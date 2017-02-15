Слуцкого просят извиниться за «битье судей». Зачем собирался комитет по этике
В среду состоялось первое заседание комитета РФС по этике под руководством нового председателя – Семена Андреева. Так в РФС напомнили, что такой комитет вообще существует.
Последний раз комитетчики собирались, как рассказывал один из членов комитета Андрей Созин, еще до возвращения в РФС Виталия Мутко – то есть до сентября 2015 года. Зачем собрались в этот раз? Подошло время обсудить вопрос полугодичной давности. Леонид Слуцкий в июне 2016 года в программе «Детский вопрос» на «Матч ТВ» в шутку объяснил, за что, по его мнению, можно бить судей: «А что, для этого какие-то основания нужны? В принципе, если человек арбитр – его уже можно бить. По крайней мере, если это российский арбитр».
После этого было обнадеживающее начало Евро, провал сборной, самоидентификаци
- Члены комитета единогласно осудили такое высказывание Слуцкого, - сказал Семен Андреев по итогам заседания. - Принято решение вынести тренеру замечание. А также рекомендовать ему организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами.
А если не извинится? К тому же сам тренер уже высказывался, что если извиняться за каждую шутку, то стоит поставить под сомнение и возможность шутить.
- Насколько знаю, Слуцкий пока работает и учится за рубежом, - сказал Андреев. - Но ответственный секретарь комитета с ним предварительно общался. Слуцкий в принципе подтвердил, что готов принять любое решение нашего комитета.
Ситуация со Слуцким – не единственная за последнее время, ради которой комитету стоило собраться вновь. Был, например, конфликт журналиста и главного тренера «Оренбурга» Роберта Евдокимова на послематчевой пресс-конференци
- Больше ни по какому вопросу никто не обращался, - подтвердил Андреев. – И материалов по другим делам не поступало.
Важно понимать, что обратиться в комитет по этике по существующим нормам может только президент РФС. Самостоятельно решать, каким вопросом заниматься, комитет неуполномочен.
- Будем готовить свои предложения на исполком, - сообщил Андреев. – Хотим исправить данную норму регламента. Наверное, после исполкома сможем собираться самостоятельно.
Тогда все несомненно станут этичнее друг к другу.