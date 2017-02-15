Волосатым вход воспрещен. В ОАЭ преследуют игроков с «неправильными» прическами

Федерация футбола ОАЭ полагает, что у некоторых футболистов неправильные стрижки, и тем самым они дурно влияют на подрастающее поколение.

Наверное, многие из вас помнят, или же знают по рассказам, как в СССР боролись с неправильным внешним видом своих граждан, особенно из числа молодежи и подрастающего поколения. Носишь длинные волосы – вызовут на педсовет и пропесочат по полной программе. А уж если еще и джинсы носишь – тогда, считай, вообще пропал. В лучшем случае заставят постричься.

А ведь был еще риск не только наслушаться нотаций на педсовете, но и нарваться во дворе или на каких-нибудь «люберов», приехавших в город навести порядок – волосатых и прочих неформалов они не любили.

Примерно с тем же самым столкнулись сейчас футболисты, выступающие в ОАЭ. Как сообщает ВВС, местная федерация футбола разослала в клубы специальное письмо со списком из 46 игроков, чьи прически были признаны властями «неэтичными». В их число попал, например, нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян, защищающий цвета «Аль-Ахли», куда он перешел в сентября из китайского «Шанхай СИПГ».





Так Асамоа Гьян выглядел в январе 2017 года на Кубке Африки.

Сейчас на голове у Гьяна красуется «ирокез», а на висках выбриты узоры. В общем, ничего удивительного или чего-то из ряда вон выходящего – мы все уже давно привыкли к такому внешнему виду футболистов. Но некоторые исламские учения запрещают подобные стрижки, когда одна часть головы выбрита, а другая – нет. И власти ОАЭ опасаются, что местные дети, смотря на игроков, будут подражать им и делать такие же прически.

В письме из федерации, разосланным в клубы, говорится, что если игроки не постригутся в соответствии с принятыми нормами, им грозит наказание. Сначала - штраф, а потом речь может идти даже и о дисквалификации.

Некоторые футбольные арбитры, работающие на матчах внутренних турниров в ОАЭ, даже оценивают правильность и уместность причесок футболистов перед выходом на поле.

Похожие правила действуют и в соседней Саудовской Аравии – там тоже запрещены «ирокезы» и другие неправильные, по мнению местных властей, прически. Так, в 2012 году местный судья перед началом игры сказал вратарю клуба «Аль-Шабаб» Валиду Абдулле, чтобы тот постриг свои волосы, которые рефери счел «недостаточно исламскими».

Интересно, что эти строгие законы действуют не для всех – перед их лицом, конечно, равны все, но некоторые равнее. Как сообщил сайт Ahdaaf, специализирующий ся на арабском и ближневосточном футболе, игроку клуба «Аль Вахда» из ОАЭ Сухаилю Аль Мансури пришлось постричься, поскольку его волосы сочли слишком длинными. А вот атакующему хавбеку клуба «Аль Аин» Омару Абдулрахману, признанному, к слову, лучшим игроком Азии 2016 года, разрешили оставить прическу в стиле Давида Луиза. В чем разница между ними, судите сами.

On the left: Omar Abdulrahman exempt from haircut law.



On the right: Suhail Al-Mansoori of @AlWahdaFCC before he had to cut his hair. pic.twitter.com/20oE0g2Frg — Ahdaaf (@ahdaafme) 14 февраля 2017 г.

Стоит отметить, что в европейском и латиноамериканск ом футболе некоторые тренеры тоже вводили подобные правила. Так, главный тренер сборной Аргентины Даниэль Пассарелла перед ЧМ-1998 дал указание всем футболистам постричься, иначе дорога в команду для них будет закрыта. Подчинились все, даже Габриэль Батистута, укоротивший свою шевелюру. Исключением стал только хавбек «Реала» Фернандо Редондо, один из лучших опорных хавбеков мира рубежа веков. Для него личная свобода оказалась дороже, и на турнир во Францию он не поехал.