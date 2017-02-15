Спортсмены в кадре. Кто из звезд спорта засветился в музыкальных клипах

Форвард «Зенита» Александр Кержаков снялся в новом клипе Ирины Дубцовой на песню «Москва-Нева», о чем сам же написал в «Инстаграме». Советский спорт вспомнил другие истории, когда известные российские спортсмены появлялись в музыкальных видео.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас. Escape

Тот случай, когда слухи о романтических отношениях между звездами шоу-бизнеса и спорта оказываются вовсе не слухами. Клип на песню Escape вышел 16 лет назад – еще в 2001 году, когда Анна Курникова была действующей теннисисткой. Неудивительно, что секс-символ поколения засветился в видео музыкального хита. Странно, что с тех пор Иглесиас ни разу не снимал свою вторую половинку в других клипах.





Павел Буре и Катя Лель. «Долетай»

Еще один хит из прошлого – на песню 2003 года. Павел Буре и Катя Лель томно молчат и дышат в телефонные трубки на протяжении почти всего видео. Хоккеист, видимо, находился где-то в Нью-Йорке – именно там, выступая за «Рейнджерс», он и завершил карьеру в 2003-м.





Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. «Все для тебя»

Тут все понятно – футболист появился в видеоклипе собственной супруги. С которой, правда, не так давно расстался.





Егор Титов и Николай Трубач. «Какие мы люди»

Лидер «Спартака» отметился в видео Трубача благодаря многолетней дружбе с артистом. В этом же клипе (2004 год) засветился и Алан Прудников.





Юрий Жирков, Александр Самедов, Андрей Воронин, Роман Павлюченко, Андрей Шевченко и Иракли. «Я тебя люблю»

Иракли Перцхалава переплюнул всех – собрал в одном видео почти целую команду сплошь из звезд первой величины! Договорился даже с Шевченко. Интересно, чего ему (точнее, его агентам) это стоило.





Дмитрий Булыкин, Сергей Овчинников и Reflex. Non Stop

Минутка ностальгии – хит 2003 года. Булыкин и Овчинников еще на пике популярности. Как и Reflex.





Игорь Акинфеев и Сергей Жуков. «Мой друг»

Бывший лидер «Руки вверх» и бессменный голкипер сборной России пробуют себя в роли рэперов. Акинфеев не только появляется в кадре, но и реально поет (точнее – читает).





Александр Мостовой и Анастасия Волочкова. «Буду я с тобой»

«Мостовой и Волочкова оказались вместе в постели» - примерное содержание заголовков таблоидов после выхода клипа. Карьера певицы у бывшей балерины сложилась так себе, но одного из самых популярных российских футболистов ей удалось в это видео затащить.





Александр Кокорин и Тимати, L’One. GQ

Тимати устроил парад звезд в очередном видео со свойственным себе размахом. Пригласил и певцов, и актеров, и режиссеров – всех, чье имя на слуху. От спортсменов выступил Александр Кокорин.





Александр Овечкин и Катя Лель. «Пусть говорят»

Одно из нескольких музыкальных видео с участием капитана «Вашингтона». Брутальная внешность Александра очень способствует тому, что его активно зовут сниматься в хитах «для девочек».





Александр Овечкин и Влад Топалов. Perfect Criminal

Другой пример присутствия Овечкина в кадре.





Александр Овечкин, Бату Хасиков, Али Багаутдинов и Саша Белый. «Чемпион»

Тут помимо Александра есть еще и пара известных бойцов – Бату Хасиков и Али Багаутинов.





Александр Радулов и Нюша. «Больно»

Возможно, главный хит Нюши с главной звездой КХЛ (на тот момент) в кадре. Сюжет недвусмысленный, но за кадром романтики, вроде, нет.





Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Александр Радулов, Павел Буре и Ирина Аллегрова. «Шайбу, шайбу»

«Шальная императрица» постаралась сделать новый гимн для хоккейных болельщиков, вот и позвала в свой клип половину сборной России.





Елена Дементьева и Игорь Николаев. «Как ты прекрасна»

В видео на песню «Уматурман» с провокационном названием «Теннис большой» реальные теннисисты и теннисистки сниматься не стали. Зато олимпийская чемпионка Елена Дементьева отметилась в клипе Николаева.





Евгений Плющенко и Дима Билан. Believe

Тут все понятно – с помощью Плющенко и этой песни Билан победил на Евровидении. Разумеется, что знаменитый фигурист появился и в клипе.





Аделина Сотникова и «Градусы». «Градус 100»

Олимпийская чемпионка Сочи приняла приглашение сняться в клипе популярной среди школьниц группы «Градусы». Здесь же появилась и дочь Евгения Кафельникова Алеся.





Тимофей Мозгов, Ляйсан Утяшева и L’One. «Все или ничего»

Чемпионка мира по художественной гимнастике в кадре крутит ленты, чемпион НБА (еще в форме «Кливленда») стучит мячом, L’One поет очередной хит. Мозгов, правда, появляется всего на несколько секунд, Утяшева – на куда большее время. Но, согласитесь, на нее и смотреть приятнее.





Алина Кабаева и «Игра слов»

Кабаева тоже отметилась в одном из клипов – у группы «Игра слов». Правда, уже после завершения карьеры.



