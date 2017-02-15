51:0! Как россияне громят соперников на олимпийском фестивале в Турции

На восьмом Зимнем европейском юношеском Олимпийском фестивале, проходящем вТурции, сборная России одержала две победы и вышла в полуфинал.

В первом поединке наша команда разгромила хозяев турнира с феноменальным счетом 42:0! Егор Сердюк умудрился шесть раз огорчить турецкого голкипера, Ярослав Лихачев – пять, Артем Князев и Даниил Гутик сделали по покеру.

При этом игроки сборной России нанесли 113 бросков по воротам соперника. Получается, что чуть ли не каждый второй из них становился голом. Турки ответили только девятью бросками, которые цели не достигли.

Во втором матче соперник у наших был посерьезнее – сборная Франции. Напомню, что взрослая команда этой страны в последние годы успешно выступает на чемпионатах мира. И даже имеет в активе одну победу над российской дружиной, одержанную 9 мая на ЧМ-2013.

Однако наших парней это не смутило. Французов они разнесли со счетом 9:0. И на этот раз голы забивали разные игроки. Бросков по воротам в этом поединке у наших тоже было меньше – «всего» 56. Французы ответили 16 безуспешными «выстрелами».

Итак, победа с общим счетом 51:0! А в четверг россияне встретятся в полуфинале с командой Словакии.

Отметим, что в соревнованиях могут выступать спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет. В нашей сборной по хоккею там играют только игроки до 16 лет (2001 год рождения).

Всего же на VIII Зимний Олимпийский юношеский фестиваль съехалось 700 спортсменов из 39 стран Европы. По приятному совпадению на турнире будут разыграны 39 комплектов наград.

Также стоит отметить, что крупный счет россиян в матче с турками выглядит рекордным. Однако это не так. Самый крупный счет в истории хоккея зафиксирован в матче взрослых мужских команд еще в далеком 1987 году – 92:0!

Интересно, что установили его ни наша знаменитая «Красная машина», ни канадцы, ни даже чехи или шведы. А весьма скромная по мировым меркам сборная Южной Кореи.

Но вот именно с таким счетом – 92:0 – она одолела в товарищеском матче сборную Тайланда.

Так что в спорте всегда есть к чему стремиться! Удачи нашим парням в полуфинале!