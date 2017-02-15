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«Самый памятный гол – «Лестеру». Кого подписал «Спартак-Нальчик»

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Самый памятный гол – «Лестеру». Кого подписал «Спартак-Нальчик»

Первый российский воспитанник футбольной академии из Великобритании Максим Бойчук подписал контракт с клубом ФНЛ «Спартак-Нальчик«.

ШАНС

«Советский спорт» четыре месяца назад уже писал об истории российского футболиста, тренирующегося в футбольной Академии в Англии. История получила развитие – молодого игрока пригласили в профессиональный клуб. Поэтому стоит напомнить, как все начиналось.

Когда Аршавин и Ко гремели на всю Европу, вгоняя в ступор голландцев, 10-летний Максим Бойчук гонял мяч во дворах Балабаново. Успехи команды Хиддинка застали 25-тысячный городок в Калужской области врасплох. Из футбольных секций имелся только любительский клуб, а его главным требованием было наличие энтузиазма у самих ребят.

Когда энтузиазма поубавилось, не стало и секции. К тому моменту Максиму было уже 14. Вряд ли тогда он думал, что через каких-то четыре года будет тренироваться на одном поле с игроками сборной Англии на базе близ Бирмингема. Ближе был Обнинск и тамошний «Квант», первая команда которого выступала на КФК.

К 17-ти годам Бойчук выступал на КФК за «Квант», правда, чаще выходя на замену. Играли те, кто постарше: либо обнинские ребята из предыдущих выпусков, либо «легионеры» – взрослые мужики. Но был момент, когда Максим четыре игры подряд забивал голы, выходя на замену.

Шанс попасть в большой футбол выпал благодаря известной в Европе программе отбора футболистов-любителей от одного популярного спортивного бренда. Подобные проекты для непрофессиональных игроков существуют с 2009 года. Набор идет в буквальном смысле с улицы. У лучших появляется шанс попасть в Академию в Англии и подписать профессиональный контракт. За семь лет более 50 ее воспитанников получили контракты. Например, экс-спартаковец Маджид Уорис.

Бойчук несколько лет подряд ездил на такие дворовые турниры. После того, как на одном из них его признали лучшим игроком, он отправился на просмотр в Англию. После полутора лет тренировок у 19-летнего Максима появился шанс попасть в профессиональный футбол.

ТЕСТ

- В начале декабря вернулся в Россию, чтобы отправиться на просмотр в российские клубы, - говорит Максим Бойчук, которому позвонил корреспондент «Советского спорта». - Но не получилось, потому что из-за финансовых проблем многие команды перенесли декабрьские сборы. Было предложение приехать на просмотр от трех команд. В январе поехал на первый сбор – со «Спартаком-Нальчиком». В итоге предложили остаться.

- Как о вас узнали в Нальчике?
- Ключевым стал матч с российским филиалом Академии в октябре 2016 года. Мы победили 3:2, а я забил два гола. Тренеры моего нового клуба смотрели запись этой и других игр. Например, матч против молодежки «Лестера», где я тоже забил важный мяч. Наверное, это была самая памятная для меня игра.

- Тяжело было адаптироваться в профессиональной команде?
- Непросто. В академии играл со сверстниками, а здесь большинство футболистов взрослые, опытные. Было очень много бега, много работы над «физикой».

- Справились?
- Да. Если многие ребята на некоторых кроссах сходили с дистанции, у меня и мыслей таких не было. В академии в Англии мне заложили хорошую «базу». Когда приезжал туда, во время йо-йо-теста пробегал только 18 отрезков. Теперь пробегаю 32 отрезка при норме для нападающего в профессиональном клубе в 28.

- Какие цели?
- Закрепиться в команде для начала. А так, конечно, хотелось бы заявить о себе голами, попасть через год-два в РФПЛ.

ХАРТ

Любопытно, что ничего этого могло и не быть – ни академии, ни шанса в ФНЛ. Бойчук мог бы пойти по стопам отца и стать военным.

- После первого просмотра в Англии мне сказали, что я не подошел, - вспоминает Бойчук. - Расстроился, конечно, сильно. Вернулся в Россию, сдал экзамены и поехал в Санкт-Петербург поступать на подводника. Мне нравилось это. Хотя у меня папа летчик, брат пошел по его стопам, но меня интересовало другое. Сдал письменные экзамены, а за день до физподготовки потянул спину. В итоге провалился и не смог поступить. Это был трудный момент. У меня обычная семья – денег, чтобы попасть на платное обучение не было.

- Как вышли из ситуации?
- Чтобы не попасть в армию, решил поступать в родном Обнинске – в Институт образования и науки. Подал заявление, но тут мне перезвонили из Англии и сказали приезжать. Было время подготовиться – начал тренироваться самостоятельно, бегать. Ездил в обнинский «Квант», чтобы над техникой поработать.

- И попали из Обнинска на базу английской сборной.
- Конечно, было непривычно, когда с тобой по соседству в тренажерном зале занимаются игроки сборной Англии. Они ведь звезды, их по телевизору показывают, а здесь идут по коридору навстречу. Автографы мы не просили, не хотели мешать готовиться к матчам, но поговорить иногда удавалось. Например, с Джо Хартом. В первый раз он поздоровался со мной, спросил, как дела. Когда в следующий раз встречались, спрашивал, откуда мы, что у нас за академия. Он очень общительный и жизнерадостный человек!

АГУЭРО

Поначалу Бойчук был запасным в команде Академии. Но уже во второй игре ему выпал шанс показать себя. Выйдя на замену вместо травмированного форварда при счете 0:1, Бойчук сначала сравнял счет, а потом и принес свой команде победу. С тех пор он был железным игроком основы Академии. В итоге Максим за полтора года поиграл против таких юношеских команд, как «Ливерпуль», ПСЖ, «Галатасарай» и множества английских команд, регулярно забивая голы.

- В том сезоне забил больше 30 мячей. В этом – где-то 15-16. Может, это рекорд для команды Академии, потому что долго играю здесь. Но точно не знаю – не придаю таким вещам большого значения, - объясняет Максим.

- Был вариант остаться в Англии?
- Пять английский клубов, в том числе из чемпионшипа, звали на просмотр. Но тренеры сразу им объясняли, что у меня проблемы с визой. Поэтому вариант с Англией отпадал.

– Что дали вам полтора года в Академии?
– Очень многое. По большому счету, раньше не понимал, что такое футбол. Мало просто работать с мячом. Надо осознанно делать каждое движение. Объясняли, как правильно открываться. Не просто бегать в ожидании мяча, а смотреть, что делают другие игроки, и в зависимости от этого заполнять зоны. Это было самым сложным.

- Есть мнение, что из двора выходят самые сильные футболисты. Согласны?
- Во дворе формируется свой стиль. Но в школе тоже многому учат – как обращаться с мячом, тактике. Считаю, в итоге все зависит от желания и трудолюбия. В Англии говорили, что 99 процентов успеха – это труд. И только один процент – таланта. Согласен с этим.

- На кого равняетесь из футболистов?
- На Агуэро. Из-за него, Яя Туре и Джо Харта болею за «Манчестер Сити».

- А из российских игроков?
- Всегда на слуху был Аршавин. Мне он до сих пор нравится. Думаю, Андрей не затерялся и сейчас и в сборной.

– В России наверняка есть и другие ребята, которым не повезло сразу попасть в профессиональную академию. Какой совет им дадите?
– Много трудиться и работать над собой. Анализировать свою игру, слушать советы опытных людей. Никогда не бояться и ставить перед собой только самые амбициозные цели.

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