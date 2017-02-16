«Будучи в нетрезвом состоянии, попытался войти в ночной клуб»

Бронзовый призер Олимпиады 2012 года, двукратный чемпион мира австралийский трековый велогонщик 30-летний Шейн Перкинс изъявил желание выступать за сборную России.

«ПЕРКИНС УСИЛИТ СБОРНУЮ»

«Федерация велосипедного спорта России предоставила мне возможность реализовать мечту — выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио. Эти соревнования имеют особое значение для меня, так как мой отец выступал на Играх в Токио в 1964 года. Ассоциация велоспорта Австралии выразила мне поддержку», — написал Перкинс на своей странице в «Фейсбуке».

Нужен ли он нашей команде? С таким вопросом мы обратились к главному тренеру сборной России по треку Сергею Ковпанцу.

- Перкинс хочет выступать за Россию, это его мечта, но для этого надо иметь паспорт гражданина России, - сказал Ковпанец. – Но мы поддерживаем это желание Перкинса.

- Австралиец способен усилить нашу сборную?

- На сегодняшний день Шейн достоин быть в нашей команде. К тому же он создаст дополнительную конкуренцию. Сейчас Перкинс тренируется вместе со сборной России в Колумбии, где через два дня начнется Кубок мира. Австралиец будет там выступать за японскую континентальную команду. За нее выступает наш спринтер Дмитрий Денисов.

- Пока мы можем говорить только о желании самого Перкинса, - поясняет президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов. – Не знаю, что так воодушевило Шейна, но я могу только поздравить его с тем, что еще один человек изъявил желание стать россиянином. Но получение гражданства – очень сложная процедура.

Что касается его ценности для нашей сборной, то нельзя забывать, что он уже не молодой человек. Хотя я ни в коем случае не хочу сказать, что его лучшие годы позади. Просто надо понимать, что Шейн не та звезда, которая гарантировано принесет нам медали. Но Перкинс однозначно усилит нашу сборную в олимпийском спринте.

- Федерация начнет процедуру получения Перкинсом российского гражданства?

- После публикации Шейном записи в «Фейсбуке» эта тема вышла в информационное пространство. Повторяю, получение гражданства - сложная процедура. Но могу сказать, что федерация первый шаг в этом направлении сделает.

СЕЙЧАС ШЕЙН ПРИМЕРНЫЙ СЕМЬЯНИН

Перкинс в детстве занимался крикетом, баскетболом и футболом, но в 13 лет переключился на велоспорт. Однако его спортивная карьера не была усыпана исключительно розами, в чем виноват сам Шейн. В 2004 году он победил в спринте и кейрине на молодежном чемпионате мира, однако вскоре был уличен в применении метамфетамина. Велогонщика дисквалифицирова ли на шесть месяцев, но медалей не лишили: учли тот факт, что он принял допинг случайно.

Был в жизни Перкинса еще один неприятный эпизод. 26 мая 2007 года в Аделаиде, будучи в нетрезвом состоянии, он попытался войти в ночной клуб и устроил скандал. Дисциплинарный трибунал федерации велоспорта Австралии дисквалифицирова л Шейна на три года и приговорил к штрафу в 1000 австралийских долларов.

Однако это дела минувших дней. Сейчас Перкинс примерный семьянин, со своей супругой бывшей велогонщицей Кристин Бэйли они воспитывают сына Эйдана.



