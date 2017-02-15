Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Павлюченкова5:7, 6:2, 2:6Цибулкова
Хоккей  Трактор2 : 1Металлург
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Теннис  Кербер- : -Касаткина
Футбол  Реал- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Слуцкого просят извиниться за «битье судей». Зачем собирался комитет по этике

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Слуцкого просят извиниться за «битье судей». Зачем собирался комитет по этике
Источник: «Советский спорт»

В среду состоялось первое заседание комитета РФС по этике под руководством нового председателя – Семена Андреева. Так в РФС напомнили, что такой комитет вообще существует.

Последний раз комитетчики собирались, как рассказывал один из членов комитета Андрей Созин, еще до возвращения в РФС Виталия Мутко – то есть до сентября 2015 года. Зачем собрались в этот раз? Подошло время обсудить вопрос полугодичной давности. Леонид Слуцкий в июне 2016 года в программе «Детский вопрос» на «Матч ТВ» в шутку объяснил, за что, по его мнению, можно бить судей: «А что, для этого какие-то основания нужны? В принципе, если человек арбитр – его уже можно бить. По крайней мере, если это российский арбитр».

После этого было обнадеживающее начало Евро, провал сборной, самоидентификация игроков и тренеров, трудная осень с ЦСКА, уход из клуба, где Слуцкий проработал семь лет, даже путешествие в Антарктиду. С ответом из «Детского вопроса» только определенности не было. Наконец, дело разрешилось.

- Члены комитета единогласно осудили такое высказывание Слуцкого, - сказал Семен Андреев по итогам заседания. - Принято решение вынести тренеру замечание. А также рекомендовать ему организовать публичное извинение в СМИ перед арбитрами.

А если не извинится? К тому же сам тренер уже высказывался, что если извиняться за каждую шутку, то стоит поставить под сомнение и возможность шутить.

- Насколько знаю, Слуцкий пока работает и учится за рубежом, - сказал Андреев. - Но ответственный секретарь комитета с ним предварительно общался. Слуцкий в принципе подтвердил, что готов принять любое решение нашего комитета.

Ситуация со Слуцким – не единственная за последнее время, ради которой комитету стоило собраться вновь. Был, например, конфликт журналиста и главного тренера «Оренбурга» Роберта Евдокимова на послематчевой пресс-конференции. Ужасные высказывания президента ЦСКА Евгения Гинера в адрес теперь уже экс-руководителя судей Валентина Иванова. И совсем недавняя история – про то, как руководителя объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича заподозрили в подделке документов. Перед выборами президента РФС в письме тренеров в поддержку Валерия Газзаева появилась подпись, которую не признал Курбан Бердыев. Контрольно-дисциплинарный комитет ту историю обсудил, переправил в комитет по этике. Но оно почему-то по адресу не дошло.

- Больше ни по какому вопросу никто не обращался, - подтвердил Андреев. – И материалов по другим делам не поступало.

Важно понимать, что обратиться в комитет по этике по существующим нормам может только президент РФС. Самостоятельно решать, каким вопросом заниматься, комитет неуполномочен.

- Будем готовить свои предложения на исполком, - сообщил Андреев. – Хотим исправить данную норму регламента. Наверное, после исполкома сможем собираться самостоятельно.

