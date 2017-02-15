«Бой Пашпорин — Петросян — бриллиант нашего шоу». Дмитрий Иванов — о турнире W5

Джорджио Петросян

Спортивный директор промоутерской компании «Мир бокса» Дмитрий Иванов в интервью «Советскому спорту» рассказал что ждать от турнира W5: «Пашпорин – Петросян», который состоится в Москве 18 февраля.

- Турнир откроют четыре поединка в андеркарде между молодыми спортсменами. - рассказывает Дмитрий. - Мы даем шанс перспективным спортсменам заявить о себе. Мы сами стараемся их мотивировать к этому. В основной программе шоу — несколько суперпоединков. Все схватки будут международными.

Постер к поединку

РАШИД САЛИХОВ — МАКСИМ СПОДАРЕНКО

- Рашид — амбициозный молодой боец. Максим — белорусский кикбоксер, очень опытный. Шансов на победу у него больше. Он дрался со спортсменами с мировыми именами. Но думаю, бой будет интересным и конкурентным.

СТАНИСЛАВ КАЗАНЦЕВ — МАРКО АДАМОВИЧ

- Марко является восходящей звездой сербского кикбоксинга. Его можно сравнить с Владом Туйновым двухлетней давности. Адамовичу будет совсем не просто справиться с российским бойцом.

ВЛАД ТУЙНОВ — АЛИ ЧАКЫР

- Чакыр — парень из Турции по прозвищу Black Men. Тоже является восходящей звездой, провел шесть поединков и во всех одержал победы. Мне его посоветовало местное телевидение, с которым у нас есть контракт на показ этого поединка. Нам предложили несколько кандидатур и мы выбрали Чакыра. Действительно, очень интересный парень. Будет интересный бой. Туйнову всего 19 лет, а он уже давно зарекомендовал себя в Европе. Провел 28 поединков на профессиональном ринге. Почти все свои последние бои он закончил нокаутами.

Влад Туйнов

ТУРПАЛ ТОКАЕВ — КУЛИБАЛИ АБДЕРХМАНЕ

- Турпал раньше жил в Турции и снимался в кино. Сейчас имеет поддержку руководства Чечни. Опытный парень, провел 34 поединка, в которых одержал 29 побед. Соперник у него серьезный — француз Абдерхмане, который известен своими выступлениями в организации Glory. Бой точно не будет «фейковым».

СЕРЖИО ВИЛСЕН — ТИМУР НАДРОВ

- В одном из поединков выступит голландец Сержио Вилсен, несколько раз становившийся чемпионом мира среди профессионалов. Он очень силен, выигрывал все пояса, которые только можно. Недавно в Китае выиграл титул. Очень жесткий, настоящий профессионал. За его плечами 65 боев. Соперник у него молодой — россиянин Тимур Надров. В основном, он выступал в любительских соревнованиях. Становился чемпионом России, Европы и мира. В профессиональном кикбоксинге провел только 14 боев. Но разница между 65 поединками и 14 — громадная. Про Тимура могу сказать, что он очень техничен. Очень хочу, чтобы он реализовал себя, как профессионал.

Сержио Вилсен

АЛЕКСАНДР СТЕЦУРЕНКО — ВЛАДИМИР ИДРАНИ

- Александр дважды становился чемпионом мира среди профи по версии W5. Провел 132 боя, одержал 120 побед, представляете? Огромный багаж опыта. Соперник у него из Словакии, Владимир Идрани. Провел 103 боя в профи, тоже немало. Стецуренко — настоящий панчер. От него можно ожидать как плохого боя, так и очень яркого. Мы его мотивировали очень хорошим гонораром, и он пообещал устроить настоящее шоу в ринге. Мой прогноз на этот поединок — нокаут. Но Идрани — это не мальчик для битья и далеко не подарок.

АРТЕМ ПАШПОРИН — ДЖОРДЖИО ПЕТРОСЯН

- Этот поединок — бриллиант нашего турнира. Мы даже не предполагали, что Артем станет чемпионом мира. Но он смог победить серьезных соперников, звезд мирового кикбоксинга. Всего на его счету 23 боя, в которых одержал 17 побед. Удивительно, что только дважды он смог нокаутировать соперников. Он думающий парень, «игровик» в ринге. Ну, а Петросяна знает весь мир. Он легенда кикбоксинга по прозвищу «Доктор из Италии». Кого только за свою карьеру он не побеждал и проиграл всего лишь раз. Мы гордимся тем, что смогли привезти его в Россию и показать мировой уровень нашему зрителю. Джорджио долго готовился к этому бою и собирается только побеждать.

Артем Пашпорин

ОБ ИНТЕРЕСЕ К ТУРНИРУ

- Нас ждет очень интересное противостояние. Бой будет показан в 40 странах мира, где-то в прямом эфире, где-то — в записи. Будет очень увлекательный турнир. Будет много гостей, в том числе Андрей Рябинский, Денис Лебедев, Григорий Дрозд, Бату Хасиков, вся элита единоборств, многие артисты. Интерес публики предельно зашкаливает. Мы выделили билеты для детских домов и для спортивных клубов, у которых есть проблемы с финансами. Мы хотим мотивировать молодых ребят заниматься спортом. Турнир посвящен памяти Юрия Ступенькова, который организовывал многие турниры и сделал большое дело для спорта.