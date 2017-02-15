«Говорят, Витсель похоронил себя для сборной». Лучший спец по сопернику «Зенита»

Форвард Олег Ящук – легенда «Андерлехта», сейчас он детский тренер в бельгийском клубе. Идеальный собеседник перед матчем «Зенита» в Брюсселе.

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– Вы начали карьеру в 1993 году, в 16 лет. Что было в чемпионате Украины после распада СССР?

– В Украине я поиграл только полтора года за «Ниву» из Тернополя, поэтому толком не могу рассказать о турнире в те времена. Конечно, чемпионат СССР был сильнее чемпионата Украины, ведь отсутствовали сильные московские команды, как «Спартак» и «Динамо», а также другие хорошие коллективы.

Первое время в «Ниве» я обычно выходил на замены. Но дебют вышел у меня хороший – в 1995-м забил киевскому «Динамо» и сделал хет-трик в ворота «Шахтера» (до мая 2016-го Ящук был единственным футболистом, который забивал донецкой команде три мяча в матче чемпионата Украины – Прим. ред). В конце сезона мной интересовалось «Динамо», но я понимал, что вряд ли смогу выдержать конкуренцию в Киеве, а ехать по арендам как большинство молодых не хотелось.

Тогда мой агент сказал, что голландский ПСВ хочет меня видеть. На тот момент это был большой европейский клуб, в нападении играл Роналдо. И возможно, это судьба – мне не удалось вылететь из Украины в Голландию. После этого мы еще раз поговорили с агентом, он рассказал о варианте с «Андерлехтом». На тот момент я хотел как можно больше играть, поэтому бельгийский клуб виделся мне отличной возможностью – хорошая европейская команда, но без таких звезд, как в ПСВ. Конечно, хотелось поиграть вместе с Роналдо, но иметь игровую практику было важнее. Тем более, бразилец через год уехал играть в «Барселону».

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– На юношеском Евро-1994 вместе со сборной Украины вы стали бронзовым призером. Чем, помимо медалей, запомнился турнир в Ирландии?

– Тогда я первый раз выехал за границу. Ирландия запомнилась своей зеленью – вокруг было много полей. Отличные условия для команд, все для игроков. Правда, после недели там очень захотелось обратно в Украину (смеется). Кстати, на турнире мы встречались со сборной Бельгии, я им даже гол забил. Может быть, как раз тогда скауты «Андерлехта» меня заприметили, ведь после Евро в бельгийский «Шарлеруа» уехал играть Сережа Омельянович.

Во время турнира больше всего общался с Сергеем Перхуном, мы с ним здорово сдружились. Когда Сережа перешел в ЦСКА, мы иногда созванивались, я постоянно в интернете читал, как он сыграл. Почти всегда он попадал в разные рейтинги газет, спасал армейцев от пропущенных голов. В один день как обычно захожу в интернет почитать новости и узнаю, что его не стало. Для меня это был шок, я долго не мог поверить, что это действительно произошло…

Трудно кого-то выделить на том юношеском Евро. Зато был интересный случай после: когда выступал в Бельгии, против меня играл паренек моего возраста Бернд Тейс. Я его сразу вспомнил – ведь он был рыжим, да еще и капитаном сборной Бельгии на Евро в Ирландии. Мы с ним часто пересекались на поле, а сейчас он ассистент главного тренера «Гента».

«Рядом с бутсами Коллера обувь Радзински была как брелок для ключей»

– Не боялись в довольно юном возрасте ехать в другую страну? Вам было всего 19 лет.

– Я очень любил футбол, знал, зачем еду в Бельгию. Конечно, мне всегда хотелось вернуться домой в Украину, поэтому в каникулы или какие-то перерывы чемпионата я старался поехать на родину.

Поначалу самым сложным для меня был языковой барьер. Французский я не знал, а английский учил только в школе, но не на таком уровне, чтобы свободно общаться. Хорошо, что в молодежной команде «Андерлехта» играли несколько ребят из России и других бывших стран СССР, поэтому было проще.

В Бельгии было сделано все для игрока, помогали абсолютно со всем, никаких проблем, только играй. Сначала жил вместе с партнерами, а потом клуб выделил мне машину и квартиру. Через пару сезонов руководство предложило перевезти в Брюссель родителей. И очень кстати – в Украине на тот момент было очень туго с работой. Они переехали и устроились работать в «Андерлехт». Мама до сих пор трудится в прачечной, а отец стриг газон до выхода на пенсию.

– У вас было очень много травм. Как удавалось каждый раз возвращаться?

