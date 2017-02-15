Две смерти, нацистский гимн и биатлон. 5 главных спортивных скандалов недели

«Советский спорт» традиционно собирает пятерку самых громких спортивных событий России со знаком минус за прошедшую неделю.

Смерть в раздевалке

В субботу 11 февраля в Подмосковье после тренировки погиб 14-летний хоккеист молодежной команды «Витязь» Илья Солнышкин.

Мы привыкли, что смерть хоккеиста связана либо с проблемами со здоровьем, либо со столкновением на площадке, либо с попаданием шайбы. Однако этот случай – из ряда вон выходящий.

По предварительным данным парень погиб после того, как его избили в раздевалке. Свои же избили. Нападавших по сообщениям людей, которые вроде как знакомы с ситуацией, было двое. Один из них – здоровенный бугай, которого все подозревали в искусственном занижении возраста в паспорте.

Его-то Илья и вытеснил из первой пятерки, приехав не так давно из Санкт-Петербурга, где он до этого играл за молодежку местного СКА. В итоге пострадал. Его били в живот. Упав, Солнышкин мог удариться головой. Откачать мальчишку не удалось.

Есть, конечно, в показаниях «очевидцев» и «знакомых с ситуацией» и некоторые нестыковки. В любом случае, сейчас расследование ведется сразу с двух сторон. Полиция действует по своей линии, а Федерация хоккея России – по своей. Остается надеяться, что виновные будут найдены и понесут наказание.

Так били, или нет?

8 февраля стало известно о смерти замечательного советского вратаря Виктора Чанова в возрасте 57 лет. Причины смерти не уточнялись.

Позже стало известно о том, что еще 20 января Чанов был доставлен в госпиталь с серьезной черепно-мозговой травмой. Ему была сделана операция, после чего голкипер впал в кому.

Первая из появившихся версий гласила, что мастер спорта и трехкратный победитель чемпионата СССР попал в больницу после избиения. Его автомобиль под Киевом остановила группа неизвестных – Чанова вытащили из автомобиля и принялись избивать. Это и могло послужить причиной смерти.

По другой версии, Виктор Чанов просто упал с лестницы, когда ночью у себя в загородном доме вышел из комнаты, чтобы попить. В МВД Украины утверждают, что никакого избиения не было. При этом службы защиты порядка руководствуются лишь отсутствием заявления со стороны родственников и друзей пострадавшего.

Отдайте сами, или лишим

На прошедшей неделе продолжились репрессии по отношению к России в зимних видах спорта. Вслед практически за всеми международными зимними соревнованиями на 2017 год, у нас принялись отбирать и другие турниры.

На очередном конгрессе Международного союза биатлонистов России официально предложили добровольно отказаться от права проведения чемпионата мира по биатлону аж в 2021 году, которое получила Тюмень.

Вернее, как предложили – поставили ультиматум. Либо Россия добровольно отдает чемпионат мира, либо будет инициирован процесс лишения нас этих соревнований.

Тональность ответов со стороны Союза биатлонистов России со сдержанного смирения в самом начале, когда у нас отнимали этап Кубка мира и молодежный чемпионат мира, изменилась до воинственной под конец. Теперь мы готовы идти в суд.

Не обыкновенный фашизм

В воскресенье скандал разгорелся на матче теннисного Кубка Федерации. Между собой встречались сборные США и Германии Встреча проходила на Гавайях.

Представьте, какой шок испытали теннисистки сборной Германии, прилетевшие на матч Кубка Федерации, когда вместо их привычного гимна приглашенный исполнитель начал на чистом немецком петь ту самую «Песнь немцев», которая была гимном при нацистском режиме Адольфа Гитлера.

И ведь в США не просто ошиблись, скачав неправильный гимн. Исполнитель пел гимн а капелла – ошибки быть не могло. Или же человек несколько дней просто учил не те слова, отрабатывал не то исполнение. И ему никто об этом не сказал.

Немки чуть не расплакались. В США так и не поняли, что же произошло, но на всякий случай решили принести извинения. Вроде эпизод замяли.

Фур… гад!

Самый громкий, но и самый безобидный скандал произошел на биатлоне. После того, как Мартен Фуркад подпортил нашему биатлонисту Александру Логинову день рождения, напомнив ему и всему миру о дисквалификации за употребление допинга, нападки француза продолжились.

Во время первого вида программы чемпионата мира, смешанной эстафеты, Фуркад подрезал Логинова. Российский биатлонист упал. Во время награждения Антон Шипулин и Александр Логинов, вместе с девушками занявшие третье место, отказались жать французу руку. Тот попытался покинуть церемонию.

Разборки продолжились на пресс-конференции, вскоре вплеснувшись и в массы. Вся наша страна в миг возненавидела одного из самых титулованных биатлонистов современности. Дошло даже до промывания французских косточек в прайм-тайм на федеральном канале. Никогда еще наш биатлон не был так популярен.

В итоге все обошлось, Шипулин пожал руку Фуркаду, примирился. Но не стоит забывать, что и Логинов, и Фуркад, все еще в Австрии и могут вновь пересечься. Чем это закончится, никто не знает. Они-то не мирились.

