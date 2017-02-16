Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Спартак- : -Олесунн
Баскетбол  Зенит- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Фенербахче
Хоккей  СКА- : -ХК Сочи
Футбол  Ростов- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Чехи, Фуркад… Нас не любят? Да мы сами себя не любим!

Степан Охотников
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Чехи, Фуркад… Нас не любят? Да мы сами себя не любим!
Источник: Reuters

Невеселые мысли на фоне невеселого для российских биатлонистов чемпионата мира.

Наблюдая за чемпионатом мира, складывается полнейшее ощущение, что нас спешат отправить из мира биатлона. Куда? Куда подальше.

Мировой биатлон, конечно, и сам давно не таков, как прежде, даже с точки зрения обычного журналиста. Возможно ли было еще лет 10-12 назад представить что какие-то отдельно взятые команды станут блажить на весь биатлонный мир – будто их спокойствию и безопасности что-то (кто-то) угрожает?

В 2003 году Уле-Айнар Бьорндален повздорил с российскими телекомментаторами – дескать они все врут и никакой астмы у него никогда не было (он в тот год свое первое личное золото на чемпионате мира завоевал, если кто не знает). И что? Ну поговорили тет-а-тет, что-то там произнесли в эфир (точно никто не знает) – все и закончилось.

Журналисты… Журналисты в те годы были для мирового биатлона почти священной коровой! Посмел бы их кто-то куда-то не пустить! Они имели доступ ко всему – от собственной сборной до биатлонных звезд первой величины. Да что звезды? Еще за полчаса до и через полчаса после соревнований любого ранга эти звезды свободно передвигались в толпе болельщиков (тогда счет шел на сотни!) и раздавали автографы, фотографировались. Интервью с ними (хоть за обедом, хоть даже на массажном столе) были чем-то пусть не обыденным, но вполне реальным сюжетом журналистского материала. И вот теперь…

Все, конечно, меняется. Меняется мир биатлона, меняется мироощущение болельщика, меняется само место России в биатлоне. Нас нынче прессуют. Прессуют жестко и во многом несправедливо, но с другой стороны… Прошла первая половина чемпионата мира – у нас одна бронза. Лет 10-12 назад такое положение дел вызвало бы почти истерику в кругах болельщиков (немногочисленных) и (еще более немногочисленных) журналистов. Как же так?! Мы на грани провала! После безмедального 2016 года провалом, по большому счету, уже мало что покажется.

Давайте посмотрим правде в глаза. С 2010 года (шесть лет!) нашей сборной не было в топ-3 медального зачета ни на одном крупном соревновании, включая домашнюю Олимпиаду! Ни на одном! Кто-нибудь скажет мне (без помощи гугла), когда сборная России в последний раз выигрывала командный зачет Олимпийских игр или чемпионата мира? В 2001 году, дорогие болельщики, а до этого – в 1996-м. В новом веке в топ-3 Олимпиад и чемпионатов мира мы были меньше, чем в половине случаев. Единожды - первыми, дважды – вторыми и пять раз – третьими.

Что немцы? Что норвежцы? Франция уверенно теснит нас в этом перечне и нам нечего возразить. По какой причине мы считаем – мол, с нами начнут считаться. Чехи говорят, что в голову придет, и к ним присушиваются. А что? Нас что ли считать великой биатлонной державой?

2011 – 6-е место в общекомандном зачете

2012 – 7-е

2013 – 5-е

2014 – 4-е

2015 – 5-е

2016 – ну вы сами все помните…

Дело, конечно, не в нынешнем руководстве СБР, но тенденцию и самих требований ведь никто не изменил. На дворе 2017-й. Нас душат антидопинговые службы и IBU всячески поддакивает им (давайте представим, что нечто подобное стряслось с норвежцами или немцами, а ведь может же!). Выбирая между СБР и ВАДА, угадайте, что решит IBU?

А мы говорим – нас зажимают, нас не любят… Мы не любим себя сами – вот и выгребаем: антидопинг гнобит с безжалостностью и безразличием, «биатлонная семья» воспринимает лишь как бедных родственников (долго ль еще будет терпеть?), болельщики…

Впрочем, одна гонка способна все изменить. Может сегодняшняя?


