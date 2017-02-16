Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Спартак- : -Олесунн
Баскетбол  Зенит- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Фенербахче
Хоккей  СКА- : -ХК Сочи
Футбол  Ростов- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Как три периода в хоккее». Илья Авербух – о шоу в честь Татьяны Тарасовой

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Как три периода в хоккее». Илья Авербух – о шоу в честь Татьяны Тарасовой

17-18 февраля в Москве пройдут три гала-представления, посвященные 70-летию выдающегося тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой. О предстоящих шоу рассказывает его режиссер-постановщик, известный продюсер и хореограф, чемпион мира и Европы в танцах на льду, серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух.

- Наше гала-представление абсолютно эксклюзивно, – говорит Авербух. - Его состав участников настолько силен, что любое мировое шоу о таком может только мечтать. По количеству олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы в нынешнем сезоне это точно будет рекорд. Думаю, что всем москвичам несказанно повезло, потому что увидеть такое созвездие лучших фигуристов мира посчастливится нечасто.

На лед выйдут ученики Татьяны Тарасовой – олимпийские чемпионы Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Илья Кулик. Увидим на льду и олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. Примут участие в шоу двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Гордеева, олимпийские чемпионы Татьяна Навка и Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпионы мира и Европы Мария Петрова и Алексей Тихонов, Оксана Домнина и Максим Шабалин, призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, многие и многие другие. Будет представлено и нынешнее поколение фигуристов. Это чемпионка мира Евгения Медведева, бронзовая медалистка чемпионата мира Елена Радионова, олимпийские чемпионы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев, призер чемпионатов Европы Максим Ковтун. Конечно же, выступит олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова. Это уникальное шоу, которое просто невозможно пропустить.

Помимо тех, кто выйдет на лед, Татьяну Анатольевну поздравят великие люди искусства нашей страны – Владимир Спиваков, Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Катя Сканави. Будут петь Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, Тамара Гвердцители, Лев Лещенко… Сказать, что это будет созвездие – не сказать ничего.

- Участники шоу подготовят для своих выступлений специальные номера?
- Конечно. Все номера будут исполняться под живую музыку.

- Запланированы три гала-представления – одно в пятницу, два в субботу…
- Да, мы запланированы три шоу, как три периода в хоккее – потому что судьба Татьяны Анатольевны, естественно, связана и с этим видом спорта. Состав участников-фигуристов на всех шоу будет один и тот же. Но гости, певцы и музыканты, будут разные. Кто-то придет 17 февраля, кто-то 18-го. Программа выступлений, соответственно, будет меняться. Но, естественно, «обижено» поздравляющими ни одно шоу не будет.

- Будете ли вы задействованы в какой-либо роли, кроме как организатор – может быть, тоже выйдете на лед?
- Я не только организатор, но еще и хореограф многих номеров, которые участники шоу покажут в пятницу и субботу. Выстраиваю сценарий представлений, режиссирую все три гала-концерта, которые, по сути, разные, так как петь будут разные люди – и это большой объем работы, когда в шоу такое количество звезд. Поэтому на лед, как фигурист, я не выйду.

- Идея организовать шоу, посвященное Татьяне Тарасовой – ваша идея?
- Я предложил Татьяне Анатольевне сделать большие гала-шоу, и она откликнулась позитивно. Десять лет назад мы уже праздновали ее 60-летие, Татьяна Анатольевна тогда осталась довольна тем, как мы все провели. Поэтому сейчас она не колебалась с празднованием 70-летия. Бог любит троицу, надеемся, отпразднуем еще и 80-летие великой Татьяны Тарасовой. Это человек-легенда, человек-мощь, определяющий человек в фигурном катании. Мне кажется, нам только предстоит оценить весь тот вклад, который Татьяна Анатольевна внесла в развитие нашего вида спорта.   

