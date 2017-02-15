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Что? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — Митрион

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Что? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — Митрион
Источник: «Советский спорт»

«Советский спорт» составил небольшой гид по поединку между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом. Что за турнир нас ждет? Где он состоится? Когда и где следить за битвой тяжеловесов? Это все есть в нашем материале.

Что за турнир?

Bellator 172

Бой станет главным событием турнира американской промоутерской организации Bellator, которая базируется в Ньюпорт-Бич. Она была создана в 2008 году и за восемь лет вышла на лидирующие позиции в ММА-индустрии. На данный момент Bellator уступает лишь UFC. Раньше Bellator славился тем, что проводил турниры по олимпийской системе (на выбывание — прим.ред), но с приходом в организацию Скота Кокера они были отменены.

В разное время в этой организации чемпионами были российские бойцы: Александр Волков, Александр Шлеменко, Андрей Корешков и Виталий Минаков. На данный момент в Bellator также выступают Анастасия Янькова и Сергей Харитонов. Федор Емельяненко подписал не эксклюзивный контракт с промоушеном на четыре поединка. Не эксклюзивный — это значит, что Последний император имеет право выступать и в других организациях.

На данный момент в Bellator нет чемпиона в тяжелом весе. Ранее им являлся Виталий Минаков, но его лишили титула то ли из-за того, что он давно не бился в организации, то ли американцы обиделись на россиянина за то, что Виталий провел бой против Питера Грэхема в рамках Fight Nights.

Руководство компании собирается в ближайшем будущем разыграть титул. Вероятно, что победитель противостояния Емельяненко — Митрион в следующий раз подерется за пояс. Кто будет вторым финалистом, неизвестно. Хорошие шансы есть у француза Чейка Конго. Да и Виталий Минаков «сидит» на контракте. Поэтому, бой Емельяненко — Минаков увидеть вполне реально. Но не хотелось бы.

Мэтт Митрион
Мэтт МитрионИсточник: Associated Press

Где пройдет турнир?

Турнир пройдет в Сан-Хосе - городе в Калифорнии, который по численности населения - третий в штате после Лос-Анджелеса и Сан-Диего и десятый в США. Находится на западе штата Калифорния в северной части штата к югу от Сан-Франциско. Административный центр округа Санта-Клара. Население — один миллион человек.

В городе базируется профессиональный хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс», выступающий в НХЛ и основанный в 1991 году. Также располагается футбольный клуб «Сан-Хосе Эртквейкс» выступающий в MLS. В спортивном зале AKA тренируются известные бойцы смешанных единоборств, такие как Даниэль Кормье, Хабиб Нурмагомедов, Кейн Веласкез, Люк Рокхолд и другие. Короче говоря, город спортивный. Совершенно точно, что на бой Емельяненко — Митрион — зал будет забит.

Когда состоится бой?

Естественно, бой Федора — не единственный в программе шоу. Помимо главное поединка состоятся еще 16 баталий. В одной из них ученик Емельяненко, Анатолий Токов, проведет бой против американца Франциско Франце.

Предварительные бои 

Доминик Самнер (1-0) против Абрахама Ваесау (1-0) 
Рик Регер (7-2) против Карлоса Эдуардо Роха (9-4) 
Зак Эндрюс (3-0) против Джей Джея Окановича (3-1) 
Абнер Перез (0-0) против Гастона Боланоса (0-0) 
Джеймс Терри (18-9) против Джей Си Лламаса (8-5) 
Мартин Сано (4-2) против Диего Херцога (4-2) 
Анатолий Токов (24-3) против Франциско Франце (13-4-1) 
Джастин Тенедора (0-0) против Роки Рейеса (0-3) 
Мэтью Рамирес (1-2) против Джереми Мерфи (2-4) 
Энтони До (4-1) против Боби Эскаланте (4-5) 
Джон Карденас (1-0) против Луиса Варгаса (0-1) 
Нико Джексон (1-1) против Сезара Гонсалеса (0-1) 

Основные бои

Джош Косчек (17-10) против Маурисио Алонсо (12-7) 
Брук Майо (0-0) против Веты Артеаги (2-1) 
Чейк Конго (25-10-2) против Оли Томпсона (17-9) 
Джош Томсон (22-8) против Патрики Фрейре (16-8) 
Федор Емельяненко (36-4) против Мэтта Митриона (11-5) 

Теперь главный вопрос: во сколько начнется бой Емельяненко. Предварительные поединки начнутся 19 февраля ночью — в 03:00 по московскому времени. Основные бои — в 05:00 по Москве. Если вы хотите увидеть только главный бой, то не обязательно просыпаться в пять утра. Ориентировочно Федор и Мэтт выйдут в октагон в семь утра.

Мощный, но в борьбе - «ноль». Последние бои Мэтта Митриона

Увидите ли вы сильные и слабые стороны американца? Мощный, но в борьбе - «ноль». Последние бои Мэтта Митриона

Где следить за битвой?

У телеканала «Матч ТВ» налажена связь с Bellator, в отличие от UFC, поэтому мы увидим бой на общедоступном канале. В 05:00 по московскому времени покажут основные поединки турнира.
«Советский спорт» также будет следить за ходом турнира. Начиная с 04:00 мск. мы будем вести текстовую трансляцию, в ходе которой постараемся передать каждую деталь бойцовского шоу, эмоции, и надеемся, что радость российским фанатам ММА.

Насколько хорошо ты знаешь Федора Емельяненко? Тест от «Советского спорта»

Голосование: Как завершится бой Федор Емельяненко – Мэтт Митрион? (19 февраля, Bellator 172)

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