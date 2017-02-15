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«Нас подставили». Почему с билетами на «Ростов» – «Спарта» творится кошмар

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Стадион "Олимп 2" в Ростове-на-Дону накануне матча "Ростов" - "Спарта"
Стадион "Олимп 2" в Ростове-на-Дону накануне матча "Ростов" - "Спарта"Источник: «Советский спорт»

Болельщики «Ростова», заранее купившие билеты на матч 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой», оказались в проигрыше. Кто и почему их подставил, разбирался корреспондент «Советского спорта».

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

В редакцию написал болельщик «Ростова» Дмитрий Турчин. В письме он рассказал, что купил билеты на игру Лиги Европы против «Спарты» себе и отцу за 4800 рублей каждый, а вскоре обнаружил, что стоимость билетов снижена на 1100 рублей.

Билет на матч «Ростов» - «Спарта» стоимостью 4800 рублей
Билет на матч «Ростов» - «Спарта» стоимостью 4800 рублей

- Получается, наш с отцом любимый клуб, на матчи которого я хожу с 1984 года, а отец с 1959-го, воспользовавшись услугами провайдера kassir.ru, обманул нас, - говорится в письме.

Мы позвонили Дмитрию, чтобы узнать подробности.

ЧТО ГОВОРИТ БОЛЕЛЬЩИК?

- Много лет хожу на «Ростов», еще со времен «Ростсельмаша», естественно, - говорит Дмитрий Турчин. - Чтобы не париться по поводу билетов, в начале сезона покупаю абонемент. Так же поступил и в этом году. У «Ростова» билеты на матчи Лиги чемпионов, а теперь Лиги Европы, в первую очередь, продавались для обладателей абонементов. Что правильно. У людей была возможность выбрать места, потому что цены на билеты на игры еврокубков высокие, и не все обладатели абонементов выкупали места, на которые у них абонементы на матчи сезона.

Абонемент Дмитрия Турчина на матчи «Ростова» в сезоне 2016/17
Абонемент Дмитрия Турчина на матчи «Ростова» в сезоне 2016/17

- Когда вы купили билеты на «Спарту»?

- Во второй день продаж – 3 февраля. Билеты приобрел за наличные в кассе «Кассир.ру» – назначенного в этом году провайдера по распространению билетов на матчи «Ростова». Вспоминая ажиотаж, который был перед Лигой чемпионов, не стал тянуть – пришел и купил. Удивился, что не было очереди. А вскоре ребята на работе мне сказали, что цены на билеты скинули.

- На 1100 рублей?

- Да. Зашел на сайт kassir.ru и увидел, что цена на место, соседнее с моим, снижена на 1100 рублей. Это 25 процентов от стоимости билета.

Стоимость билетов на сайте kassir.ru снизили - после чего она составила 3700 рублей
Стоимость билетов на сайте kassir.ru снизили - после чего она составила 3700 рублей

Свободные места по соседству с теми, на которые Дмитрий Турчин купил билеты - уже по 3700 рублей
Свободные места по соседству с теми, на которые Дмитрий Турчин купил билеты - уже по 3700 рублей

- Вы обращались в клуб?

- Позвонил на стадион, спросил, как же так – своих болельщиков, получается, подставили. Парень какой-то мне ответил: «Да, есть такое дело: получается мы подставили своих самых верных болельщиков. Максимум, что можете – написать претензионное письмо на имя нашего гендиректора, может, вам что-то предложат». И добавил, что тут задействован kassir.ru.

- Туда вы тоже обратились.

- Да, был указан ростовский номер. Меня там послали, грубо говоря. Женская особа спросила: «Что это вы так поздно обращаетесь?». Сказал, что не было нигде информации о снижении цен на те места, куда уже купил билет – случайно об этом узнал. Она ответила, что это все мои проблемы и посоветовала «писать куда угодно на здоровье». Вот я и написал в разные инстанции. Понимаю, что цены на билеты могут быть высокими. Не понимаю, почему преданным болельщикам предлагается купить билет задорого, а потом непонятно кому делают скидки и не предлагают чего-то взамен. Вот это обидно.

- Но на футбол-то в четверг пойдете?

- Пойду, конечно. не футболисты и не тренер и я болею за них. Но наше руководство поступает некрасиво.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

По информации «Советского спорта», делегирование прав на реализацию билетов на матч со «Спартой» сервису kassir.ru стало одним из последних решений теперь уже бывшего гендиректора «Ростова» Владимира Крупина, за что клуб получил солидную сумму. Мы попытались связаться с ним, однако телефон Крупина не отвечает.

Билетный партнер, в свою очередь, установил цены на матчи, к которым смогли подступиться редкие болельщики «Ростова». Ценник был практически таким же, как на ноябрьский матч с «Баварией». Фанаты «Ростова» к такому повороту событий готовы не были, и в первые дни продаж было реализовано только около двух тысяч билетов (всего стадион «Олимп 2» вмещает чуть меньше 16 тысяч зрителей).

Чтобы как-то отбить вложенные деньги, билетный оператор стал проводить различные акции. Сначала сделал скидку на 30 процентов при покупке трех билетов, а к концу недели и вовсе снизил цены практически вдвое.

Ни в клубе, ни в kassir.ru события не комментируют, хотя ситуация сложилась более чем странная. Те, кто имел право первоочередного выкупа (владельцы абонементов) заплатили полную сумму, а сейчас билеты стоят намного дешевле. Хотя и это не помогает. Спроса на билеты нет даже со скидкой.

Поэтому не исключен и самый худший вариант – полупустой стадион на игре со «Спартой». 

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