Что? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — Митрион
«Советский спорт» составил небольшой гид по поединку между россиянином Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом. Что за турнир нас ждет? Где он состоится? Когда и где следить за битвой тяжеловесов? Это все есть в нашем материале.
Что за турнир?
Bellator 172
Бой станет главным событием турнира американской промоутерской организации Bellator, которая базируется в Ньюпорт-Бич. Она была создана в 2008 году и за восемь лет вышла на лидирующие позиции в ММА-индустрии. На данный момент Bellator уступает лишь UFC. Раньше Bellator славился тем, что проводил турниры по олимпийской системе (на выбывание — прим.ред), но с приходом в организацию Скота Кокера они были отменены.
В разное время в этой организации чемпионами были российские бойцы: Александр Волков, Александр Шлеменко, Андрей Корешков и Виталий Минаков. На данный момент в Bellator также выступают Анастасия Янькова и Сергей Харитонов. Федор Емельяненко подписал не эксклюзивный контракт с промоушеном на четыре поединка. Не эксклюзивный — это значит, что Последний император имеет право выступать и в других организациях.
На данный момент в Bellator нет чемпиона в тяжелом весе. Ранее им являлся Виталий Минаков, но его лишили титула то ли из-за того, что он давно не бился в организации, то ли американцы обиделись на россиянина за то, что Виталий провел бой против Питера Грэхема в рамках Fight Nights.
Руководство компании собирается в ближайшем будущем разыграть титул. Вероятно, что победитель противостояния Емельяненко — Митрион в следующий раз подерется за пояс. Кто будет вторым финалистом, неизвестно. Хорошие шансы есть у француза Чейка Конго. Да и Виталий Минаков «сидит» на контракте. Поэтому, бой Емельяненко — Минаков увидеть вполне реально. Но не хотелось бы.
Где пройдет турнир?
Турнир пройдет в Сан-Хосе - городе в Калифорнии, который по численности населения - третий в штате после Лос-Анджелеса и Сан-Диего и десятый в США. Находится на западе штата Калифорния в северной части штата к югу от Сан-Франциско. Административный центр округа Санта-Клара. Население — один миллион человек.
В городе базируется профессиональный хоккейный клуб «Сан-Хосе Шаркс», выступающий в НХЛ и основанный в 1991 году. Также располагается футбольный клуб «Сан-Хосе Эртквейкс» выступающий в MLS. В спортивном зале AKA тренируются известные бойцы смешанных единоборств, такие как Даниэль Кормье, Хабиб Нурмагомедов, Кейн Веласкез, Люк Рокхолд и другие. Короче говоря, город спортивный. Совершенно точно, что на бой Емельяненко — Митрион — зал будет забит.
Когда состоится бой?
Естественно,
бой Федора — не единственный в программе
шоу. Помимо главное поединка состоятся
еще 16 баталий. В одной из них ученик
Емельяненко, Анатолий Токов, проведет
бой против американца Франциско Франце.
Предварительные бои
Доминик Самнер (1-0) против Абрахама Ваесау (1-0)
Рик Регер (7-2) против Карлоса Эдуардо Роха (9-4)
Зак Эндрюс (3-0) против Джей Джея Окановича (3-1)
Абнер Перез (0-0) против Гастона Боланоса (0-0)
Джеймс Терри (18-9) против Джей Си Лламаса (8-5)
Мартин Сано (4-2) против Диего Херцога (4-2)
Анатолий Токов (24-3) против Франциско Франце (13-4-1)
Джастин Тенедора (0-0) против Роки Рейеса (0-3)
Мэтью Рамирес (1-2) против Джереми Мерфи (2-4)
Энтони До (4-1) против Боби Эскаланте (4-5)
Джон Карденас (1-0) против Луиса Варгаса (0-1)
Нико Джексон (1-1) против Сезара Гонсалеса (0-1)
Основные бои
Джош Косчек (17-10) против Маурисио Алонсо (12-7)
Брук Майо (0-0) против Веты Артеаги (2-1)
Чейк Конго (25-10-2) против Оли Томпсона (17-9)
Джош Томсон (22-8) против Патрики Фрейре (16-8)
Федор Емельяненко (36-4) против Мэтта Митриона (11-5)
Теперь главный вопрос: во сколько начнется бой Емельяненко. Предварительные поединки начнутся 19 февраля ночью — в 03:00 по московскому времени. Основные бои — в 05:00 по Москве. Если вы хотите увидеть только главный бой, то не обязательно просыпаться в пять утра. Ориентировочно Федор и Мэтт выйдут в октагон в семь утра.
Увидите ли вы сильные и слабые стороны американца? Мощный, но в борьбе - «ноль». Последние бои Мэтта Митриона
Где следить за битвой?
У
телеканала «Матч ТВ» налажена связь с
Bellator, в отличие от UFC,
поэтому мы увидим бой на общедоступном
канале. В 05:00 по московскому времени
покажут основные поединки турнира.
«Советский спорт» также будет следить за ходом турнира. Начиная с 04:00 мск. мы будем вести текстовую трансляцию, в ходе которой постараемся передать каждую деталь бойцовского шоу, эмоции, и надеемся, что радость российским фанатам ММА.