Светлана Слепцова: Я не достойна места в эстафете
Светлана Слепцова и Татьяна Акимова подвели итоги индивидуальной гонки на чемпионате мира.
СЛЕПЦОВА: ВРЯД ЛИ МЕНЯ ПОСТАВЯТ В ЭСТАФЕТУ
- Светлана, что сегодня не получилось? Из-за чего такой скромный результат? – вопрос Слепцовой, занявшей только 60-е место.
- Может, это связано с жарой… Не знаю. Тут могу ответить только за себя, но с первого круга мне уже было непросто, поскольку на трассе была жуткая каша. Плюс я отбегала весь чемпионат Европы и почти весь чемпионат мира. Видимо, накопилась усталость, которая сказалась на стрельбе – не могла сконцентрировать
- Силы на эстафету остались?
- Не думаю, что меня поставят в состав. Мне кажется, и сегодняшнее выступление это показывает, что я просто не заслужила места в лучшей четверке.
- Это личные ощущения или были какие-то разговоры в команде?
- Нет, о ней внутри сборной пока вообще речи не шло. Мы идем от гонки к гонке. Но, основываясь на своих ощущениях, я чувствую, что просто не достойна места в эстафете.
- Дадите совет мужчинам по выбору заявочной группы на индивидуалку?
- Лучше стартовать в первой. Тенек здесь есть только на дальнем подъеме, а так вся трасса разбита, и бежать очень тяжело.
- Если вас не заявят в эстафету, турнир, получается, для вас окончен. Вы же говорили, что этот чемпионат мира будет последним в вашей карьере. Подведете какой-то итог? Довольны тем, как все сложилось?
- Я была рада уже тому, что в принципе попала в команду, смогла сюда приехать. Думала, меня заявят только на одну гонку, а в итоге я пробежала все. Пусть и не так удачно, как хотелось бы. Но в любом случае, это уже больше, чем то, на что я рассчитывала в своей ситуации.
Акимова: Не надо было выцеливать на стойке
- Татьяна, как прошла гонка? Как бежалось, стрелялось? – вопрос Акимовой, показавшей 19-й результат (лучший среди всех россиянок).
- Бежалось, в целом, неплохо. Хорошо шла по дистанции, хороша подходила к рубежам. Единственная моя серьезная ошибка была на стрельбе стоя. Наверное, надо было работать в своем режиме, я же пыталась выцеливать и сбилась с ритма, из-за чего закрыла не все мишени. Возможно, сказалась моя неуверенность на стойке, которая все еще сохраняется.
- Была разница между стартовыми группами? Ведь большинство лидеров заявились в последнюю.
- По моим ощущениям, трасса серьезно разбивалась. Вроде, последний круг был получше, особенно на тех участках, что в тени. Но в целом первые номера получили небольшое преимущество.
- В преддверии эстафеты что можно исправить, чтобы выступить лучше?
- Надо просто тщательно проанализировать все, что произошло сегодня, и постараться не допускать новых ошибок.