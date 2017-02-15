Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Женщины
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Хоккей  Трактор2 : 1Металлург
Футбол  Реал- : -Наполи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Боль Джанаева не оставляет». Сыграет ли со «Спартой» вратарь «Ростова»?

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Боль Джанаева не оставляет». Сыграет ли со «Спартой» вратарь «Ростова»?
Источник: «Советский спорт»

Завтра в Ростове-на-Дону состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между желто-синими и «Спартой».

- Вы готовились к игре в Турции. Почему? – первый вопрос главному тренеру «Ростова» Ивану Данильянцу.
- Из-за условий подготовки мы полетели в Белек, где были хорошие условия. Вчера вернулись домой, а здесь снег. Мы все-таки на юге живем, а тут метель, сильный ветер. Завтра будет сложно обеим командам.

- Почему Эзатолахи и Григорьева отдали в аренду?
- На их позиции у нас есть ребята, на которых мы рассчитываем больше. Не совсем правильно держать игроков и не давать им играть. Например, Григорьев хочет восстановить свою былую форму, которая была до травмы. Принято решение отпустить их, чтобы получали практику. Мы ждем этих футболистов летом.

- Что можете еще сказать о сопернике?
- В плей-офф Лиги Европы редко попадают случайно, не секрет, что «Спарта» умеет играть в футбол. Соперник много забивает и мало пропускает, по всем показателям они заслуживают нашего внимания. Уверены, что наши футболисты понимают силу «Спарты». У нас есть опыт игры с грандами футбола, но в плей-офф не бывает слабых команд.

- «Спарта» жаловалась, что «Ростов» спрятался от посторонних глаз, и называла вас «партизанами».
- Мы вообще любим тишину. Серьезные вещи делаются в такой обстановке. Завтра мы бы хотели увидеть нашу команду с засученными рукавами и пониманием того, что за нашей спиной есть болельщики.

- Что вам удалось узнать о чешском клубе?
- Мы, прежде всего, следили за своей подготовкой. Но все же знаем, что соперник провел восемь контрольных игр и почти все выиграл. Это серьезно.

- Как здоровье Джанаева?
- Это очень сложный вопрос. Его участие в матче – вопрос не сегодняшнего дня. Пропущено много времени, он мало участвовал в командных тренировках, занимался сам. У Сослана даже получилось выйти на поле в последней контрольной игре. Если Джанаев скажет, что готов, то будет играть. Но боль его не оставляет, у него есть проблемы.

- Где будете готовиться к ответной встрече?
- Наше тренировочное поле замело, а основное поле не хочется портить, поэтому мы опять полетим в Турцию.

Матч

Ростов - Спарта

Судья:

Бас Нейхёйс (Голландия)

Место и дата

16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дик Адвокат: В Европе недооценивают силу российского и турецкого чемпионатовДик Адвокат: В Европе недооценивают силу российского и турецкого чемпионатовГлавный тренер турецкого «Фенербахче» голландец Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча 1/16 Финала Лиги Европы с «Краснодаром».«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита»«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита»Форвард Олег Ящук – легенда «Андерлехта», сейчас он детский тренер в бельгийском клубе. Идеальный собеседник перед матчем «Зенита».Юри Тилеманс: «Андерлехт» набрал хороший ход, готовы показать это в игре с «Зенитом»Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».Валерий Рейнгольд: У «Краснодара» будет другой тренер, если клуб не пройдет «Фенербахче»Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матчей российских команда в 1/16 финал Лиги Европы.Эрик Байи: Моуринью решил сделать меня игроком основы, это был настоящий сюпрпизЭрик Байи: Моуринью решил сделать меня игроком основы, это был настоящий сюпрпизЗащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» ответил на вопросы журналистов.Эрик Байи: Это особый случай для братьев Погба, однако «МЮ» должен сфокусироваться на матчеЗащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи прокомментировал ситуацию полузащитника Поля Погба, которому предстоит провести матч против своего брата Флорентена.Главный тренер «Андерлехта»: На матч с «Зенитом» в составе будут измененияГлавный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».Главный тренер «Спарты»: В «Ростове» есть игроки, которых я бы хотел видеть у себяГлавный тренер «Спарты» Томаш Пожар поделился ожиданиями от матча Лиги Европы с «Ростовом».Франк Веркаутерен: С учетом ухода Халка из «Зенита» у «Андерлехта» есть шансы выйти в следующий раундБывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом».Вячеслав Караваев: Для меня возвращение в Россию – это что-то особенноеЗащитник «Спарты» Вячеслав Караваев поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в рамках Лиги Европы.Жозе Моуринью: Думаю, у мамы Погба большие неприятности, ей будет очень тяжело (видео)Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» ответил на вопросы журналистов.Тимофей Калачев: Завтра у «Ростова» будет соответствующий настройПолузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился ожиданиями от матча Лиги Европы со «Спартой».Иван Данильянц: Принято решение отпустить Григорьева и Эзатолахи в арендуГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал информацию о том, что Максим Григорьев и Саид Эзатолахи отданы в аренду в другие клубы.Иван Данильянц: Боль не оставляет ДжанаеваГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился информацией о состоянии Сослана Джанаева.«Нас подставили». Почему с билетами на «Ростов» – «Спарта» творится кошмар«Нас подставили». Почему с билетами на «Ростов» – «Спарта» творится кошмарБолельщики «Ростова» негодуют - цены на билеты на матч Лиги Европы задрали, а потом опустили, подставив тех, кто билеты уже купил.Ван Перси не поможет «Фенербахче» в матче с «Краснодаром»Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси не сыграет против «Краснодара» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.Глеб перешел в «Крылья Советов». Таблица трансферов РФПЛГлеб перешел в «Крылья Советов». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Жулиано: Мы хотим обыграть «Андерлехт» и пройти в Лиге Европы как можно дальшеПолузащитник «Зенита» Жулиано оценил шансы питерского клуба в Лиге Европы.«Зенит» интересуется КараваевымРуководство «Зенита» проявляет интерес к защитнику чешской «Спарты» Вячеславу Караваеву, сообщает «Федеральное агентство новостей».Андрей Червиченко: Новосельцеву лучше вернуться в «Ростов», чем просиживать штаны на лавке «Зенита»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию, что защитник «Зенита» Иван Новосельцев может вернуться в «Ростов» на правах аренды.
Главные новости
Баскетбол
«Локомотив-Кубань» одолел «Астану» на домашнем паркете
Футбол
«Бавария» – «Арсенал». Стартовые составы команд
Футбол
«Реал» – «Наполи». Стартовые составы
MMA
Марат Балаев: Если Федор не «вырубит» Митриона ударом, то в партере точно «сломает»
Биатлон
Анфиса Резцова: Медальные надежды на ЧМ связаны только с мужской сборной
Футбол
Неймар: Отдам всего себя, чтобы перевернуть исход противостояния с «ПСЖ»
Теннис
WTA: Кузнецова пропустит турнир в Дубае
Бокс
Флойд Мэйвезер: Макгрегору нужно решить свои вопросы с UFC, а затем думать о бое со мной
Футбол
Болельщики «Барселоны» оскорбляли Гомеша после матча с «ПСЖ» (видео)
Велотрек
Вячеслав Екимов: Перкинс усилит сборную в олимпийском спринте
все новости
Спарта
Спартакалендарьстатистика
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Иван Данильянц
Иван Данильянцвсе новости
Сослан Джанаев
Сослан Джанаеввсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости