Светлана Слепцова: Я не достойна места в эстафете

Светлана Слепцова и Татьяна Акимова подвели итоги индивидуальной гонки на чемпионате мира.

СЛЕПЦОВА: ВРЯД ЛИ МЕНЯ ПОСТАВЯТ В ЭСТАФЕТУ

- Светлана, что сегодня не получилось? Из-за чего такой скромный результат? – вопрос Слепцовой, занявшей только 60-е место.

- Может, это связано с жарой… Не знаю. Тут могу ответить только за себя, но с первого круга мне уже было непросто, поскольку на трассе была жуткая каша. Плюс я отбегала весь чемпионат Европы и почти весь чемпионат мира. Видимо, накопилась усталость, которая сказалась на стрельбе – не могла сконцентрировать ся, на лежке вообще все разлетелось, на стойке тоже допустила промахи… Наверное, для меня это была самая сложная гонка на сезон.

- Силы на эстафету остались?

- Не думаю, что меня поставят в состав. Мне кажется, и сегодняшнее выступление это показывает, что я просто не заслужила места в лучшей четверке.

- Это личные ощущения или были какие-то разговоры в команде?

- Нет, о ней внутри сборной пока вообще речи не шло. Мы идем от гонки к гонке. Но, основываясь на своих ощущениях, я чувствую, что просто не достойна места в эстафете.

- Дадите совет мужчинам по выбору заявочной группы на индивидуалку?

- Лучше стартовать в первой. Тенек здесь есть только на дальнем подъеме, а так вся трасса разбита, и бежать очень тяжело.

- Если вас не заявят в эстафету, турнир, получается, для вас окончен. Вы же говорили, что этот чемпионат мира будет последним в вашей карьере. Подведете какой-то итог? Довольны тем, как все сложилось?

- Я была рада уже тому, что в принципе попала в команду, смогла сюда приехать. Думала, меня заявят только на одну гонку, а в итоге я пробежала все. Пусть и не так удачно, как хотелось бы. Но в любом случае, это уже больше, чем то, на что я рассчитывала в своей ситуации.

Акимова: Не надо было выцеливать на стойке

- Татьяна, как прошла гонка? Как бежалось, стрелялось? – вопрос Акимовой, показавшей 19-й результат (лучший среди всех россиянок).

- Бежалось, в целом, неплохо. Хорошо шла по дистанции, хороша подходила к рубежам. Единственная моя серьезная ошибка была на стрельбе стоя. Наверное, надо было работать в своем режиме, я же пыталась выцеливать и сбилась с ритма, из-за чего закрыла не все мишени. Возможно, сказалась моя неуверенность на стойке, которая все еще сохраняется.

- Была разница между стартовыми группами? Ведь большинство лидеров заявились в последнюю.

- По моим ощущениям, трасса серьезно разбивалась. Вроде, последний круг был получше, особенно на тех участках, что в тени. Но в целом первые номера получили небольшое преимущество.

- В преддверии эстафеты что можно исправить, чтобы выступить лучше?

- Надо просто тщательно проанализировать все, что произошло сегодня, и постараться не допускать новых ошибок.