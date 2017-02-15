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Эрик Байи: Моуринью решил сделать меня игроком основы, это был настоящий сюпрпиз

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Жозе Моуринью что-то объясняет Эрику Байи и Антонио Валенсии
Жозе Моуринью что-то объясняет Эрику Байи и Антонио ВаленсииИсточник: Reuters

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» ответил на вопросы журналистов.

О первых матчах в Премьер-Лиге

«Мне очень повезло, поскольку в начале сезона я получил достаточно игровой практики. Это помогло мне адаптироваться в чемпионате Англии, вырасти и понять многое. Это было полезно для меня. Возможно, поэтому тренерский штаб давал мне шанс. Но не стоит принимать это, как должное. Я обязан усердно работать, чтобы тренер мог на меня рассчитывать. Вообще, в «Юнайтед» очень тяжело получить место в основе.

После того, как я перешел в «МЮ», настоящим сюрпризом стало решение Моуринью поставить меня в стартовый состав. Это действительно было неожиданно. Я благодарен всем сотрудникам клуба, фитнес-тренерам, нашему наставнику. Они очень помогли мне», – сказал футболист.

О роли Моуринью

«Он отличается от других специалистов. В моей карьере никогда не было такого тренера. Жозе занимается с каждым индивидуально. Он показывал мне видеоролики с матча, мы обсуждали ошибки и подчеркивали для себя что-то новое. Мы много говорим о тактике, а это очень полезная вещь. Особенно для меня. 

Жозе Моуринью: Думаю, у мамы Погба большие неприятности, ей будет очень тяжело (видео)

Я всегда пытался делать то, что требовал тренер. Думаю, его наставления очень помогли мне вырасти. Моуринью, благодаря своему богатому опыту, научил меня смотреть на некоторые вещи по-другому», – сказал защитник.

О своей карьере

«Как я говорил ранее, я был очень рад, что тренер сразу поставил меня в стартовый состав. Поэтому мой период адаптации прошел очень быстро. Я молод и хочу прогрессировать. Счастлив, что мне удалось найти свой путь и заслужить уважение со стороны старших партнеров», – сказал Байи.

О предстоящем матче с «Сент-Этьеном» и ситуации Погба

«Конечно, это особый случай не только для братьев Погба, но и для всей семьи. Однако, мы должны сфокусироваться на матче с «Сент-Этьеном». Погба немного шутил на тренировке, но он сам прекрасно понимает, что нас ждет тяжелый матч.

Наш соперник проводит неплохой сезон. Сейчас эта команда на ходу. Уверен, «Сент-Этьен» захочет доставить нам очень много проблем», – сказал Байи, слова которого приводит пресс-служба «Юнайтед».

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Матч

Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен

Место и дата

16 февраля 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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