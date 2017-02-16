Валерий Рейнгольд: В Лиге Европы наибольшие опасения вызывает «Зенит»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матчей российских команда в 1/16 финал Лиги Европы.

«Андерлехт» – «Зенит»

– Как ни странно, но именно «Зенит» вызывает у меня наибольшие опасения перед матчами Лиги Европы. Команду покинул стержневой футболист – Аксель Витсель. Да, приобретений было много, но мы не можем с уверенностью говорить, что новички смогут влиться в коллектив. Мы ничего не можем сказать об уровне игры Эрнани. Те же слова можно сказать и про Молло. Одно дело быть лидером «Крыльев», другое – играть в «Зените». Если он такой замечательный футболист, почему не смог продолжить карьеру во Франции?

«Андерлехт» мы видели полгода назад в матчах с «Ростовом». Ничего особенного бельгийцы не показали. Но сейчас на их стороне физическое состояние. Чемпионат Бельгии возобновился в конце января. Может ли набрать форму «Зенит»? Сомнения. Были бы в команде Халк и Витсель и был бы здоров Данни, уверенности у меня было бы больше.

«Краснодар» – «Фенербахче»

– Год назад именно на стадии 1/16 финала Лиги Европы закончил свое выступление «Краснодар». Тогда соперником была «Спарта», сейчас – «Фенербахче». Турки кажутся более серьезным соперником, но шансы я бы оценил 50 на 50. Я видел «Фенербахче». Там играют Шкртел, Эменике, россиянин Нойштедтер. Их можно побеждать. Но вот «Краснодар» не умеет играть через «не могу», там все «джентльмены» - ногу уберут, дорогу уступят. Нет у команды характера. Пойдет игра – замечательно, могут четыре мяча забить, а не пойдет – это мы видели в матчах с «Арсеналом», «Оренбургом» и «Анжи».

У меня еще большие вопросы вызывает квалификации главного тренера «Краснодара» Игоря Шалимова. По первой части сезона я так и не понял, какой он тренер, какие у него взгляды и какую игру он ставит. Сплошной сумбур. И если «Краснодар» не пройдет «Фенербахче», в следующем сезон у краснодарцев будет новый тренер.

«Ростов» – «Спарта»

– В «Ростове» уверен больше, чем в остальных. Всегда говорил, что Лига Европы – это турнир как раз для «Ростова». Команда дисциплинированная, команда знает, как играть, у нее поставлена игра. Она умеет добиться результата в матчах с очень серьезными соперниками. К тому же, «Ростов» никого не потерял в зимнее трансферное окно. «Спарта» - соперник по зубам.