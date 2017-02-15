Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  МакХэйл7:5, 3:6, 6:7Веснина
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Теннис  Павлюченкова5:7, 6:2, 2:6Цибулкова
Хоккей  Металлург0 : 1Трактор
Футбол  Реал- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Еще никогда Месси не играл так плохо». Что говорят о разгроме «Барселоны»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Лионель Месси
Лионель МессиИсточник: Reuters

Накануне французский «ПСЖ» под руководством Унаи Эмери разгромил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0).

«Советский спорт» собрал самую яркую подборку высказываний после этой встречи.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян выразил мнение, что лучшим игроком Италии является полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти.

«Какой игрок Верратти! Самый сильный в Италии после поколения ЧМ-2006. Как же его Ювентус не купил в 2012 году», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.

Известный российский комментатор Владимир Стониенко считает, что в этом матче нужно в первую очередь смотреть на состояние «ПСЖ».

«Не так важно, что там с «Барселоной», ведь «ПСЖ» провел выдающийся матч» – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин обратил внимание на игру нападающего «Барселоны» Неймара.

«А Неймар, конечно, очень красиво падает. Красивее него – только пачка евро из кармана впереди идущего прохожего касается земли», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев был немногословен и решил использовать известное выражение, автором которого является один из болельщиков московского «Спартака».

«Барселона», это похороны», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Бывший нападающий мадридского «Реала» Майкл Оуэн был крайне удивлен игрой «Барселоны».

«Никогда не видел, чтобы «Барселона» так плохо играла. Они могут сотворить чудо в ответном матче, но пока это можно лишь представить. Что будет на самом деле?», – написал англичанин на своей странице в Twitter.

Бывший футболист «Барселоны» Гари Линекер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, оставил следующий комментарий.

«Игра «ПСЖ» – просто блеск! Никогда прежде я не видел, чтобы «Барселона» играла так неубедительно. Никогда еще я не видел, что бы Месси проводил матч так плохо. Никогда», – написал Линекер на своей странице в Twitter.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт:

«Всю часть сезона говорили, что «ПСЖ» не тот. А прямо сейчас – короли! А чего спорить? Давайте просто футболом наслаждаться», – написал Роман на своей странице в Twitter.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич, который никогда не скрывал своих симпатий к «Барселоне», был очень расстроен результатом, но отдал должное наставнику «ПСЖ» Унаи Эмери.

«Конечно, я расстроен. Всегда переживаю за испанцев. Но то, что показал Париж – восхитительно! Эмери – топ! Красиво и по делу», – написал Генич на своей странице в Twitter.

Матч

ПСЖ - Барселона - 4:0 (2:0)

Голы

Ди Мария 18 (1:0). Дракслер 40 (2:0). Ди Мария 55 (3:0). Кавани 71 (4:0).

Состав

ПСЖ: Трапп, Курзава, Маркиньос, Менье, Кимпембе, Матюиди, Дракслер (Пасторе, 86), Верратти (Нкунку, 69), Рабьо, Ди Мария (Лукас, 61), Кавани

Барселона: тер Штеген, Альба, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Иньеста (Ракитич, 73), Гомеш (Рафинья, 58), Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Рабьо, 3 - Гомеш, 33; Бускетс, 62; Рафинья, 74

Судья:

Шимон Марчинак (Польша)

