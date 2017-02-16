«Как три периода в хоккее». Илья Авербух – о шоу в честь Татьяны Тарасовой

17-18 февраля в Москве пройдут три гала-представления, посвященные 70-летию выдающегося тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. О предстоящих шоу рассказывает его режиссер-постановщик, известный продюсер и хореограф, чемпион мира и Европы в танцах на льду, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.

- Наше гала-представление абсолютно эксклюзивно, – говорит Авербух. - Его состав участников настолько силен, что любое мировое шоу о таком может только мечтать. По количеству олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы в нынешнем сезоне это точно будет рекорд. Думаю, что всем москвичам несказанно повезло, потому что увидеть такое созвездие лучших фигуристов мира посчастливится нечасто.

На лед выйдут ученики Татьяны Тарасовой – олимпийские чемпионы Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Илья Кулик. Увидим на льду и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Примут участие в шоу двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева, олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпионы мира и Европы Мария Петрова и Алексей Тихонов, Оксана Домнина и Максим Шабалин, призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, многие и многие другие. Будет представлено и нынешнее поколение фигуристов. Это чемпионка мира Евгения Медведева, бронзовая медалистка чемпионата мира Елена Радионова, олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, призер чемпионатов Европы Максим Ковтун. Конечно же, выступит олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова. Это уникальное шоу, которое просто невозможно пропустить.

Помимо тех, кто выйдет на лед, Татьяну Анатольевну поздравят великие люди искусства нашей страны – Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Катя Сканави. Будут петь Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко… Сказать, что это будет созвездие – не сказать ничего.

- Участники шоу подготовят для своих выступлений специальные номера?

- Конечно. Все номера будут исполняться под живую музыку.

- Запланированы три гала-представления – одно в пятницу, два в субботу…

- Да, мы запланированы три шоу, как три периода в хоккее – потому что судьба Татьяны Анатольевны, естественно, связана и с этим видом спорта. Состав участников-фигуристов на всех шоу будет один и тот же. Но гости, певцы и музыканты, будут разные. Кто-то придет 17 февраля, кто-то 18-го. Программа выступлений, соответственно, будет меняться. Но, естественно, «обижено» поздравляющими ни одно шоу не будет.

- Будете ли вы задействованы в какой-либо роли, кроме как организатор – может быть, тоже выйдете на лед?

- Я не только организатор, но еще и хореограф многих номеров, которые участники шоу покажут в пятницу и субботу. Выстраиваю сценарий представлений, режиссирую все три гала-концерта, которые, по сути, разные, так как петь будут разные люди – и это большой объем работы, когда в шоу такое количество звезд. Поэтому на лед, как фигурист, я не выйду.

- Идея организовать шоу, посвященное Татьяне Тарасовой – ваша идея?

- Я предложил Татьяне Анатольевне сделать большие гала-шоу, и она откликнулась позитивно. Десять лет назад мы уже праздновали ее 60-летие, Татьяна Анатольевна тогда осталась довольна тем, как мы все провели. Поэтому сейчас она не колебалась с празднованием 70-летия. Бог любит троицу, надеемся, отпразднуем еще и 80-летие великой Татьяны Тарасовой. Это человек-легенда, человек-мощь, определяющий человек в фигурном катании. Мне кажется, нам только предстоит оценить весь тот вклад, который Татьяна Анатольевна внесла в развитие нашего вида спорта.

Шоу пройдет в ГЦКЗ «Россия» (Дворец спорта) в Лужниках

17 февраля – начало в 19.00

18 февраля – начало в 14.00 и 19.00