Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Индивидуальная гонка. Мужчины
Футбол  Спартак- : -Олесунн
Баскетбол  Зенит- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Фенербахче
Хоккей  СКА- : -ХК Сочи
Футбол  Ростов- : -Спарта
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Будучи в нетрезвом состоянии, попытался войти в ночной клуб»

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Будучи в нетрезвом состоянии, попытался войти в ночной клуб»
Источник: Associated Press

Бронзовый призер Олимпиады 2012 года, двукратный чемпион мира австралийский трековый велогонщик 30-летний Шейн Перкинс изъявил желание выступать за сборную России.

«ПЕРКИНС УСИЛИТ СБОРНУЮ»

«Федерация велосипедного спорта России предоставила мне возможность реализовать мечту — выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио. Эти соревнования имеют особое значение для меня, так как мой отец выступал на Играх в Токио в 1964 года. Ассоциация велоспорта Австралии выразила мне поддержку», — написал Перкинс на своей странице в «Фейсбуке».

Нужен ли он нашей команде? С таким вопросом мы обратились к главному тренеру сборной России по треку Сергею Ковпанцу.

- Перкинс хочет выступать за Россию, это его мечта, но для этого надо иметь паспорт гражданина России, - сказал Ковпанец. – Но мы поддерживаем это желание Перкинса.

- Австралиец способен усилить нашу сборную?
- На сегодняшний день Шейн достоин быть в нашей команде. К тому же он создаст дополнительную конкуренцию. Сейчас Перкинс тренируется вместе со сборной России в Колумбии, где через два дня начнется Кубок мира. Австралиец будет там выступать за японскую континентальную команду. За нее выступает наш спринтер Дмитрий Денисов.

- Пока мы можем говорить только о желании самого Перкинса, - поясняет президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. – Не знаю, что так воодушевило Шейна, но я могу только поздравить его с тем, что еще один человек изъявил желание стать россиянином. Но получение гражданства – очень сложная процедура.

Что касается его ценности для нашей сборной, то нельзя забывать, что он уже не молодой человек. Хотя я ни в коем случае не хочу сказать, что его лучшие годы позади. Просто надо понимать, что Шейн не та звезда, которая гарантировано принесет нам медали. Но Перкинс однозначно усилит нашу сборную в олимпийском спринте.

- Федерация начнет процедуру получения Перкинсом российского гражданства?
- После публикации Шейном записи в «Фейсбуке» эта тема вышла в информационное пространство. Повторяю, получение гражданства - сложная процедура. Но могу сказать, что федерация первый шаг в этом направлении сделает.

СЕЙЧАС ШЕЙН ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН

Перкинс в детстве занимался крикетом, баскетболом и футболом, но в 13 лет переключился на велоспорт. Однако его спортивная карьера не была усыпана исключительно розами, в чем виноват сам Шейн. В 2004 году он победил в спринте и кейрине на молодежном чемпионате мира, однако вскоре был уличен в применении метамфетамина. Велогонщика дисквалифицировали на шесть месяцев, но медалей не лишили: учли тот факт, что он принял допинг случайно.

Был в жизни Перкинса еще один неприятный эпизод. 26 мая 2007 года в Аделаиде, будучи в нетрезвом состоянии, он попытался войти в ночной клуб и устроил скандал. Дисциплинарный трибунал федерации велоспорта Австралии дисквалифицировал Шейна на три года и приговорил к штрафу в 1000 австралийских долларов.

Однако это дела минувших дней. Сейчас Перкинс примерный семьянин, со своей супругой бывшей велогонщицей Кристин Бэйли они воспитывают сына Эйдана.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Якушевский: Перкинс моментально влился в коллективЧемпион Европы в велоспорте на треке Павел Якушевский рассказал о том, как влился в коллектив российских спринтеров двукратный чемпион мира в велоспорте на треке Шейн Перкинс.Призер ОИ-2012 австралиец Перкинс будет выступать за РоссиюБронзовый призер Олимпиады 2012 года по велоспорту австралиец Шейн Перкинс будет выступать за Россию на международных турнирах.Страна победившего велотрека. Андрей Шумаков - о популярности велоспорта в АвстралииСтрана победившего велотрека. Андрей Шумаков - о популярности велоспорта в АвстралииЕсли австралийскому велогонщику Шейну Перкинсу когда-нибудь установят памятник, я знаю, каким он будет. Улыбающийся парень на велосипеде с ребенком на руках (на фото). И обязательно в радужной майке чемпиона мира.
Главные новости
Футбол
Победы «Баварии» и «Реала» в ЛЧ, красивый гол Чалова и шайба Барбашева в НХЛ. Главные новости утра
Футбол
Михаэль Баллак: Складывается впечатление, что карьера Гетце пошла под откос
«Локомотив» претендует на лучшего игрока Кубка Африки
Хоккей
Ягр стал вторым игроком в истории НХЛ, набравшим 1900 очков
Футбол
Карлос Каземиро: Забив гол «Наполи», я потерял дар речи (видео)
Биатлон
Шипулин стартует первым в индивидуальной гонке на ЧМ, Фуркад – 4-м, Логинов – 31-м, Волков – 99-м
MMA
Федор Емельяненко: Популярность меня очень утомляет
Футбол
Серхио Рамос: Поражение «Барселоны»? Не хочется смотреть, как страдают твои друзья
Хоккей
Шайба Барбашева принесла победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом» (видео)
Хоккей
«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»
все новости
Шейн Перкинс
Шейн Перкинсвсе новости