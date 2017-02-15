«Еще никогда Месси не играл так плохо». Что говорят о разгроме «Барселоны»

Лионель Месси Источник: Reuters

Накануне французский «ПСЖ» под руководством Унаи Эмери разгромил «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:0).



«Советский спорт» собрал самую яркую подборку высказываний после этой встречи.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян выразил мнение, что лучшим игроком Италии является полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти.

«Какой игрок Верратти! Самый сильный в Италии после поколения ЧМ-2006. Как же его Ювентус не купил в 2012 году», – написал Арустамян на своей странице в Twitter.

Известный российский комментатор Владимир Стониенко считает, что в этом матче нужно в первую очередь смотреть на состояние «ПСЖ».

«Не так важно, что там с «Барселоной», ведь «ПСЖ» провел выдающийся матч» – написал Стогниенко на своей странице в Twitter.

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин обратил внимание на игру нападающего «Барселоны» Неймара.

«А Неймар, конечно, очень красиво падает. Красивее него – только пачка евро из кармана впереди идущего прохожего касается земли», – написал Уткин на своей странице в Twitter.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев был немногословен и решил использовать известное выражение, автором которого является один из болельщиков московского «Спартака».

«Барселона», это похороны», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Бывший нападающий мадридского «Реала» Майкл Оуэн был крайне удивлен игрой «Барселоны».

«Никогда не видел, чтобы «Барселона» так плохо играла. Они могут сотворить чудо в ответном матче, но пока это можно лишь представить. Что будет на самом деле?», – написал англичанин на своей странице в Twitter.

Бывший футболист «Барселоны» Гари Линекер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, оставил следующий комментарий.

«Игра «ПСЖ» – просто блеск! Никогда прежде я не видел, чтобы «Барселона» играла так неубедительно. Никогда еще я не видел, что бы Месси проводил матч так плохо. Никогда», – написал Линекер на своей странице в Twitter.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Гутцайт:

«Всю часть сезона говорили, что «ПСЖ» не тот. А прямо сейчас – короли! А чего спорить? Давайте просто футболом наслаждаться», – написал Роман на своей странице в Twitter.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич, который никогда не скрывал своих симпатий к «Барселоне», был очень расстроен результатом, но отдал должное наставнику «ПСЖ» Унаи Эмери.

«Конечно, я расстроен. Всегда переживаю за испанцев. Но то, что показал Париж – восхитительно! Эмери – топ! Красиво и по делу», – написал Генич на своей странице в Twitter.