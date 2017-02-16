Чехи, Фуркад… Нас не любят? Да мы сами себя не любим!

Невеселые мысли на фоне невеселого для российских биатлонистов чемпионата мира.

Наблюдая за чемпионатом мира, складывается полнейшее ощущение, что нас спешат отправить из мира биатлона. Куда? Куда подальше.

Мировой биатлон, конечно, и сам давно не таков, как прежде, даже с точки зрения обычного журналиста. Возможно ли было еще лет 10-12 назад представить что какие-то отдельно взятые команды станут блажить на весь биатлонный мир – будто их спокойствию и безопасности что-то (кто-то) угрожает?

В 2003 году Уле-Айнар Бьорндален повздорил с российскими телекомментатора ми – дескать они все врут и никакой астмы у него никогда не было (он в тот год свое первое личное золото на чемпионате мира завоевал, если кто не знает). И что? Ну поговорили тет-а-тет, что-то там произнесли в эфир (точно никто не знает) – все и закончилось.

Журналисты… Журналисты в те годы были для мирового биатлона почти священной коровой! Посмел бы их кто-то куда-то не пустить! Они имели доступ ко всему – от собственной сборной до биатлонных звезд первой величины. Да что звезды? Еще за полчаса до и через полчаса после соревнований любого ранга эти звезды свободно передвигались в толпе болельщиков (тогда счет шел на сотни!) и раздавали автографы, фотографировалис ь. Интервью с ними (хоть за обедом, хоть даже на массажном столе) были чем-то пусть не обыденным, но вполне реальным сюжетом журналистского материала. И вот теперь…

Все, конечно, меняется. Меняется мир биатлона, меняется мироощущение болельщика, меняется само место России в биатлоне. Нас нынче прессуют. Прессуют жестко и во многом несправедливо, но с другой стороны… Прошла первая половина чемпионата мира – у нас одна бронза. Лет 10-12 назад такое положение дел вызвало бы почти истерику в кругах болельщиков (немногочисленны х) и (еще более немногочисленных ) журналистов. Как же так?! Мы на грани провала! После безмедального 2016 года провалом, по большому счету, уже мало что покажется.

Давайте посмотрим правде в глаза. С 2010 года (шесть лет!) нашей сборной не было в топ-3 медального зачета ни на одном крупном соревновании, включая домашнюю Олимпиаду! Ни на одном! Кто-нибудь скажет мне (без помощи гугла), когда сборная России в последний раз выигрывала командный зачет Олимпийских игр или чемпионата мира? В 2001 году, дорогие болельщики, а до этого – в 1996-м. В новом веке в топ-3 Олимпиад и чемпионатов мира мы были меньше, чем в половине случаев. Единожды - первыми, дважды – вторыми и пять раз – третьими.

Что немцы? Что норвежцы? Франция уверенно теснит нас в этом перечне и нам нечего возразить. По какой причине мы считаем – мол, с нами начнут считаться. Чехи говорят, что в голову придет, и к ним присушиваются. А что? Нас что ли считать великой биатлонной державой?

2011 – 6-е место в общекомандном зачете

2012 – 7-е

2013 – 5-е

2014 – 4-е

2015 – 5-е

2016 – ну вы сами все помните…

Дело, конечно, не в нынешнем руководстве СБР, но тенденцию и самих требований ведь никто не изменил. На дворе 2017-й. Нас душат антидопинговые службы и IBU всячески поддакивает им (давайте представим, что нечто подобное стряслось с норвежцами или немцами, а ведь может же!). Выбирая между СБР и ВАДА, угадайте, что решит IBU?

А мы говорим – нас зажимают, нас не любят… Мы не любим себя сами – вот и выгребаем: антидопинг гнобит с безжалостностью и безразличием, «биатлонная семья» воспринимает лишь как бедных родственников (долго ль еще будет терпеть?), болельщики…

Впрочем, одна гонка способна все изменить. Может сегодняшняя?



