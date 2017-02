Волосатым вход воспрещен. В ОАЭ преследуют игроков с «неправильными» прическами

Федерация футбола ОАЭ полагает, что у некоторых футболистов неправильные стрижки, и тем самым они дурно влияют на подрастающее поколение.

Наверное, многие из вас помнят, или же знают по рассказам, как в СССР боролись с неправильным внешним видом своих граждан, особенно из числа молодежи и подрастающего поколения. Носишь длинные волосы – вызовут на педсовет и пропесочат по полной программе. А уж если еще и джинсы носишь – тогда, считай, вообще пропал. В лучшем случае заставят постричься.

А ведь был еще риск не только наслушаться нотаций на педсовете, но и нарваться во дворе или на каких-нибудь «люберов», приехавших в город навести порядок – волосатых и прочих неформалов они не любили.

Примерно с тем же самым столкнулись сейчас футболисты, выступающие в ОАЭ. Как сообщает ВВС, местная федерация футбола разослала в клубы специальное письмо со списком из 46 игроков, чьи прически были признаны властями «неэтичными». В их число попал, например, нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян, защищающий цвета «Аль-Ахли», куда он перешел в сентября из китайского «Шанхай СИПГ».

Так Асамоа Гьян выглядел в январе 2017 года на Кубке Африки.

Сейчас на голове у Гьяна красуется «ирокез», а на висках выбриты узоры. В общем, ничего удивительного или чего-то из ряда вон выходящего – мы все уже давно привыкли к такому внешнему виду футболистов. Но некоторые исламские учения запрещают подобные стрижки, когда одна часть головы выбрита, а другая – нет. И власти ОАЭ опасаются, что местные дети, смотря на игроков, будут подражать им и делать такие же прически.

В письме из федерации, разосланным в клубы, говорится, что если игроки не постригутся в соответствии с принятыми нормами, им грозит наказание. Сначала - штраф, а потом речь может идти даже и о дисквалификации.

Некоторые футбольные арбитры, работающие на матчах внутренних турниров в ОАЭ, даже оценивают правильность и уместность причесок футболистов перед выходом на поле.

Похожие правила действуют и в соседней Саудовской Аравии – там тоже запрещены «ирокезы» и другие неправильные, по мнению местных властей, прически. Так, в 2012 году местный судья перед началом игры сказал вратарю клуба «Аль-Шабаб» Валиду Абдулле, чтобы тот постриг свои волосы, которые рефери счел «недостаточно исламскими».

Интересно, что эти строгие законы действуют не для всех – перед их лицом, конечно, равны все, но некоторые равнее. Как сообщил сайт Ahdaaf, специализирующий ся на арабском и ближневосточном футболе, игроку клуба «Аль Вахда» из ОАЭ Сухаилю Аль Мансури пришлось постричься, поскольку его волосы сочли слишком длинными. А вот атакующему хавбеку клуба «Аль Аин» Омару Абдулрахману, признанному, к слову, лучшим игроком Азии 2016 года, разрешили оставить прическу в стиле Давида Луиза. В чем разница между ними, судите сами.

