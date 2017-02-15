По-братски! Погба и еще 7 знаменитых братьев, игравших дуг против друга
16 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы между собой
сыграют английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Сент-Этьен», вторая по
количеству титулов английская команда и самый титулованный клуб Франции. Но
пристальное внимание к этой игре приковано совершенно по другому поводу.
Дело в том, что на поле друг против друга выйдут два брата:
самый дорогой футболист в истории Поль Погба из МЮ и его старший брат Флорентин
из «Сент-Этьена». Интересно, что братья никогда в жизни не играли за одну
команду. Однако на высоком уровне друг против друга выйдут впервые.
В Европе с увлечением ждут этой встречи на поле, хотя, такая
история не является чем-то из ряда вон выходящим. Примеров масса – взять хотя
бы Дмитрия и Кирилла Комбаровых, которые играли друг против друга в матче
московских «Спартака» и «Торпедо».
Мы же решили собрать семь самых известных пар братьев,
которые когда-либо выходили на поле друг против друга.
Бобби и Джек Чарльтоны
Миру знаком один Чарльтон – Бобби. Правильнее его, конечно,
было бы назвать сэр Роберт Чарльтон, хотя бы из уважения. Однако в Англии все
знают – у сэра Бобби есть брат, которого зовут Джек. В отличие от своего брата,
Джек никогда не играл за «Манчестер Юнайтед». Всю свою карьеру он провел в
«Лидсе». Там же, играя в чемпионате Англии в том числе и против своего брата,
заслужил вызов в сборную Англии. Был Джек с Бобби и в той сборной, которая в
1966 году завоевала золотые медали домашнего чемпионата мира.
Джузеппе и Франко Барези
Вряд ли стоит объяснять, что двум клубам-грандам из одного
города просто суждено стать друг другу заклятыми врагами. Это касается и
Милана. Переход футболиста из «Интера» в «Милан», если и возможен, то
сопровождается такими акциями протеста и устрашения со стороны болельщиков, что
игроки на это соглашаются в исключительных случаях. За команды болеют семьями.
Эта традиция передается от отца к сыну. В семье Барези, правда, что-то пошло не
так. Иначе, чем объяснить тот факт, что братья Джузеппе и Франко Барези с
детства играют за разные команды – «Интер» и «Милан», проведя в них всю свою
карьеру. Франко стал чемпионом Италии 6 раз. Джузеппе – 2. К сожалению,
Джузеппе не было в той сборной Италии, которая в 1982 году стала чемпионами
мира. Франко, кстати, был одним из ее лидеров.
Фабио и Паоло Каннаваро
У еще одной итальянской пары братьев, Фабио и Паоло
Каннаваро, общего больше, чем у братьев Барези – они хотя бы за один клуб
играли. Так было и в их родном «Наполи», и в «Парме», которая объединила
семейство в 1999 году. Но и друг против друга они на поле, конечно, выходили.
Со сборной Паоло не повезло – после молодежной команды он перестал призываться
под итальянские знамена. Зато Фабио достиг небывалых высот – не только выиграл
чемпионат мира, но и был признан лучшим футболистом планеты, что защитнику
сделать в современном футболе практически невозможно. Сейчас Фабио работает
тренером в клубе второй китайской лиги, а Паоло… продолжает играть в клубе
Серии А – «Сассуоло».
Гари и Фил Невиллы
В отличие от братьев Чарльтонов, в паре которых чувствуется
перевес в сторону Бобби, Фил и Гари Невиллы примерно поровну разделили и славу,
и выигранные трофеи. У Гари их, правда, на несколько штук больше. Разницу он
успел завоевать за «Манчестер Юнайтед», когда Фил принял решение покинуть клуб и
отправился в «Эвертон», где надолго стал лидером команды. Тогда-то братья и начали
видеться на поле по разные стороны баррикад. Оба они играли и в составе сборной
Англии когда она в 1996 году добилась последнего на данный момент успеха –
завоевала бронзовые медали чемпионата Европы. После завершения карьеры братья
сначлаа разошлись, но позже – вновь воссоединились. Старшего Гари назначили
главным тренером, а его младшего брата Фила – взяли помощником. В 2016 году
братья были отправлены в отставку.
Диего и Габриэль Милито
Одно из самых известных братских противостояний – Габриэль и
Диего Милито. Началось оно еще в Аргентине, когда братья начали играть за
разные клубы: Габриэль – за «Индепендьенте «, а Диего – за «Расинг». Причем,
это было противостояние в прямом смысле слова, ведь Диего играл в нападении, а
Габи – в защите. После этого они ненадолго воссоединились в испанской
«Сарагосе», и вновь расстались. Габи остался в Испании и перешел в «Барселону»,
а Диего отправился в «Италию» и в итоге оказался в «Интере». Но даже так они
смогли организовать очную дуэль, когда в 2010 году в полуфинале Лиги чемпионов
«Барселоне» пришлось встречаться с «Интером». «Интер» тогда оказался сильнее а
гол, забитый Диего в ворота «Барсы» во многом решил исход противостояния,
которое по сумме двух матчей завершилось со счетом 3:2.
Коло и Яя Туре
Ивуарийские братья Коло и Яя Туре играют в полузащите. Оба
начинали свой футбольный путь в родном клубе «АСЕК Мимозас» из Кот-д’Ивуара. Старший, Коло,
оттуда отправился прямиком в Англию: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль».
Яя пришлось немного поблуждать по миру: бельгийский «Беверен», украинский
«Металлург», греческий «Олимпиакос», французское «Монако», испанская
«Барселона» и наконец английский «Манчестер Сити». Играть братьям друг против
друга пришлось на Туманном Альбионе, когда Коло был продан в «Ливерпуль». Он,
кстати, все еще остается на островах, но играет за шотландский «Селтик». Яя
продолжает свои выступления за «Манчестер Сити». Английские болельщики даже
сочинили песню про братьев.
Кевин-Принс и Жером Боатенги
Братья Кевин-Принс и Жером Боатенги родились и выросли
в западном Берлине. Не удивительно, что они начали играть за одну команду –
«Герту». Параллельно они проходили и по немецким сборных разных возрастов, всех
кроме взрослого. Отчий дом обоим пришлось покинуть в 2007 году. Вот только
отправились парни в разных направлениях. Жером – в «Гамбург», а Кевин-Принс – в
английский «Тоттенхэм». Парням позже приходилось встречаться друг с другом на
поле и в Германии, и в Англии. Но самая известная их встреча состоялась в ЮАР на
чемпионате мира 2010 года, когда Жером вышел на поле в футболке сборной
Германии, а Кевин-Принс – в составе сборной Ганы.