Шоу пройдет в ГЦКЗ «Россия» (Дворец спорта) в Лужниках

17 февраля – начало в 19.00
18 февраля – начало в 14.00 и 19.00     

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Американские фигуристы выпустили ролик с поздравлениями ТарасовойНа официальной странице посольства США в Москве появилось сообщение, посвященное заслуженному тренеру СССР Татьяне Тарасовой, которой сегодня исполнилось 70 лет.Татьяна Тарасова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степениЗаслуженный тренер СССР, мастер спорта международного класса по фигурному катанию Татьяна Тарасова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.Фанатка. В понедельник прославленный тренер Татьяна Тарасова отмечает 70-летиеФанатка. В понедельник прославленный тренер Татьяна Тарасова отмечает 70-летиеОбозреватель «Советского спорта» – о Татьяне Тарасовой, принесшей стране со своими учениками семь золотых олимпийских медалей.День в истории. Татьяне Тарасовой исполнилось 70 летСегодня отмечает день рождения знаменитый советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Ей исполнилось 70 лет.18 февраля пройдет ледовое шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой18 февраля 2017 года в ГЦКЗ «Россия» (ДС «Лужники») состоится гала-концерт на льду «Татьяна Тарасова.Илья Авербух: Ничего удивительного в «десятках» Медведевой нетХореограф российской фигуристки Евгении Медведевой Илья Авербух прокомментировал выступление спортсменки на чемпионате Европы.Илья Авербух: Тарасова и Морозов могут усложнять программу, будем надеяться, что к ЧМ они пойдут в блестящей формеТренер и хореограф Илья Авербух выразил надежду, что чемпионы Европы из России Евгения Тарасова и Владимиру Морозов сохранят блестящую форму к чемпионату мира.Илья Авербух: Столбова и Климов еще скажут свое слово на чемпионате мираТренер и хореограф Илья Авербух считает, что фигуристы Ксения Столбова и Федор Климов еще скажут свое слово на чемпионате мира.Илья Авербух: Погорилая будет биться за золото ЧЕ, но при чистом прокате Медведева - первая в миреТренер и хореограф Илья Авербух поделился ожиданиями от чемпионата Европы по фигурному катанию, который стартовал в Чехии.Илья Авербух: Сотникова собирается возвращаться в большой спортТренер и хореограф Илья Авербух сообщил о том, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова намерена вернуться к соревнованиям высокого уровня.Илья Авербух: Судьба предоставила Ковтуну шанс, который он должен использоватьСеребряный призер Олимпийских игр, известный хореограф-постановщик Илья Авербух прокомментировал попадание в состав сборной России на чемпионат Европы фигуриста Максима Ковтуна.Илья Авербух: Медведева сделала колоссальный скачок в этом сезонеСеребряный призер Олимпиады-2002 и тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал золото Евгении Медведевой на чемпионате России в Челябинске.Татьяна Тарасова: Печально, что Липницкой снова придется лечиться. Жаль усилий, но так бываетЗаслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о травме российской фигуристки Юлии Липницкой.День в истории. Илье Авербуху – 43 года!18 декабря свой 43-й день рождения отмечает известный российский фигурист, ныне предприниматель Илья Авербух.Илья Авербух: Процесс наказания России за допинг напоминает китайскую пыткуСеребряный призер Олимпиады-2002 и тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал последствия второй части доклада Ричарда Макларена для российского спорта.Илья Авербух: Медведева может показывать еще больше, у нее огромный потенциалСеребряный призер Олимпиады-2002 и тренер Илья Авербух прокомментировал мировой рекорд Евгении Медведевой, установленный на финале Гран-при в Марселе.Илья Авербух: Четыре фигуристки в финале серии – это и приятный фактТренер и хореограф Илья Авербух полагает, что борьба за победу в финале Гран-при развернется между российскими фигуристками.Татьяна Тарасова: Не стоит ставить крест на КовтунеИзвестный российский тренер Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуриста Максима Ковтуна на Гран при в Китае, где он занял седьмое место.Илья Авербух: Уровень Медведевой недосягаем для соперницТренер и хореограф Илья Авербух полагает, что россиянка Евгения Медведева останется безоговорочным лидером сезона в женском одиночном катании.Татьяна Тарасова: Надеюсь, что падение Медведевой на Гран-при в Париже было последним для нееЗаслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Евгении Медведевой на Гран-при в Париже.
Главные новости
Футбол
«Рубин» и «Сибирь» сыграют в Кубке России на Центральном стадионе в Казани
Футбол
Хорхе Сампаоли – основной кандидат на пост главного тренера «Барселоны»
Футбол
Хави – о поражении «Барселоны»: Не надо опускать руки, еще не все кончено
Футбол
Рой Кин: «Арсенал» – команда без характера, в которой всего два достойных игрока
Теннис
Веснина уступила Дэвис во втором круге турнира в Дохе
Биатлон
Подчуфарова может пропустить следующий сезон
Футбол
В «Барселоне» задумались о целесообразности продления контракта с Энрике
Футбол
Михаэль Баллак: Складывается впечатление, что карьера Гетце пошла под откос
«Локомотив» претендует на лучшего игрока Кубка Африки
Хоккей
Ягр стал вторым игроком в истории НХЛ, набравшим 1900 очков
все новости
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасовавсе новости
Илья Авербух
Илья Авербухвсе новости