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Две смерти, нацистский гимн и биатлон. 5 главных спортивных скандалов неделиДве смерти, нацистский гимн и биатлон. 5 главных спортивных скандалов недели«Советский спорт» традиционно собирает пятерку самых громких спортивных событий России со знаком минус за прошедшую неделюСлишком большой, чтобы его свалить. Мартен Фуркад – антигерой неделиСлишком большой, чтобы его свалить. Мартен Фуркад – антигерой неделиНа этой неделе нам не пришлось ломать голову, выбирая антигероя недели в мировом спорте.Cветлана Ишмуратова: Хорошо, что примирение состоялосьCветлана Ишмуратова: Хорошо, что примирение состоялосьДвукратная олимпийская чемпионка – о своем видении конфликта Фуркада и Шипулина, и надеждах на победы российских биатлонистов.Дмитрий Губерниев: На меня никто не наезжал по поводу слов в адрес ФуркадаРоссийский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему грубо высказался в адрес французского биатлониста Мартена Фуркада.Губерниев против Чехии. Зачем тренер Коукаловой обвиняет комментатора в угрозах?Губерниев против Чехии. Зачем тренер Коукаловой обвиняет комментатора в угрозах?Ондржей Рыбарж рассказал, что его команда получает угрозы со стороны россиян. А виноват в этом «сумасшедший русский комментатор».Антон Шипулин: Мы пообщались с Фуркадом, поняли друг другаРоссийский биатлонист Антон Шипулин рассказал о своих взаимоотношениях с Мартеном Фуркадом и об обвинениях России в системном применении допинга.«Посмотрел три минуты шоу на Первом канале. Стало противно»«Посмотрел три минуты шоу на Первом канале. Стало противно»Олимпийский чемпион Сергей Тарасов – о первых днях чемпионата мира, скандале с Мартеном Фуркадом и его освещении на ТВ.Мартен Фуркад: Хотел отпраздновать победу еще на стрельбищеФранцузский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями после гонки преследования на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия). Напомним, что он занял первое место.Кусок мимо рта. Шипулин, как и Старых, стал четвертым в гонке преследованияКусок мимо рта. Шипулин, как и Старых, стал четвертым в гонке преследованияАнтон Шипулин финишировал четвертым в гонке преследования в семи секундах от пьедестала. Победил Фуркад.Фуркад выиграл гонку преследования на чемпионате мира, Шипулин - четвертыйНа чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялась гонка преследования у мужчин. Победу в ней одержал французский биатлонист Мартен Фуркад.Юстина Ковальчик: Хорошо, что спорт в биатлоне снова будет на первом местеДвукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик прокомментировала символическое примирение Мартена Фуркада и Антона Шипулина на чемпионате мира по биатлону.Мартен Фуркад: Два промаха – слишком много, чтобы быть довольным собойФранцузский биатлонист Мартен Фуркад подвел итоги спринта на чемпионате мира в Хохфильцене, по итогам которого он выиграл бронзу.Фургадство? Немного об этикеФургадство? Немного об этикеВ своей колонке главного редактора Николай Яременко возвращается к теме, которая два дня не покидала ленты информагенств.Фуркад разместил на своей странице Вконтакте фотографию рукопожатия с ШипулинымФранцузский биатлонист Мартен Фуркад на своей странице Вконтакте разместил новую фотографию. На ней запечатлено рукопожатие с его российским коллегой Антоном Шипулиным.Мартен Фуркад: Жду, что российские биатлонисты пригласят меня выпить водкиФранцузский биатлонист Мартен Фуркад сказал, что последние разногласия не повлияют на его хорошие отношения с Антоном Шипулиным. Также он отметил, что ждет приглашения выпить водки с российскими коллегами.Антон Шипулин: Мы с Фуркадом не пришли к одному мнению, но конфликт исчерпанАнтон Шипулин: Мы с Фуркадом не пришли к одному мнению, но конфликт исчерпанПосле мужского спринта Антон Шипулин дал интервью российским журналистам.Рикко Гросс: Я рад, что Шипулин и Фуркад успокоились и помирилисьСтарший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал итоги мужского спринта, который состоялся на чемпионате мира в Хохфильцене, а также конфликтную ситуацию между Мартеном Фуркадом и Антоном Шипулиным.Антон Шипулин: Мы с Фуркадом не пришли к компромиссу, но решили помиритьсяРоссийский биатлонист Антон Шипулин сказал, что он помирился со своим французским коллегой Мартеном Фуркадом.Фуркад и Шипулин встретились вне пьедестала. Долгожданное рукопожатие состоялосьФуркад и Шипулин встретились вне пьедестала. Долгожданное рукопожатие состоялосьМужская сборная России неудачно провела первую личную гонку чемпионата мира.Немец Долль стал чемпионом мира по биатлону в спринте, Гараничев - десятыйНа чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялся мужской спринт. Победу в нем одержал немец биатлонист Бенедикт Долль.
Главные новости
Футбол
Победы «Баварии» и «Реала» в ЛЧ, красивый гол Чалова и шайба Барбашева в НХЛ. Главные новости утра
Футбол
Карлос Каземиро: Забив гол «Наполи», я потерял дар речи (видео)
Биатлон
Шипулин стартует первым в индивидуальной гонке на ЧМ, Фуркад - 4-м, Логинов - 31-м, Волков - 99-м
MMA
Федор Емельяненко: Популярность меня очень утомляет
Футбол
Серхио Рамос: Поражение «Барселоны»? Не хочется смотреть, как страдают твои друзья
Хоккей
Шайба Барбашева принесла победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом» (видео)
Хоккей
«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»
Футбол
Видео дня: Победный гол Чалова пяткой на 90-й минуте матча ЦСКА – «Картахена»
Футбол
Карло Анчелотти: Мы должны показать такую игру как сегодня еще раз
Футбол
Роббен и Бензема признаны лучшими игроками матчей 1/8 финала ЛЧ
все новости
Мартен Фуркад
Мартен Фуркадвсе новости