Спортсмены в кадре. Кто из звезд спорта засветился в музыкальных клипах
Форвард «Зенита» Александр Кержаков снялся в новом клипе Ирины Дубцовой на песню «Москва-Нева», о чем сам же написал в «Инстаграме». Советский спорт вспомнил другие истории, когда известные российские спортсмены появлялись в музыкальных видео.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас. Escape
Тот случай, когда слухи о романтических отношениях между звездами шоу-бизнеса и спорта оказываются вовсе не слухами. Клип на песню Escape вышел 16 лет назад – еще в 2001 году, когда Анна Курникова была действующей теннисисткой. Неудивительно, что секс-символ поколения засветился в видео музыкального хита. Странно, что с тех пор Иглесиас ни разу не снимал свою вторую половинку в других клипах.
Павел Буре и Катя Лель. «Долетай»
Еще один хит из прошлого – на песню 2003 года. Павел Буре и Катя Лель томно молчат и дышат в телефонные трубки на протяжении почти всего видео. Хоккеист, видимо, находился где-то в Нью-Йорке – именно там, выступая за «Рейнджерс», он и завершил карьеру в 2003-м.
Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова. «Все для тебя»
Тут все понятно – футболист появился в видеоклипе собственной супруги. С которой, правда, не так давно расстался.
Егор Титов и Николай Трубач. «Какие мы люди»
Лидер «Спартака» отметился в видео Трубача благодаря многолетней дружбе с артистом. В этом же клипе (2004 год) засветился и Алан Прудников.
Юрий Жирков, Александр Самедов, Андрей Воронин, Роман Павлюченко, Андрей Шевченко и Иракли. «Я тебя люблю»
Иракли Перцхалава переплюнул всех – собрал в одном видео почти целую команду сплошь из звезд первой величины! Договорился даже с Шевченко. Интересно, чего ему (точнее, его агентам) это стоило.
Дмитрий Булыкин, Сергей Овчинников и Reflex. Non Stop
Минутка ностальгии – хит 2003 года. Булыкин и Овчинников еще на пике популярности. Как и Reflex.
Игорь Акинфеев и Сергей Жуков. «Мой друг»
Бывший лидер «Руки вверх» и бессменный голкипер сборной России пробуют себя в роли рэперов. Акинфеев не только появляется в кадре, но и реально поет (точнее – читает).
Александр Мостовой и Анастасия Волочкова. «Буду я с тобой»
«Мостовой и Волочкова оказались вместе в постели» - примерное содержание заголовков таблоидов после выхода клипа. Карьера певицы у бывшей балерины сложилась так себе, но одного из самых популярных российских футболистов ей удалось в это видео затащить.
Александр Кокорин и Тимати, L’One. GQ
Тимати устроил парад звезд в очередном видео со свойственным себе размахом. Пригласил и певцов, и актеров, и режиссеров – всех, чье имя на слуху. От спортсменов выступил Александр Кокорин.
Александр Овечкин и Катя Лель. «Пусть говорят»
Одно из нескольких музыкальных видео с участием капитана «Вашингтона». Брутальная внешность Александра очень способствует тому, что его активно зовут сниматься в хитах «для девочек».
Александр Овечкин и Влад Топалов. Perfect Criminal
Другой пример присутствия Овечкина в кадре.
Александр Овечкин, Бату Хасиков, Али Багаутдинов и Саша Белый. «Чемпион»
Тут помимо Александра есть еще и пара известных бойцов – Бату Хасиков и Али Багаутинов.
Александр Радулов и Нюша. «Больно»
Возможно, главный хит Нюши с главной звездой КХЛ (на тот момент) в кадре. Сюжет недвусмысленный, но за кадром романтики, вроде, нет.
Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Александр Радулов, Павел Буре и Ирина Аллегрова. «Шайбу, шайбу»
«Шальная императрица» постаралась сделать новый гимн для хоккейных болельщиков, вот и позвала в свой клип половину сборной России.
Елена Дементьева и Игорь Николаев. «Как ты прекрасна»
В видео на песню «Уматурман» с провокационном названием «Теннис большой» реальные теннисисты и теннисистки сниматься не стали. Зато олимпийская чемпионка Елена Дементьева отметилась в клипе Николаева.
Евгений Плющенко и Дима Билан. Believe
Тут все понятно – с помощью Плющенко и этой песни Билан победил на Евровидении. Разумеется, что знаменитый фигурист появился и в клипе.
Аделина Сотникова и «Градусы». «Градус 100»
Олимпийская чемпионка Сочи приняла приглашение сняться в клипе популярной среди школьниц группы «Градусы». Здесь же появилась и дочь Евгения Кафельникова Алеся.
Тимофей Мозгов, Ляйсан Утяшева и L’One. «Все или ничего»
Чемпионка мира по художественной гимнастике в кадре крутит ленты, чемпион НБА (еще в форме «Кливленда») стучит мячом, L’One поет очередной хит. Мозгов, правда, появляется всего на несколько секунд, Утяшева – на куда большее время. Но, согласитесь, на нее и смотреть приятнее.
Алина Кабаева и «Игра слов»
Кабаева тоже отметилась в одном из клипов – у группы «Игра слов». Правда, уже после завершения карьеры.