЕНТА»

Игрок сборной Грузии Джемал Табидзе, права на которого принадлежат «Генту», стал игроком «Урала». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

20-летний Табидзе тренировался в «Уралом» на втором сборе и прошел просмотр. Детали сделки не разглашаются.

МИРАНЧУК СОГЛАСОВАЛ КОНТРАКТ С «ЛОКО»

Антон Миранчук согласовал новый контракт с «Локомотивом». Об этом сообщил представитель игрока Вадим Шпинев.

– На данный момент Антон Миранчук все условия клуба принял. Новый контракт, рассчитанный до середины 2019 года, согласован, но еще не подписан. Мы надеемся, что это будет сделано в ближайшее время, – приводит слова Шпинева «Чемпионат».

Напомним, что Алексей Миранчук все еще не согласовал новое соглашение с «Локо» и, скорее всего, покинет московский клуб.

ГАСИЛИН МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В «АМКАР»

По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», 20-летний форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин находится на просмотре в пермском «Амкаре».

Подопечные Гаджи Гаджиева сейчас проходят сбор в турецком Белеке.

В сезоне 2016/17 Гасилин провел 19 матчей за «Зенит-2» и забил 8 мячей. Также сыграл один матч за основную команду «Зенита» в кубковом матче против «Тамбова» (5:0). Четыре раз был в заявке на матче основной команды, дважды - в Лиге Европы.