– Да, мне часто задают этот вопрос (улыбается). Думаю, в первую очередь дело в характере. У меня было 4-5 операций, постоянно меня все пытались похоронить, но это давало мне еще больше сил доказать, что я хочу и могу играть.

– С 1999 года три сезона за «Андерлехт» играл Ян Коллер. Обычно здоровяки – веселые люди. Про чеха можно так сказать?

– О, тогда у нас была одна из лучших команд за все время. Мы выступали в Лиге чемпионов, Коллер вместе с Томашем Радзински наводили страх на защитников. Ян, конечно, был очень веселый и улыбчивый человек, любил пошутить. Коллер чуть ли не в два раза выше Радзински, а рядом с его бутсами обувь Томаша выглядела как брелок для ключей (смеется). Еще у нас в клубе есть традиция для новичков: во время общего обеда они встают на стол или стул и поют песню: и Коллер на стульчике стоял.

Чуть позже так встречали молодого Венсана Компани. Перед одной игрой у нас травмировался фланговый защитник, и его вызвали из молодежной команды. Сразу было видно, что он очень способный парень. Венсан сумел воспользоваться своим шансом и закрепиться в основе.

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– Как попали в 2006-м в греческий «Эрготелис»?

– На тот момент я уже провел десять лет в «Андерлехте», хотелось чего-то нового, забыть о неудачах и травмах, зарядиться положительными эмоциями. В принципе, мне это удалось, неплохо отыграл сезон, клуб предложил продлить контракт. Но моя дочь должна была пойти в европейскую школу, а в Греции подходящих не было, поэтому с женой решили, что не стоит оставаться.

Мне поступило предложение от голландской команды, я уже вернулся в Брюссель. В городе встретился со своим другом Сергеем Серебренниковым, он выступал за «Серкль Брюгге». Говорит мне: «Ты без клуба? Так идем к нам! У нас главный тренер – Глен де Бук, ты с ним играл в «Андерлехте». Я ему отвечаю: если бы Глен позвал – почему нет. Через 15 минут у меня звонит телефон – де Бук приглашает в команду (улыбается). Я ему сразу сказал, что у меня есть предложение из Голландии, но если там не получится, перейду к нему. В итоге я все же оказался в «Серкль Брюгге» и не особо жалею.

– Середняк «Серкль Брюгге» и топ-клуб «Андерлехт» – насколько отличались условия?

– Я продолжал жить в Брюсселе и ездить в Брюгге на машине (расстояние между городами примерно 100 км – Прим. ред.). Обычно я ехал вместе с Бесником Хаси – мы с ним в одно время выступали за «Андерлехт». Один день я за рулем, другой – он. В 2008-м он закончил карьеру и ушел помощником тренера как раз в брюссельский клуб.

В сезоне-2008/09 в чемпионате Бельгии я забил два мяча в ворота «Андерлехта», и мы выиграли 2:1. Даже играя за «Серкль Брюгге», я часто заходил на базу брюссельцев – у меня там было много друзей. Бесник после той игры неделю со мной не хотел разговаривать (смеется).

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«Андерлехт» пониже уровнем, чем «Зенит»

– Почему в Бельгии теперь столько талантливых игроков? Сейчас эта сборная – фаворит на любых турнирах.

– Думаю, клубы начали больше уделять внимания развитию своих молодых игроков. Хотя иногда кажется, что юных игроков чересчур нагружают. Бывает, у парнишки в неделю три занятия в академии клуба, плюс еще в школе футбольные занятия по 2-3 раза. Игрок устает, у него перестают гореть глаза и пропадает желание играть. В последнее время молодых футболистов часто приходится заставлять прилагать усилия на тренировках, они не всегда отдают все силы.

– Кто сейчас главная звезда «Андерлехта»?

– За Тилемансом очень пристально следят топ-клубы, и это неудивительно – в 19 лет футболист уже в основе на матчи Лиги чемпионов или Лиги Европы.

– Год назад «Шахтер» Луческу прошел «Андерлехт» в 1/8 финала Лиги Европы. Как оцените силу новой команды румына?

– Не хочется признавать, но «Андерлехт» все же пониже уровнем, чем петербуржцы.

– В начале января Аксель Витсель перешел в китайский клуб. Как этот трансфер обсуждался в Бельгии?

– Шума было очень много, одна из самых громких новостей в Бельгии. Я не любитель обсуждать кого-то, поэтому не хочу говорить, правильно он поступил или нет. Многие в Бельгии восприняли это так, что Аксель ушел за большими деньгами, похоронил себя как игрока сборной. Новость о переходе Витселя обсуждали точно не меньше, чем когда он сломал ногу Василевскому в 2009-м.