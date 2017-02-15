Слуцкого просят извиниться за «битье судей». Зачем собирался комитет по этике

В среду состоялось первое заседание комитета РФС по этике под руководством нового председателя – Семена Андреева. Так в РФС напомнили, что такой комитет вообще существует.

Последний раз комитетчики собирались, как рассказывал один из членов комитета Андрей Созин, еще до возвращения в РФС Виталия Мутко – то есть до сентября 2015 года. Зачем собрались в этот раз? Подошло время обсудить вопрос полугодичной давности. Леонид Слуцкий в июне 2016 года в программе «Детский вопрос» на «Матч ТВ» в шутку объяснил, за что, по его мнению, можно бить судей: «А что, для этого какие-то основания нужны? В принципе, если человек арбитр – его уже можно бить. По крайней мере, если это российский арбитр».

После этого было обнадеживающее начало Евро, провал сборной, самоидентификаци я игроков и тренеров, трудная осень с ЦСКА, уход из клуба, где Слуцкий проработал семь лет, даже путешествие в Антарктиду. С ответом из «Детского вопроса» только определенности не было. Наконец, дело разрешилось.

- Члены комитета единогласно осудили такое высказывание Слуцкого, - сказал Семен Андреев по итогам заседания. - Принято решение вынести тренеру замечание. А также рекомендовать ему организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами.

А если не извинится? К тому же сам тренер уже высказывался, что если извиняться за каждую шутку, то стоит поставить под сомнение и возможность шутить.

- Насколько знаю, Слуцкий пока работает и учится за рубежом, - сказал Андреев. - Но ответственный секретарь комитета с ним предварительно общался. Слуцкий в принципе подтвердил, что готов принять любое решение нашего комитета.

Ситуация со Слуцким – не единственная за последнее время, ради которой комитету стоило собраться вновь. Был, например, конфликт журналиста и главного тренера «Оренбурга» Роберта Евдокимова на послематчевой пресс-конференци и. Ужасные высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес теперь уже экс-руководителя судей Валентина Иванова. И совсем недавняя история – про то, как руководителя объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича заподозрили в подделке документов. Перед выборами президента РФС в письме тренеров в поддержку Валерия Газзаева появилась подпись, которую не признал Курбан Бердыев. Контрольно-дисци плинарный комитет ту историю обсудил, переправил в комитет по этике. Но оно почему-то по адресу не дошло.

- Больше ни по какому вопросу никто не обращался, - подтвердил Андреев. – И материалов по другим делам не поступало.

Важно понимать, что обратиться в комитет по этике по существующим нормам может только президент РФС. Самостоятельно решать, каким вопросом заниматься, комитет неуполномочен.

- Будем готовить свои предложения на исполком, - сообщил Андреев. – Хотим исправить данную норму регламента. Наверное, после исполкома сможем собираться самостоятельно.

Тогда все несомненно станут этичнее друг к другу.