Место и дата

14 февраля 22:45, Парк-де-Пренс, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Месси отменил поездку в Египет после разгрома «Барселоны» в ПарижеНападающий «Барселоны» Лионель Месси отменил запланированную поездку в Египет после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Блез Матюиди: Ничего еще не решено, хотя понимаем, что сделали что-то особенноеПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Блез Матюиди подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) на стадионе «Парк де Пренс».Александр Шмурнов: Игру «Бенфики», конечно, сделал «гонец из Габона»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов раскритиковал тренерский штаб дортмундской «Боруссии», который дал возможность форварду Пьеру-Эмерику Обамеянгу пробить пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой».Александр Бубнов: «Наполи» - команда настроения, может и «упереться» в матче с «Реалом»Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» - «Наполи».Александр Бубнов: У «Баварии» есть проблемы, но «Арсеналу» это не поможетФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» - «Арсенал».Марко Веррати: Я не хочу менять клубПолузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Веррати заявил, что не собирается уходить клуба.Ди Мария и Кавани отметили день рождения в раздевалке «ПСЖ» (видео)Сразу после окончания первого матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0) полузащитник французского клуба Анхель Ди Мария, а также его партнер Эдинсон Кавани, отметили не только победу над каталонским клубом.Василий Уткин: Неймар, конечно, очень красиво падает. Красивее него – только пачка евро из карманаОбозреватель «Советского спорта» Василий Уткин высказался об игре нападающего «Барселоны» Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».Константин Генич: То, что показал «ПСЖ» – восхитительно! Эмери – топ! Красиво и по делуКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал игру «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».Георгий Черданцев: «Барселона», это похороныКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев прокомментировал игру «Барселоны» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».Евгений Ловчев: Зацепила фраза Карпина про Эмери. Чего добился он по сравнению с испанцем?Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Барселона» (4:0).Марко Верратти: 5:0 – обычный счет для «Барселоны» на «Ноу Камп»Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти после победы над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов заявил, что вопрос о выходе в четвертьфинал еще не решен.Сине-гранатовый позор. 5 самых страшных поражений «Барселоны»Сине-гранатовый позор. 5 самых страшных поражений «Барселоны»«Барселона» потерпела унизительное поражение от ПСЖ, проиграв 0:4, но ведь могло быть и хуже.Валерий Карпин: Не надо сваливать на Месси все проблемы «Барселоны»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал игру «Барселоны» в матче с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.Серхио Бускетс: Мы не ожидали, что так получитсяПолузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал крупное поражение от «Пари Сен-Жермен» (0:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на «Парк де Пренс».Зинедин Зидан: «Наполи» показывает хороший футбол, нас ждет интересный матчГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал об ожиданиях от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».Педру Паулета: «Барса» недооценила «ПСЖ». Бился только Неймар…Бывший нападающий «ПСЖ» Педру Паулета поделился мнением о победе его команды над «Барселоной» (4:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.Оттмар Хитцфельд: Замена Обамеянга? Я всегда оставлял своих лучших форвардовБывший главный тренер «Баварии» и «Боруссии» (Дортмунд) Оттмар Хитцфельд высказался о замене форварда «Боруссии» Пьера-Эмерике Обамеянга после того, как он не реализовал пенальти в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1) на «Эштадиу Луш».10 угроз «Реалу». Почему «Наполи» может пройти мадридцев10 угроз «Реалу». Почему «Наполи» может пройти мадридцев«Реал» – «Наполи» – одно из центральных противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов.Андре Шюррле: Мы играли лучше «Бенфики», особенно в первом таймеФорвард «Боруссии» (Дортмунд) Андре Шюррле подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:1) на «Эштадиу да Луш».
Главные новости
Биатлон
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Коукалова – вторая
Теннис
Павлюченкова проиграла Цибулковой во втором круге турнира в Катаре
Биатлон
Дальмайер выиграла малый хрустальный глобус и повторила рекорд Туры Бергер
Футбол
Жозе Моуринью: Думаю, у мамы Погба большие неприятности, ей будет очень тяжело (видео)
Футбол
Месси отменил поездку в Египет после разгрома «Барселоны» в Париже
Футбол
Подольски продолжит карьеру в Японии
Футбол
Иван Данильянц: Боль не оставляет Джанаева
Стрельба - Стендовая
Fancy Bears: WADA разрешило канадке принимать допинг восемь лет
Футбол
Ван Перси не поможет «Фенербахче» в матче с «Краснодаром»
MMA
Илья Щеглов: Хочу видеть такого Емельяненко, который побеждает, благодаря своему интеллекту
все новости
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости