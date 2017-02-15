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Оланаре плох, Витиньо пропал. ЦСКА одержал очередную победу

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Оланаре плох, Витиньо пропал. ЦСКА одержал очередную победу
Источник: «Советский спорт»

В контрольном матче ЦСКА обыграл испанскую «Картахену» (2:1). «Советский спорт» рассказывает, как это было.

Основная обойма ЦСКА расширяется. На этой неделе в общую группу вернулись Акинфеев и Тошич, залечившие свои болячки. На подходе Натхо. И только о Витиньо новостей нет – ни хороших, ни плохих. Сообщалось, что бразилец перед стартом третьего сбора сменил прическу, что, конечно, интересно, но не так, как его игра и кондиции. Ведь одна из главных интриг нового ЦСКА – кто же в схеме 3–5–2 будет играть в атаке. До возобновления сезона остается всего ничего, а ясности в этом вопросе по-прежнему нет.

В матче с «Картахеной» Виктор Гончаренко поставил в атаку Ионова и Оланаре. Это уже пятое или шестое сочетание центрфорвардов. Тренерский штаб ЦСКА, несмотря на ограниченную обойму, на сборах явно не скучает. Вот Жамалетдинов в роли левого латераля. А до него были Миланов и Щенников. Следующим наверняка будет Тошич; в модели 3–5–2 другой позиции для Зорана может и не найтись. Гончаренко тестирует игроков на левом фланге, ищет лучшего. С правым-то все понятно – только Фернандес.

В контрольных матчах ЦСКА выглядит уверенно. Не всегда побеждает, но ниже своего уровня не опускается. Но главное – вообще не пропускает. Не пропускал. На 18-й минуте представитель испанской Сегунды Б сделал то, что не удалось предыдущим спарринг-партнерам армейцев, – нашел брешь в обороне. Только вдумайтесь: в контрольных матчах ЦСКА не пропускал на протяжении 9 часов и еще 17 минут! Причем Акинфеев не сыграл ни минуты. И вот серия прервалась, что, впрочем, вряд ли сильно расстроило Гончаренко.

Смотреть надо глобально. Игра у ЦСКА есть. С учетом всех экспериментов и кадрового дефицита – очень даже толковая. После пропущенного гола армейцы создали много голевых моментов, даже забили (не засчитали), но мяч в ворота не шел. На радость местной публике, которой собралось 5-6 тысяч. Кстати, вход на стадион «Картагонова» был платным – по 5-6 евро за билет. За 20 минут до финального свистка ЦСКА все же забил. Дзагоев. Как же быстро Алан набирает форму! И как же его не хватало осенью…

Единственным разочарованием стал Оланаре. Пока инородный элемент. Остальные со своими функциями справились. Вновь порадовал Жамалетдинов. Он играл уже на третьей, кажется, позиции на зимних сборах. Везде может! Лишь бы место в составе нашлось весной. Будет из этого парня толк. Как и из Чалова. Федор забил победный гол. Пяткой. ЦСКА вырвал победу в своих славных традициях – на 90-й минуте, уступая по ходу матча. Главные тренеры меняются, а фирменный почерк остается.

Статистика

ЦСКА (Россия) – Картахена (Испания) – 2:1 (0:1). Голы: Артуро, 18 – 0:1, Дзагоев, 69 – 1:1, Чалов, 90 – 2:1.

Состав ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Ионов (Кучаев, 75), Дзагоев (Миланов, 72), Головин, Вернблум, Оланаре (Чалов, 68), Жамалетдинов.

Предупреждения: не было.

15 февраля. Картахена, Испания. Стадион «Картагонова».

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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