Тогда все несомненно станут этичнее друг к другу.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Комитет по этике рекомендовал Слуцкому публично извиниться за свои слова о судьяхСегодня состоялось первое заседание Комитета по этике, на котором рассматривалось высказывание бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого о судьях.Он уедет жить в Лондон! «Челси» отложил покупку Марио Фернандеса до летаОн уедет жить в Лондон! «Челси» отложил покупку Марио Фернандеса до летаЛондонский «Челси» планирует вернуться к переговорам по покупке защитника ЦСКА летомСлухи! Летом Фернандес уедет в «Челси». При чем здесь Каррера?Слухи! Летом Фернандес уедет в «Челси». При чем здесь Каррера?Главные спортивные сплетники Николай Амплеев и Степан Чаушьян рассказали о готовящемся трансфере защитника ЦСКА.Игорь Акинфеев: На случай ухода Слуцкого лучшая кандидатура – это ГончаренкоГолкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев оценил профессиональные качества главного тренера столичной команды Виктора Гончаренко.15 февраля комитет по этике рассмотрит слова Слуцкого о том, что арбитра «можно бить»15 февраля комитет по этике будет рассматривать слова бывшего тренера ЦСКА Леонида Слуцкого. Об этом сообщил глава комитета Семен Андреев.Британская газета включила Слуцкого в список 20 тренеров, заслуживших право поработать в АПЛБританская газета The Telegraph составила список из 20 самых недооцененных тренеров, которые заслужили шанс поработать в английской премьер-лиге.Слуцкий «проставляется», а «Терек» меняет название. Обзор сборов (видео)Слуцкий «проставляется», а «Терек» меняет название. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Леонид Слуцкий: Буду приходить на Арену ЦСКА, как к себе домойБывший главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий, посетивший армейцев на сборе в Испании, рассказал о своих планах относительно посещений матчей столичной команды.Леонид Слуцкий: Мой приезд на матч ЦСКА? Я давно обещал «проставиться»Экс-наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, почему решил посетить столичную команду на сборе в Испании.Георгий Черданцев: Слуцкий так проникся АПЛ, что видит лишь плюсы и не обращает внимание на минусыКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал об отношении к чемпионату Англии экс-наставника московского ЦСКА Леонида Слуцкого, а также сравнил атмосферу Премьер-лиги с РФПЛ.Каррера шпионит за «быками», а Слуцкий вернулся в ЦСКА. Обзор сборов (видео)Каррера шпионит за «быками», а Слуцкий вернулся в ЦСКА. Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Золото хоккеисток на Универсиаде, четыре очка россиян в НХЛ и крутой гол Денисова. Главные новости утраЗолото хоккеисток на Универсиаде, четыре очка россиян в НХЛ и крутой гол Денисова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра вторника.Витиньо: Было очень приятно увидеть Слуцкого сноваНападающий ЦСКА Витиньо поделился впечатлениями от встречи с бывшим главным тренером армейцев Леонидом Слуцким.Слуцкий навестил ЦСКА в Испании (фото)Экс-главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий побывал в расположении команды, которая сейчас находится на сборе в Испании.Комментаторы «Матч ТВ» встретили в Лондоне Леонида Слуцкого (фото)Комментаторы телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель и Константин Генич встретились в Лондоне с экс-наставником московского ЦСКА Леонидом Слуцким.Александр Кокорин: О том, что Слуцкий покинет ЦСКА, я знал заранееНападающий «Зенита» Александр Кокорин уверен в том, что Леонид Слуцкий сможет продолжить тренерскую карьеру на высоком уровне.«Челси»: Нам ничего не известно о том, что Слуцкий может занять какую-то должность в нашем клубеГлава департамента по связям с общественностью «Челси» Стив Аткинс не подтвердил информацию о том, что бывший наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может войти в штаб лондонского клуба.Александр Бубнов: Возможная работа в «Челси» позволит Слуцкому чуть по-новому взглянуть на футболФутбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал новость о том, что бывшему главному тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому может быть предложена работа в «Челси».Слуцкий может получить работу в «Челси»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России может войти в аналитический отдел «Челси», сообщает британская газета Daily Star.Муса встретился со Слуцким в ЛестереНападающий «Лестера» Ахмед Муса, ранее выступавший за ЦСКА, встретился в Англии с бывшим наставником армейцев Леонидом Слуцким. Об этом футболист сообщил в Instagram.
Главные новости
Биатлон
Магдалена Нойнер: Расчетливость и невозмутимость Дальмайер поистине впечатляют
Футбол
Шешуков подписал контракт с «Балтикой»
Биатлон
Габриэла Коукалова: Сегодня Дальмайер оказалась сильнее и быстрее, бороться с ней очень тяжело
Хоккей
Алексей Кручинин: Мозякин, наверное, вводит какие-то коды, нельзя столько забивать
Футбол
Валерий Рейнгольд: У «Краснодара» будет другой тренер, если клуб не пройдет «Фенербахче»
Футбол
Неймар: Шансы «Барселоны» на выход в следующую стадию ЛЧ – 1 %, остальное – вера
Хоккей
Борис Михайлов: СКА не та команда, которая будет выбирать себе противника
Лаура Дальмайер: Опоздала на пресс-конференцию из-за высокого давления, гонка отняла очень много сил
Футбол
Роман Зозуля: Если есть возможность вернуться в «Днепр», готов идти туда пешком
Велотрек
Сергей Ковпанец: Перкинс достоин быть в сборной России
все новости
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости