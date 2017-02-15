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Дик Адвокат: В Европе недооценивают силу российского и турецкого чемпионатов

Максим Зайцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дик Адвокат: В Европе недооценивают силу российского и турецкого чемпионатов
Источник: «Советский спорт»

Главный тренер «Фенербахче» Дик Адвокат поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром».

- «Краснодар» провел два сбора. За 10 дней команда сыграла четыре матча. Думаю, они готовы к игре. Зимняя пауза? Не думаю, что двухмесячный перерыв создаст проблему «Краснодару» в матче с нами. Увы, Робин ван Перси не сможет нам помочь в этой игре. Надеюсь, сыграет в ответном матче.

- Кто еще не сможет сыграть с «Краснодаром»?
- Эменике здесь и готов к бою. Помимо ван Перси, нам не поможет еще полузащитник Волкан Шен.

- Насколько первая игра важна для «Фенербахче»?
- Сделаем все, чтобы счет первого матча нас полностью устраивал. Не хотелось бы, чтобы исход противостояния решала игра в Стамбуле. Знаем, что надо делать на поле и постараемся достичь нужного результата.

- Как вы собираетесь играть против «Краснодара»?
- Главное для нас – победить. Игра может быть разной: атакующей или жесткой, как в недавнем матче «ПСЖ» и «Барселоны». Все зависит от возможностей моих парней. «Краснодар» играет дома. Им нет смысла зарываться в защиту перед своими болельщиками. Но и мы хотим сыграть в финале Лиги Европы и выиграть национальный чемпионат.

- Можете охарактеризовать российский футбол?
- Когда я работал в России, здесь было много легионеров, и эта тенденция сохранилась. Я бы хотел обратить внимание на другую вещь: мне кажется, в Европе недооценивают силу российского и турецкого чемпионатов. В обе страны приезжают хорошие игроки. Вместе с ними растут и команды. Мы занимаем четвертое место в своем чемпионате, а наш соперник – пятое. В четверг будет интересный матч

- Что скажете о стадионе «Краснодара»?
- Он прекрасен. Надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и такой же прекрасный аэропорт.

Матч

Краснодар - Фенербахче

Место и дата

16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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