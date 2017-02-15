По-братски! Погба и еще 7 знаменитых братьев, игравших дуг против друга

16 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы между собой сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Сент-Этьен», вторая по количеству титулов английская команда и самый титулованный клуб Франции. Но пристальное внимание к этой игре приковано совершенно по другому поводу.

Дело в том, что на поле друг против друга выйдут два брата: самый дорогой футболист в истории Поль Погба из МЮ и его старший брат Флорентин из «Сент-Этьена». Интересно, что братья никогда в жизни не играли за одну команду. Однако на высоком уровне друг против друга выйдут впервые.

В Европе с увлечением ждут этой встречи на поле, хотя, такая история не является чем-то из ряда вон выходящим. Примеров масса – взять хотя бы Дмитрия и Кирилла Комбаровых, которые играли друг против друга в матче московских «Спартака» и «Торпедо».

Мы же решили собрать семь самых известных пар братьев, которые когда-либо выходили на поле друг против друга.

Бобби и Джек Чарльтоны

Миру знаком один Чарльтон – Бобби. Правильнее его, конечно, было бы назвать сэр Роберт Чарльтон, хотя бы из уважения. Однако в Англии все знают – у сэра Бобби есть брат, которого зовут Джек. В отличие от своего брата, Джек никогда не играл за «Манчестер Юнайтед». Всю свою карьеру он провел в «Лидсе». Там же, играя в чемпионате Англии в том числе и против своего брата, заслужил вызов в сборную Англии. Был Джек с Бобби и в той сборной, которая в 1966 году завоевала золотые медали домашнего чемпионата мира.

Джузеппе и Франко Барези

Вряд ли стоит объяснять, что двум клубам-грандам из одного города просто суждено стать друг другу заклятыми врагами. Это касается и Милана. Переход футболиста из «Интера» в «Милан», если и возможен, то сопровождается такими акциями протеста и устрашения со стороны болельщиков, что игроки на это соглашаются в исключительных случаях. За команды болеют семьями. Эта традиция передается от отца к сыну. В семье Барези, правда, что-то пошло не так. Иначе, чем объяснить тот факт, что братья Джузеппе и Франко Барези с детства играют за разные команды – «Интер» и «Милан», проведя в них всю свою карьеру. Франко стал чемпионом Италии 6 раз. Джузеппе – 2. К сожалению, Джузеппе не было в той сборной Италии, которая в 1982 году стала чемпионами мира. Франко, кстати, был одним из ее лидеров.

Фабио и Паоло Каннаваро

У еще одной итальянской пары братьев, Фабио и Паоло Каннаваро, общего больше, чем у братьев Барези – они хотя бы за один клуб играли. Так было и в их родном «Наполи», и в «Парме», которая объединила семейство в 1999 году. Но и друг против друга они на поле, конечно, выходили. Со сборной Паоло не повезло – после молодежной команды он перестал призываться под итальянские знамена. Зато Фабио достиг небывалых высот – не только выиграл чемпионат мира, но и был признан лучшим футболистом планеты, что защитнику сделать в современном футболе практически невозможно. Сейчас Фабио работает тренером в клубе второй китайской лиги, а Паоло… продолжает играть в клубе Серии А – «Сассуоло».

Гари и Фил Невиллы

В отличие от братьев Чарльтонов, в паре которых чувствуется перевес в сторону Бобби, Фил и Гари Невиллы примерно поровну разделили и славу, и выигранные трофеи. У Гари их, правда, на несколько штук больше. Разницу он успел завоевать за «Манчестер Юнайтед», когда Фил принял решение покинуть клуб и отправился в «Эвертон», где надолго стал лидером команды. Тогда-то братья и начали видеться на поле по разные стороны баррикад. Оба они играли и в составе сборной Англии когда она в 1996 году добилась последнего на данный момент успеха – завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. После завершения карьеры братья сначлаа разошлись, но позже – вновь воссоединились. Старшего Гари назначили главным тренером, а его младшего брата Фила – взяли помощником. В 2016 году братья были отправлены в отставку.

Диего и Габриэль Милито

Одно из самых известных братских противостояний – Габриэль и Диего Милито. Началось оно еще в Аргентине, когда братья начали играть за разные клубы: Габриэль – за «Индепендьенте «, а Диего – за «Расинг». Причем, это было противостояние в прямом смысле слова, ведь Диего играл в нападении, а Габи – в защите. После этого они ненадолго воссоединились в испанской «Сарагосе», и вновь расстались. Габи остался в Испании и перешел в «Барселону», а Диего отправился в «Италию» и в итоге оказался в «Интере». Но даже так они смогли организовать очную дуэль, когда в 2010 году в полуфинале Лиги чемпионов «Барселоне» пришлось встречаться с «Интером». «Интер» тогда оказался сильнее а гол, забитый Диего в ворота «Барсы» во многом решил исход противостояния, которое по сумме двух матчей завершилось со счетом 3:2.

Коло и Яя Туре

Ивуарийские братья Коло и Яя Туре играют в полузащите. Оба начинали свой футбольный путь в родном клубе «АСЕК Мимозас» из Кот-д’Ивуара. Старший, Коло, оттуда отправился прямиком в Англию: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль». Яя пришлось немного поблуждать по миру: бельгийский «Беверен», украинский «Металлург», греческий «Олимпиакос», французское «Монако», испанская «Барселона» и наконец английский «Манчестер Сити». Играть братьям друг против друга пришлось на Туманном Альбионе, когда Коло был продан в «Ливерпуль». Он, кстати, все еще остается на островах, но играет за шотландский «Селтик». Яя продолжает свои выступления за «Манчестер Сити». Английские болельщики даже сочинили песню про братьев.

Кевин-Принс и Жером Боатенги

Братья Кевин-Принс и Жером Боатенги родились и выросли в западном Берлине. Не удивительно, что они начали играть за одну команду – «Герту». Параллельно они проходили и по немецким сборных разных возрастов, всех кроме взрослого. Отчий дом обоим пришлось покинуть в 2007 году. Вот только отправились парни в разных направлениях. Жером – в «Гамбург», а Кевин-Принс – в английский «Тоттенхэм». Парням позже приходилось встречаться друг с другом на поле и в Германии, и в Англии. Но самая известная их встреча состоялась в ЮАР на чемпионате мира 2010 года, когда Жером вышел на поле в футболке сборной Германии, а Кевин-Принс – в составе сборной Ганы.

