Адская гонка. Подчуфарова – 26-я, Старых – 42-я, Акимова – 51-я, Слепцова – 71-я

Ольга Подчуфарова стала лучшей из россиянок Источник: Союз биатлонистов России (СБР)

Ни одна из россиянок не смогла финишировать даже в топ-20 в индивидуальной гонке чемпионата мира в Хохфильцене. Лучшая из нашей команды – Ольга Подчуфарова. Худший результат – у Светланы Слепцовой: она заняла 71-е место, отстав от лидера на 8 минут.

Провал Акимовой

«Три минуты, три минуты – это много или мало?» – много лет назад распевал Валерий Леонтьев с экранов советских телевизоров.

Три минуты – это сущий кошмар, если речь идет об индивидуальной гонке биатлонистов. Такой штраф лидер сборной России 10-й номер общего зачета Кубка мира Татьяна Акимова получила на одной только второй стрельбе. А потом, на второй стойке, добавила к этому еще два промаха. При 100-процентной лежке ее результативность на стрельбе стоя оказалась – 50%.

Если называть вещи своими именами, то это однозначный провал лидера российской команды. Все три личные гонки в Хохфильцене она неизменно промахивалась: раз в спринте, трижды – в пасьюте, пять раз в индивидуалке.

Татьяна стартовала первой из россиянок, под девятым номером. К тому времени, как ушла в гонку Ирина Старых, Акимова растеряла все надежды на высокое место.

Старых продержалась чуть дольше – до третьей стрельбы, где прибавила к своему времени две штрафные минуты и тоже попрощалась с медальными надеждами.

Были они вообще? Почему нет. Речь ведь идет о спортсменке, которая отыгрывает в пасьюте 20 мест и занимает почетное четвертое, обгоняет по пути к финишу «элитарный клуб» во главе с Кайсой Макарайнен. В конце концов на чемпионате Европы именно Старых выиграла «классику» -- опять же с нулем. В Польше Ирина вообще промахнулась лишь дважды из шестидесяти одного выстрела – гроссмейстерский результат!

Но сегодня у нее три промаха и почти пять минут отставания от лидера.

Что важнее – критерии или логика?

Два промаха Ольги Подчуфаровой вычеркнули и эту спортсменку из списка наших надежд. Ольга при этом целенаправленно готовилась именно к этой гонке. В связке «спринт-пасьют» она не выступала.

Кто еще остался? Ах да, Светлана Слепцова.

-- Сегодня буквально все не получилось. Самочувствие было плохим. Адская гонка. Трасса уже вся разбита полностью, я не знаю, как они там, в последней группе, бегут, -- это слова Слепцовой после финиша. 5 промахов и 8 минут отставания от лидера.

«Светлана нам нужна. Она опытная. Это пример для молодежи, как нужно работать. Она выполнила нормы, соответствует критериям. Поэтому она в сборной», -- это мнение тренерского штаба, в частности главного наставника сборной Александра Касперовича.

Если абстрагироваться от критериев и посмотреть на ситуацию со стороны, что правильнее: отдать место спортсменке, которая прямо на чемпионате мира объявила, что он для нее последний, или дать подышать воздухом чемпионата мира той, что моложе и имеет хоть какую-то перспективу? Да, они обе ничего не выиграют здесь и сейчас, но все-таки опыт молодых гораздо ценнее, чем туристическая поездка для Слепцовой.

Ах, да – критерии. Но если наши критерии идут вразрез с логикой – то, может, стоит поменять критерии?

По нашим критериям, к слову, никаких шансов попасть в команду не было у Екатерины Аввакумовой. И спортсменка приняла решение выступать за Корею. Буквально в январе разобралась с документами и провела первые гонки за эту страну. Сегодня в индивидулаке она стала пятой. С нулем. И вся страна потянулась к локтям – кусать. Но не достать ведь.

«Как вы это сделали, Катя?» -- кинулись к ней российские журналисты после финиша.

«Ходом тяжело бороться, оставалось только стрелять», -- сказала Екатерина.

Именно так. Индивидуалка могла быть спасением для нашей команды, в которой вроде бы собрались приличные стрелки, но сегодня мы вновь не смогли достать своих козырей.

Слепцова сокрушалась по поводу безобразной трассы, и сочувствовала тем, кто бежал в заключительной группе. Но одна из последних номеров Лаура Дальмайер по разбитому снегу прибежала к золоту – уже третьему на этом чемпионате мира.

Нам и не снилось.

Чемпионат мира

Хохфильцен (Австрия)

Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 41.30,1 (1+0+0+0=1)

2. Габриэла Коукалова (Чехия) – отставание 24,7 (1+0+0+0=1 промах)

3. Алексия Рунгалдьер (Италия) – +1.45,6 (0)

4. Мари Лаукканен (Финляндия) – +1.56,8 (0+0+1+0=1 промах)

5. Екатерина Аввакумова (Южная Корея) – +2.03,6 (0)

6. Сюзан Данкли (США) – +2.06,8 (1+0+0+1=2)

7. Марен Хаммершмидт (Германия) – +2.27,5 (0+0+2+0=2)

8. Ванесса Хинц (Германия) – +2.45,5 (0+1+0+1=2)

9. Юлия Джима (Украина) – +2.46, 1 (0+0+1+1=2)

10. Алена Пидгрушная (Украина) – +2.54,6 (1+0+0+1=2)

13. Дарья Домрачева (Белоруссия) – +3.15,5 (0+2+0+1=3)

26. Ольга Подчуфарова (Россия) – +4.03,0 (1+0+0+1=2)

34. Анна Фролина (Южная Корея) – +4.19,2 (0+0+0+2=2)

42. Ирина Старых (Россия) – +5.11,2 (0+1+2+0=3)

51. Татьяна Акимова (Россия) – +6.12,3 (0+3+0+2=5)

71. Светлана Слепцова (Россия) – +7.53,7 (2+1+1+1=5)